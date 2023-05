Gabinete Mancer: 5 modelos baratos para montar o PC a partir de R$ 152

Os gabinetes estão entre os principais produtos da Mancer e podem ser uma boa alternativa para quem deseja montar o seu setup sem gastar muito. O Mancer Kevlar, por exemplo, é um modelo que oferece quatro baias de armazenamento, sete slots de expansão e estilo diferenciado por conta das suas tiras de Kevlar a partir de R$ 152 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Mancer Narok também é uma torre média com três ventoinhas instaladas e conta com quatro baias de armazenamento, uma para HD, uma para SSD e duas híbridas por cerca de R$ 199. Outra opção é o AeroStorm, que deve agradar quem busca um gabinete com boa ventilação para jogatinas intensas, pois acompanha quatro ventoinhas e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 215. Saiba mais sobre cada um dos modelos abaixo.

1 de 1 Gabinete Mancer: 5 modelos para montar o PC a partir de R$ 152 — Foto: Aline Batista/TechTudo Gabinete Mancer: 5 modelos para montar o PC a partir de R$ 152 — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Mancer Kevlar - a partir de R$ 152

O Mancer Kevlar é uma torre média que se destaca por conta da tira de Kevlar com a marca do fabricante que abrange todo o painel frontal em zigue-zague que, aliado ao painel lateral em vidro temperado, confere um design robusto e agressivo ao gabinete. Ele possui quatro baias para HD ou SSD — duas de 2,5 polegadas e duas de 3,5, sete slots de expansão e duas entradas USB 3.0, uma 2.0 e entrada Áudio HD. O Kevlar possui estrututra em aço SPCC de 0,45 mm e é compatível com placas-mãe de formato ITX, mATX e ATX. O produto é vendido por valores a partir de R$ 152.

O gabinete não acompanha ventoinhas, mas sua estrutura suporta foi feita para suportar até seis de 120 mm. Com estrutura e aço SPCC de 0,5 mm e apresenta dimensões (C x L x A) de 35,4 x 18,5 x 41,3 cm. O modelo conta com 251 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os usuários elogiam o Mancer Kevlar por seu custo-benefício e bom espaço para ventilação.

Prós: custo-benefício e bom espaço para ventilação

custo-benefício e bom espaço para ventilação Contras: não acompanha ventoinha

2. Mancer Sidewinder - a partir de R$ 159

O Mancer Sidewinder também é uma torre média voltada para quem procura uma opção com bom custo-benefício. O gabinete possui sete slots de expansão, quatro baias — duas para HD e duas para SSD, duas entradas USB 3.0, uma 2.0 e entrada áudio HD. O Sidewinder é compatível com as placas-mãe ATX, Micro ATX e Mini ATX. Ele suporta até quatro ventoinhas de 120 mm, com suporte para watercooler na parte frontal e traseira. O modelo acompanha uma ventoinha com iluminação RGB. O design do Sidewinder é moderno, com painel frontal em plástico ABS liso e uma fita de LED colorida, com painel lateral em vidro temperado. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 159.

De acordo com as informações do fabricante, o gabinete possui dimensões (C x L x A) de 35 x 18 x 42 cm. O modelo conta com 34 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas. Os usuários destacam a ventoinha com iluminação controlada e sincronizada com o LED frontal, a qualidade do acabamento e o custo-benefício do Sidewinder como seus principais pontos positivos. No entanto, entre os comentários, há queixa sobre o espaço para a organização dos cabos.

Prós: custo-benefício, RGB controlável e sincronizado com LED frontal e acabamento

custo-benefício, RGB controlável e sincronizado com LED frontal e acabamento Contras: espaço para organização dos cabos pode deixar a desejar

3. Mancer Hexer - a partir de R$ 179

O Mancer Hexer é outra opção de torre média que combina design moderno com preço acessível. O desenho do seu painel frontal possui formato de colmeia com plástico ABS vazado para auxiliar na ventilação, enquanto o painel lateral é em vidro temperado em cor escura. Essas características combinadas às três ventoinhas RGB que acompanham o gabinete oferecem iluminação diferenciada, com mais contraste para o setup. O gabinete possui sete slots de expansão, três baias de armazenamento — uma para SSD e duas para HD, uma entrada USB 3.0 e duas 2.0. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 179.

O Hexer é compatível com placas-mãe do formato Mini-ITX, ITX, mATX, ATX. Segundo informações da Mancer, sua estrutura é feita em aço SPCC de 0,45 mm e suas dimensões (C x L x A) são 35 x 18 x 42 cm. O Mancer Hexer possui mais de 250 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. Os comentários dos usuários destacam seu custo-benefício, espaço interno e bom fluxo de ar, além da beleza do design. Um ponto que pode deixar a desejar é o fato de possuir opções de conectividade inferiores aos outros modelos, como três baias de armazenamento e apenas entrada USB 3.0.

Prós: custo-benefício, espaço interno e fluxo de ar

custo-benefício, espaço interno e fluxo de ar Contras: opções de conectividade e espaço para equipamento limitados

4. Mancer Narok - a partir de R$ 199

O Mancer Narok é uma torre média que acompanha três ventoinhas com iluminação RGB que complementam o seu design moderno com painel frontal em grades de metal e painel lateral em vidro temperado. O Narok possui sete slots de expansão, compatibilidade com placas-mãe no formato ATX, Micro-ATX, ITX e quatro baias de armazenamento — uma para HD, uma para SSD e duas híbridas.

Com estrutura em aço SPCC, o gabinete apresenta dimensões (C x L x A) de 35 x 20 x 47,5 cm, de acordo com as informações do fabricante. O Mancer Narok já foi avaliado por 255 compradores. Os usuários destacam o gabinete por seu custo-benefício e acabamento. O espaço interno, no entanto, não agradou a todos os clientes. O modelo é encontrado por cerca de R$ 199.

Prós: custo-benefício e acabamento

custo-benefício e acabamento Contras: espaço interno pode deixar a desejar

5. Mancer AeroStorm - a partir de R$ 215

O Mancer AeroStorm também é uma torre média voltado para gamers que desejam um gabinete estiloso e com bom custo-benefício. Ele possui sete slots de expansão, cinco baias de armazenamento - três para SSD e duas SSD, uma entrada USB 3.0 e duas 2.0, além de uma entrada Áudio HD. O notebook é compatível com as placas-mãe de formato ITX, mATX e ATX. O modelo acompanha quatro ventoinhas com iluminação RGB que conferem ao AeroStorm um design moderno. Seu painel frontal possui grade de metal, enquanto o painel lateral é feito em vidro temperado. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 215.

Segundo a ficha técnica fornecida pela Nancer, a estrutura do gabinete é feita em aço SPCC de 0,45 mm e suas dimensões (C x L x A) são 36,5 x 20 x 45,5 cm. Com mais de 250 avaliações no site da Amazon, o modelo possui classificação de 4,7 estrelas. Os comentários dos usuários destacam a beleza do gabinete, bem como seu custo-benefício e qualidade do acabamento. Por se tratar de um gabinete de entrada, o espaço interno pode deixar a desejar para quem planeja montar ou já possui um setup mais avançado.

Prós: custo-benefício, acompanha quatro ventoinhas

custo-benefício, acompanha quatro ventoinhas Contras: espaço pode deixar a desejar para hardware mais avançado

