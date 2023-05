Google vai deletar contas inativas do Gmail, Drive e mais; saiba tudo

O Google anunciou, na última terça-feira (16), que irá deletar contas inativas de todos os seus serviços a partir de dezembro deste ano. Segundo a empresa, perfis inutilizados são mais suscetíveis a invasões e, por isso, serão excluídos para proteger outros usuário de perigos como hacking e phishing . As contas afetadas serão aquelas que não tiveram nenhuma atividade ou login nos últimos dois anos — e isso se aplica tanto a contas antigas como a contas recém-criadas, mas que não apresentaram atividade no mesmo período.

Ações simples, como logar no seu perfil do Google, podem ser realizadas para manter a conta ativa e evitar que ela seja afetada pelas novas políticas. A seguir, tire suas dúvidas sobre a nova política de inatividade do Google.

1 de 4 Google vai priorizar a exclusão de contas do Gmail nunca utilizadas; confira tudo sobre a nova política de inatividade da empresa — Foto: Reprodução/Unsplash Google vai priorizar a exclusão de contas do Gmail nunca utilizadas; confira tudo sobre a nova política de inatividade da empresa — Foto: Reprodução/Unsplash

📝 Gmail ou Outlook, qual o melhor? Participe no Fórum do TechTudo

Por que o Google vai deletar contas inativas?

As exclusões acontecerão porque perfis inutilizados são mais propensos a riscos de segurança digital. Segundo o Google, contas inativas dificilmente seguem os padrões atuais de segurança na Internet, contendo senhas recicladas ou pouco complexas. Além disso, é bem comum que elas não tenham autenticação em duas etapas e outros protocolos de segurança habilitados — assim, é mais fácil que essas contas sejam invadidas e utilizadas por usuários mal-intencionados.

Quais contas serão afetadas?

De acordo com as novas políticas do Google, contas que não tiveram nenhuma atividade nos últimos dois anos serão deletadas. Isso não se aplica apenas aos logins antigos, já que perfis recém-criados e que não foram utilizados no mesmo período também serão excluídos. Além da conta do Gmail, todo o Workspace — Google Docs, Google Planilhas, Google Drive, Google Agenda e Google Meet — e outras contas relacionadas — como perfis no YouTube e no Google Fotos —também serão deletados.

A empresa afirmou, no entanto, que apenas contas pessoais serão afetadas. Contas de instituições de ensino, empresas ou outras organizações não serão deletadas.

2 de 4 Página inicial do Gmail — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Página inicial do Gmail — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Quando a desativação das contas vai começar?

Apesar de a atualização das políticas já ter acontecido, as primeiras contas serão deletadas apenas em dezembro de 2023. Segundo a empresa, as primeiras exclusões serão de contas criadas e nunca usadas; logo em seguida, o processo de exclusão passará para as contas antigas. O Google ainda informou que, antes de excluir uma conta, enviará diversas notificações para tentar alertar os usuários sobre o procedimento.

O que fazer para manter a conta ativa?

Segundo a plataforma, apenas fazer login já é o suficiente para a conta ser considerada ativa e evitar a exclusão. Também é interessante realizar atividades na conta para aumentar sua atividade, como ler ou enviar emails, utilizar o YouTube, usar os serviços do Workspace ou baixar algum aplicativo na Google Play Store.

3 de 4 Utilizar a conta para fazer login em aplicativos é uma forma eficiente de mantê-la ativa — Foto: Divulgação/Google Utilizar a conta para fazer login em aplicativos é uma forma eficiente de mantê-la ativa — Foto: Divulgação/Google

Além disso, contas utilizadas para fazer login em algum aplicativo ou que possuem assinaturas — como os planos do Google One, Google Drive ou Google Fotos — também são consideradas ativas e não serão afetadas.

Como recuperar senha do Gmail?

Caso você não tenha utilizado a sua conta por não lembrar dos dados de acesso, é possível recuperar a senha do Gmail de diferentes formas. Clicando em "Esqueceu a senha", os usuários podem tentar uma outra palavra-chave recente. Caso você não se lembre da combinação, ainda é possível utilizar a verificação pelo telefone ou um e-mail alternativo.

4 de 4 O botão "Esqueceu a senha" fornece opções para que o usuário recupere o acesso a sua conta — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O botão "Esqueceu a senha" fornece opções para que o usuário recupere o acesso a sua conta — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Outro método eficiente é por meio da página de recuperação do Google (https://accounts.google.com/signin/v2/usernamerecovery). Basta acessar o endereço, fornecer um número de telefone ou e-mail vinculado à conta que deseja recuperar e fornecer o seu nome. A plataforma envia um código de para o e-mail ou telefone informado, com o qual é possível trocar a senha do perfil perdido.

Com informações de Google, CNN Business

Veja também: Como recuperar conta do Google? Confira como fazer!