Intel Atom é bom? Entenda

Atom é o processador da Intel desenvolvido para computadores mais básicos. A potência da tecnologia é bem mais fraca do que os populares chips dual-core, Intel Core i3 , Intel Core i5 e Intel Core i7 oferecidos em máquinas mais atuais. A fabricação do Atom é voltada para o mercado de notebooks e dispositivos móveis por seu baixo consumo de energia. Quer conhecer um pouco mais sobre o processador? Então, confira se vale a pena investir em um dispositivo com Intel Atom.

1 de 4 Intel Atom integra computadores All in one ou notebooks 2 em 1 — Foto: Divulgação/CCE Intel Atom integra computadores All in one ou notebooks 2 em 1 — Foto: Divulgação/CCE

Intel Atom é bom? Confira o guia para resolver

O TechTudo reuniu abaixo cinco características importantes para você ficar por dentro sobre o processador da Intel. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

1. Desempenho

Para começar, o chip Atom oferece uma arquitetura x86 de 32 bits em computadores. Essa tecnologia tem capacidade para rodar até 3 GB de memória RAM. Com isso, as máquinas integradas com o processador acabam oferecendo um funcionamento mais simples, para funções básicas. Então ele não é indicado para os usuários que procuram mais potência no notebook, e estes podem investir em versões de chips x64, com 64 bits.

2. Atom Intel: vantagens e desvantagens

Atualmente, são poucos os computadores e notebooks tradicionais que vêm integrados com processador Atom. Isso porque as máquinas evoluíram para caber chips mais potentes, com capacidade maior de memória RAM. E essa é uma das desvantagens da tecnologia Atom: ela é mais básica e tem um uso mais limitado.

2 de 4 Computador de mesa com Atom, com funcionamento mais básico — Foto: Divulgação/Certo PC Computador de mesa com Atom, com funcionamento mais básico — Foto: Divulgação/Certo PC

Por isso, as máquinas não são tão caras, e sua compra é indicada apenas para quem quer uma usar funções mais simples, como navegação em redes sociais, checagem de e-mails e acesso de sites. Para ações mais pesadas, como rodar e editar fotos e vídeos, além de abrir games modernos, vale mais a pena investir em um notebook com um processador, Core i3, i5, i7.

Dentre as vantagens está o preço: as máquinas que ainda rodarem o Atom serão mais em conta. Em lojas online, um PC de mesa foi encontrado por R$ 729, rodando o Intel Atom D525. Já sobre notebooks, é mais comum encontrar o Atom em modelos “all in one” e “2 em 1” ou seja, aqueles que funcionam como laptop e tablet.

Dessa forma, por funcionar também como dispositivo móvel, eles são equipados com esse processador que dissipa menos energia e é mais compacto. No mercado nacional, estão disponíveis modelos de marcas como CCE, Asus e Acer, com preço a partir de R$ 699. Para comparar, os PCs com Intel Core i3, por exemplo, têm valor a partir de R$ 1.329. Já um notebook com core i3 tem valor a partir de R$ 1.175.

Outro processador que integra diversos computadores de mesa é o Intel Celeron dual-core: ele pode ser encontrado em máquinas com quase o mesmo valor do Intel Atom, a partir de R$ 734, em lojas virtuais. O processamento é mais eficiente, mas a máquina também não é voltada para tarefas muito exigentes no dia a dia. Então, antes de investir em um novo computador, vale pensar para a finalidade dele e depois pesquisar o tipo de processador ideal.

3. Vale a pena comprar um computador com Intel Atom?

No final das contas, o Atom vai satisfazer apenas os usuários mais básicos, para um notebook de ações simples, como digitar textos, ver fotos e navegação na Internet. Qualquer tipo de uso mais complexo vai exigir demais do chip, e acabar gerando travamentos. Além disso, há a limitação da memória RAM, em 3 GB.

3 de 4 Notebook com processador Intel Atom, 2 em 1, com função de tablet — Foto: Divulgação/Positivo Notebook com processador Intel Atom, 2 em 1, com função de tablet — Foto: Divulgação/Positivo

Então, atualmente, é mais indicado pesquisar por uma máquina Intel dual-core ou até o core i3, para que garanta um funcionamento mais completo em mais situações do dia a dia. O preço a mais investido pode fazer uma boa diferença na hora de rodar jogos, abrir vídeos e ações que exigem mais da máquina.

4. PC x celular: chips mais atuais em smartsphones e tablets

No site oficial, a Intel apresenta atualmente os chips Atom X3, X5 e X7, que chegam para smartphones e tablets. E, ao contrário dos computadores, nesses dispositivos móveis ele consegue oferece melhor qualidade de processamento. Isso porque é um sistema mais compacto e menos exigente do que um PC de mesa, por exemplo. E tem a vantagem de gastar menos energia, ou seja, faz a carga aguentar um pouco mais durante o dia.

4 de 4 Processador Intel Atom para smartphones e tablets — Foto: Divulgação/Intel Processador Intel Atom para smartphones e tablets — Foto: Divulgação/Intel

Mesmo assim, se formos comparar o Atom com um octa-core, por exemplo em um top de linha, a capacidade e velocidade serão inferiores. A ideia é de um uso mais básico, com smarts que funcionem bem, por um preço acessível. Atualmente, a linha da Asus Zenfone 5 vem com o Atom.

5. Evolução do Atom Intel

Os processadores Intel Atom foram utilizados nos netbooks. Lançados em 2007, esses aparelhos foram comercializados como notebooks compactos, com pouco peso e baixo custo. De maneira geral, esses aparelhos são mais lentos, até por terem sido criados para a realização de tarefas mais básicas. Com isso, o Intel Atom acabou ficando com má fama.

