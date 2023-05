iPhone 14: 6 motivos para não comprar o celular mais recente da Apple

Outros aspectos como preço e futuros lançamentos podem influenciar consumidores a não escolherem o sucessor do iPhone 13. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com seis motivos para não comprar o iPhone 14. Confira nas linhas a seguir.

2 de 8 iPhone 14 na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

👉 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

1. Câmera semelhante às gerações anteriores

Diferentemente de fabricantes do universo Android, a Apple não faz parte da corrida por sensores com quantidades significativas de megapixels. Em vez disso, a empresa prefere aprimorar recursos e lentes, de modo que eles consigam manter um padrão de excelência sem depender da resolução oferecida pelo conjunto.

Apesar de entregar bons resultados com as lentes de 12 MP, a gigante de Cupertino tem oferecido a mesma especificação há pelo menos oito anos, desde o anúncio do iPhone 6S, que trouxe essa configuração pela primeira vez. Isso contribui para que consumidores não escolham o telefone pelo arranjo fotográfico, necessariamente.

No caso do iPhone 14, esse cenário não é diferente, já que as mudanças significativas, como o primeiro upgrade da marca para câmeras de 48 MP, ficaram limitadas aos modelos premium, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Por isso, quem estiver pensando em comprar o iPhone 14 somente pela câmera, pode considerar também as gerações anteriores.

3 de 8 iPhone 14 traz câmera dupla na traseira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 traz câmera dupla na traseira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2. Configurações da tela podem deixar a desejar

A tela de 120 Hz é um dos aspectos mais relevantes na conversa sobre configurações do display. Isso porque ela é uma especificação comum entre topos de linha no mercado, e tem ocupado cada vez mais espaço entre as fichas técnicas dos celulares. Na Apple, contudo, a tecnologia só chegou no lançamento do iPhone 13, e ainda assim com ressalvas, já que foi disponibilizada apenas para as versões Pro e Pro Max.

A ausência de uma atualização acima de 60 Hz pode soar como desvantagem, sobretudo para o público gamer, que busca configurações que otimizem a transição de imagens durante a jogatina. Além deles, consumidores em geral também podem notar a diferença em cenas de ação em séries e filmes, por exemplo.

Outra questão relacionada ao painel é a escolha da Apple de não disponibilizar o Always on Display para os smartphones básicos. A função permite que usuários confiram informações como horário e notificações sem precisar acionar o funcionamento da tela. Porém, mais uma vez, a ferramenta ficou restrita, sem chegar a modelos como o iPhone 14 e antecessores.

4 de 8 Tela do iPhone 14 dispõe de 60 Hz — Foto: Laura Storino/TechTudo Tela do iPhone 14 dispõe de 60 Hz — Foto: Laura Storino/TechTudo

3. Sem upgrade no processamento

Pela primeira vez desde o iPhone 3G, a Apple reciclou um chipset em seu lançamento. Assim, mesmo que tenha sido reformulado em alguns aspectos, o iPhone 14 mantém as mesmas especificações de processamento do antecessor, o iPhone 13. O componente também aparece em outro modelo, o iPhone SE 2022, representante da categoria mais acessível da maçã.

O processador A15 Bionic é o nome comum entre as três fichas técnicas. Apresentado em 2021, ele carrega seis núcleos divididos entre eficiência e desempenho. Na GPU, o chip carrega uma estrutura quad-core. Embora ele apresente um desempenho significativo, a ausência de um upgrade entre uma geração e outra pode desestimular a escolha do iPhone 14 e priorizar outros modelos, incluindo o iPhone 13, pelas configurações semelhantes.

5 de 8 Chip A15 Bionic está presente nas configurações do iPhone 14 e do iPhone 13 — Foto: Laura Storino/TechTudo Chip A15 Bionic está presente nas configurações do iPhone 14 e do iPhone 13 — Foto: Laura Storino/TechTudo

4. Preço elevado

Ainda que o iPhone 14 não tenha apresentado evoluções significativas em sua ficha técnica, o preço segue em patamares elevados, que partem de R$ 5 mil (considerando a versão com menor armazenamento). Por isso, se a data de lançamento não for algo significativo para o consumidor, vale considerar gerações anteriores, já que, além de conter especificações semelhantes, elas ainda pesam menos no bolso.

É preciso analisar, no entanto, as configurações que não são dispensáveis e pesquisar quais versões contemplam as ferramentas desejadas. Suporte à rede 5G, à tecnologia MagSafe, tamanho da tela e duração da bateria podem ser pontos considerados na hora de selecionar a melhor opção.

A exemplo de modelos mais em conta da Apple, é possível mencionar o iPhone 13, disponível por cerca de R$ 4.299, ou ainda o iPhone 12, vendido por R$ 3.740 no comércio eletrônico.

6 de 8 iPhone 13 pode ser uma alternativa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 pode ser uma alternativa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

5. Visual repetido

Quem procura um smartphone com design inovador pode encontrar alguns empecilhos no iPhone 14, já que ele repete uma fórmula vista em gerações anteriores. O iPhone XR foi o primeiro a reduzir as bordas e os iPhones 11 e 12 trouxeram mudanças notáveis na traseira. Desde então, as mudanças não foram tão surpreendentes quanto nesses modelos, que alteraram significativamente a percepção visual no aparelho.

O notch evidente, inclusive, é considerado uma questão no acabamento dos celulares da Apple, já que muitos rivais eliminaram o entalhe há um tempo. Uma alternativa que a empresa presidida por Tim Cook encontrou foi a de colocar interatividade nesta parte da tela, ideia que resultou no Dynamic Island. Ainda que solucione parte do problema, este não é um recurso presente em versões mais baratas dos lançamentos de 2022.

A semelhança com o iPhone 13 e a reciclagem do chipset já teve repercussão registrada em pesquisas. A análise PerfecRec, por exemplo, contabilizou uma queda no índice de notas máximas atribuídas a um telefone da Apple - neste caso, o iPhone 14. Os números, que costumavam manter um padrão elevado, foram de 80% para 72% após a revelação do modelo mais novo.

7 de 8 iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas e notch evidente — Foto: Apple/Reprodução iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas e notch evidente — Foto: Apple/Reprodução

6. Lançamento do iPhone 15 está próximo

Para aqueles que podem esperar um pouco mais até a compra do próximo aparelho, vale considerar o iPhone 15, previsto para setembro deste ano. O futuro smartphone da gigante de Cupertino deve trazer novidades de destaque - entre elas, a amplificação do notch interativo para todos os modelos da linha.

Rumores também apontam que as câmeras dos telefones mais em conta devem carregar uma reformulação que ampliaria as lentes de 12 MP para 48 MP. As configurações indicadas até aqui podem resolver diversos dilemas encontrados no iPhone 14, mas, por ora, não é possível confirmar nenhuma das novidades especuladas.

8 de 8 iPhone 15 Pro pode ser apresentado em setembro deste ano — Foto: Reprodução/9to5Mac iPhone 15 Pro pode ser apresentado em setembro deste ano — Foto: Reprodução/9to5Mac

Outra expectativa prevista para o substituto da linha atual é a mudança da entrada Lightning para USB-C. A alteração pode ser uma resposta à exigência de uma nova lei da União Europeia, que pretende padronizar entradas de todos os dispositivos vendidos na região. Apesar de ser uma medida local, a fabricante pode aproveitar para reformular a característica em todos os seus celulares.

Contudo, é preciso ressaltar que as especificações da maçã sempre renderam bons resultados de usabilidade e duração. Por isso, mesmo que o iPhone 14 tenha contrapontos, ainda é um modelo considerável - isto é, desde que o consumidor aceite as ressalvas.

Gostou dos produtos? Compre aqui 5G iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite R$ 4.299 Ir à loja 5G iPhone 12 (64 GB) — Azul R$ 3.740 Ir à loja

Veja ainda: 7 fatos sobre o iPhone 14 para você saber agora

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple