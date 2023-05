iPhone: 5 comandos muito úteis da Siri para você testar agora

A Siri , a assistente de voz inteligente do iPhone ( iOS ) e demais dispositivos Apple , conta com diversos comandos interessantes e que, por vezes, passam despercebidos pelos usuários. Com um simples pedido, é possível encontrar informações na web, fazer chamadas, abrir aplicativos, enviar mensagens, reproduzir músicas e mais. A tecnologia funciona por comando de voz, interpretando a fala do usuário de maneira rápida. Na lista a seguir, veja seis comandos muito úteis para você testar na Siri pelo iPhone agora.

Como habilitar a Siri por voz?

Para habilitar a Siri em um iPhone, siga o caminho Configurações > Siri e Busca > Ativar ao ouvir "E aí, Siri" Uma vez habilitada, a assistente será capaz de reconhecer seu comando de voz e respondê-lo em voz alta. Para ativá-la, diga “E aí, Siri”, seguido de sua pergunta ou comando. Caso queira configurar um alarme, por exemplo, diga: “E aí Siri, ajuste um alarme para às 8h”. Você pode desativar a opção por voz a qualquer momento.

A assistente virtual pode ser usada para diversas tarefas do dia a dia, como dar play em músicas e vídeos, mandar mensagens de texto, abrir aplicativos e, até mesmo, fazer ligações de voz ou vídeo. É possível, também, desativar seu modo de resposta nas configurações para quando o celular estiver bloqueado, permitindo que ela seja ativa apenas quando o iPhone estiver em uso.

1. Encontrar senha com a Siri

É possível encontrar suas senhas salvas nos aplicativos com a Siri, em apenas um comando. Para isso diga “E aí Siri, mostre minhas senhas salvas” e você será redirecionado aos Ajustes, onde estarão todas as senhas salvas no seu dispositivo. Se você estiver procurando a senha de um aplicativo específico, tente adicionar ao comando o nome do app. Isso irá facilitar na hora de procurar ou modificar suas senhas gravadas, evitando que você precise fazer manualmente.

2. Achar onde você estacionou o carro

Se você usa o Apple CarPlay ou conecta seu dispositivo Apple pelo Bluetooth do carro, você pode encontrar onde estacionou seu veículo com a Siri. O recurso se chama “Parked Car” e utiliza o GPS para traçar uma rota em direção ao veículo dentro do app.

Primeiro, você deverá ativar a opção “Local de Estacionamento”, em “Mapas”, nos Ajustes. Ao dizer o comando “E ai Siri, onde estou estacionado?”, ela irá reconhecer e marcar a última localização estacionada pelo Apple Maps. Ele irá se basear na localização do último dispositivo pareado ao celular.

3. Reiniciar ou desligar o celular

Desligar ou reiniciar o iPhone pode ser trabalhoso quando feito manualmente. Por isso, com a Siri, é possível ativar por comando de voz essas opções. Ao dizer “E ai Siri, desligue meu iPhone” ou “E ai Siri, reinicie meu iPhone”, a assistente virtual irá confirmar a ação e caso você confirme na tela, seu telefone irá desligar. Bem útil para quem não quer ter o trabalho de segurar vários botões ao mesmo tempo.

4. Tirar fotos

A Siri também conta com alguns comandos interessantes para otimizar o uso do aplicativo Câmera. Com um comando de voz, é possível pedir para a assistente abrir o aplicativo já em um modo específico, poupando o tempo destinado à seleção manual. Para isso, o usuário só precisa efetuar pedidos como “E aí , abrir a câmera”, “E aí Siri, tire uma panorama” ou mesmo “E a'i Siri, tirar uma selfie”, por exemplo.

5. Mandar e-mails

Mandar e-mails também é muito fácil com a Siri. Para isso, basta executar um comando como “Envie um e-mail para Donna”, por exemplo, ou para qualquer pessoa que esteja na sua lista de contatos. Se a pessoa em questão tiver mais de um e-mail, a assistente irá pedir para que você selecione qual usar. Após selecionar o destinatário, a Siri vai pedir que você diga o assunto e corpo do e-mail para, então, enviar. Ativando a assistente virtual, não é necessário abrir aplicativo para escrever uma mensagem.

Bônus: usar o ChatGPT com a Siri

Enquanto a Apple não anuncia oficialmente as mudanças que pretende trazer para a Siri em termos de Inteligência Artificial, você pode automatizar a Siri com o ChatGPT instalando o Atalho SiriGPT. O processo pode ser feito através do passo a passo descrito neste tutorial do TechTudo. Uma vez instalado, o atalho permite otimizar o uso da assistente que, combinado com a inteligência artificial da OpenAI, será capaz de dar respostas mais complexas.

Por mais que, por enquanto, esse processo não seja nativo, é válido ressaltar que diversas fontes apontam para o fato de que a Apple está buscando formas de implementar IA generativa em sua assistente virtual. Com os anúncios recentes para o Google Bard feitos na Google I/O 2023, a tendência é de que a empresa da maçã apresente novidades significativas em atualizações futuras da Siri.

