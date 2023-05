iPhone: 7 funções muito úteis de apps nativos que você deveria usar hoje

O iPhone ( iOS ) tem aplicativos nativos que contam com funções bastante interessantes, mas que muitas vezes não são exploradas por usuários. Esses apps normalmente vêm pré-instalados de fábrica nos dispositivos e, apesar de muitos sequer conhecerem seus recursos, eles podem fazer diferença no dia a dia. Um exemplo é o Pages , que funciona como uma espécie de pacote Office no celular e ainda disponibiliza alguns modelos simplificados de documentos.

Já o app Carteira permite inserir dados de cartões de crédito e de transporte e efetuar pagamentos por aproximação usando o celular. Outro aplicativo interessante é o GarageBand, que possibilita a criação de músicas, mixes e até beats lofi pelo celular. Na lista abaixo, confira sete aplicativos nativos do iPhone (iOS) que contam com funções úteis e interessantes.

1. Produzir uma música no app GarageBand

O GarageBand é um aplicativo que permite criar músicas de forma simplificada pelo iPhone (iOS). Com ele, é possível tocar instrumentos como piano, bateria e guitarra pela tela celular, e você também pode fazer gravações de voz e mixar outros elementos para produzir uma canção do zero. Por ter muitas funções, a usabilidade do app pode ser um pouco complicada no início, mas não é difícil entender como ele funciona.

Ao abri-lo pela primeira vez, você deve escolher o tipo de instrumento desejado. Para gravar um trecho, basta clicar sobre a bolinha vermelha no centro da tela. Depois, para juntar todas as gravações e mixá-las, toque sobre o segundo ícone no canto superior esquerdo da tela, ao lado da seta. Além disso, quando você finalizar a sua criação, ainda pode compartilhá-la com os amigos nas redes sociais.

O app também tem compatibilidade com interfaces de áudio para celular, acessórios que pode ser plugado nos dispositivos para captar o som de instrumentos reais via cabo, como o iRig. Dessa forma, é possível plugar uma guitarra, por exemplo, e usar pedais de distorção dentro do app.

2. Controlar as luzes no app Casa

O app Casa pode facilitar a vida de quem tem dispositivos inteligentes, já que é possível controlá-los diretamente pelo celular. O aplicativo funciona como um controle remoto, e também permite criar automações. Assim, você pode configurá-lo para que as luzes da entrada da sua casa se acendam por volta do horário que você chega do trabalho, por exemplo. Outra possibilidade é configurar o ar condicionado para que a temperatura esteja mais amena quando você chegar.

Os acessórios precisam ser compatíveis com HomeKit, e também podem ser controlados por meio de comandos de voz enviados à Siri. Para adicionar um item smart ao app, basta abri-lo e clicar sobre o ícone de "+" no canto superior direito da tela. Em seguida, toque em "Adicionar Acessório" e escaneie o item para emparelhá-lo.

3. Fazer pagamentos sem pegar a carteira usando o app Wallet

O app Carteira pode deixar as idas ao supermercado ainda mais práticas. Com ele, é possível efetuar pagamentos por aproximação usando apenas o celular, sem a necessidade de ter o cartão de crédito em mãos na hora de finalizar a compra. Para usar a funcionalidade, você precisa cadastrar as informações do plástico no aplicativo.

Para isso, abra o app e toque sobre o ícone de "+" no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione a opção "Cartão de Débito ou Crédito" e clique em "Continuar". Na próxima tela, basta escanear os dados do plástico e confirmar o procedimento com a operadora do cartão. Após esse passo, o cartão já vai estar configurado e, para usá-lo, basta aproximar o celular da maquininha na hora de efetuar um pagamento.

4. Editar vídeos com o app iMovie

O iMovie é um editor de vídeos nativo do iPhone (iOS) que conta com alguns recursos interessantes. Pelo app, é possível criar filmes com mídias salvas na galeria do celular, inserindo diferentes tipos de transições, filtros e músicas.

O app ainda disponibiliza alguns modelos de Storyboards que podem ser úteis na criação de um filme curto. Com ele, você pode selecionar trechos específicos da gravação para encaixar nos blocos pré-definidos do modelo. Por exemplo, no Storyboard "Comemoração", você pode selecionar trechos para a prévia do filme, os momentos que geraram expectativa, os destaques e a conclusão. Já no modelo "Entrevista", você pode inserir os cortes de introdução e visão geral antes dos vídeos com as perguntas, por exemplo.

O uso da ferramenta pode ser um pouco complicado no início, mas ela conta com diversas funcionalidades que podem simplificar a edição de clipes mais complexos. Para começar a editar clipes na plataforma, abra o iMovie e clique em "Iniciar Novo Projeto". Em seguida, selecione a opção desejada e clique em "Criar", no canto superior direito da tela para começar.

5. Monitorar o ciclo menstrual com o app Saúde

O app Saúde também possui uma funcionalidade que pode ser bastante útil para o público feminino. Pela plataforma, é possível acompanhar o ciclo menstrual bem de perto, monitorar possíveis desvios e adicionar sintomas que possam surgir durante o período, como cólicas, aparecimento de acne e alterações de humor, por exemplo.

Para fazer o registro desses dados, clique sobre o ícone de "+" no canto superior da tela. Em seguida, selecione os dias em que houve sangramento. Em "Menstruação" você pode oferecer mais detalhes sobre o seu fluxo, informando se ele foi leve, moderado ou intenso, e em "Sintomas" é possível indicar qualquer outra ocorrência que tenha acompanhado o ciclo.

6. Acompanhar a rotina de exercícios com o app Fitness

Pelo app Fitness, é possível conferir os círculos de movimento, as tendências de passos diários, o gasto calórico e outras informações sobre preparo físico diretamente pelo iPhone (iOS). Se você tiver um Apple Watch, também é possível acompanhar as informações sobre os exercícios e treinos praticados, além de definir metas diárias e monitorar sua evolução com o passar do tempo.

Além disso, o app também conta com um programa de assinatura que pode ser bastante útil para quem busca praticar treinos diversificados em casa. A mensalidade custa cerca de R$ 29, e oferece onze tipos diferentes de treinos, incluindo pilates, yoga, meditação e exercícios de força.

7. Criar um documento com o Pages

O Pages é um editor de documentos nativo do iPhone (iOS). Ele possui diferentes modelos que podem ser usados em arquivos como relatórios, currículos, cartazes, certificados e boletins de notícias, por exemplo. Para explorar as opções disponíveis, clique sobre o ícone de "+" no canto superior direito da tela e, depois, sobre a opção "Escolha um modelo".

Por lá, é possível conferir todos os estilos disponíveis. Para usar um dos modelos, basta selecioná-lo. Você pode modificar as informações clicando sobre elas e utilizando o próprio teclado do iPhone (iOS) para alterá-las. No final, para salvar as modificações feitas, basta clicar sobre o ícone de compartilhar e deslizar a tela para baixo até encontrar a opção "Exportar e Enviar". Para prosseguir, selecione o formato no qual deseja salvar o documento e clique sobre a opção "Salvar em Arquivos" para concluir.

