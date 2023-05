Jogos de carta e baralho online grátis: veja melhores para PC e celular

Existem diversas opções de jogos de carta e baralho online grátis para você se divertir pelo celular ou PC. Games de baralho e cartas tradicionais ainda são populares – e, com o avanço do uso de computadores e smartphones Android e iPhone ( iOS ), grande parte desses títulos ganhou versões virtuais.

O clássico UNO, por exemplo, é um dos jogos que está disponível para download em celulares e já foi um dos mais baixados nas lojas. Pôquer e truco também são games com versões digitais. O TechTudo separou os melhores jogos de baralho e cartas que garantem diversão e competitividade entre os jogadores. Todos eles são gratuitos e funcionam online.

Melhores jogos de carta e baralho online grátis

O TechTudo reuniu oito games de baralho e cartas online e gratuitos. A seguir, confira os jogos que serão abordados nesta lista.

Pôquer é um dos jogos de cartas mais jogados em todo mundo e conta com torneios que podem tornar os jogadores milionários. O World Series of Poker, desenvolvido pela Platika e disponível para baixar gratuitamente no Android e iOS (iOS), oferece uma experiência divertida para quem busca partidas casuais com fichas fictícias contra adversários espalhados pelo mundo. O app oferece os modos Texas Hold ’em e Omaha, além de torneios online.

Truco é um jogo de cartas famoso e também tem sua versão digital: o Smart Truco. Desenvolvido pela LG Electronics Brasil, o game está disponível apenas para dispositivos Android. O título tem suporte para competições online e partidas remotas com amigos por meio de conexão Bluetooth. Há modos para dois, quatro e seis jogadores e um sistema de punição para quem abandona partidas antes do término.

3. Blackjack 21: Blackjackist

Blackjack 21: Blackjackist, da KamaGames, possui versões para Android e iPhone (iOS) e traz um sistema online que oferece suporte a trocas de mensagens entre os jogadores durante as partidas. Além do já conhecido 21, o aplicativo também oferece jogatinas de pôquer, máquinas caça-níqueis e outros jogos conhecidos de cassinos. O jogo também possui um certificado de mão justa, então as chances de algum player trapacear são menores.

4. Paciência: Solitário Clássico

Desenvolvido pela Loop Games, o jogo de cartas está disponível para Android e iOS, além de ser gratuito para baixar. Paciência é um jogo tradicional e conhecido por quem começou a usar computadores na década de 1990 e começo do novo milênio, pois já estava disponível de graça em sistemas operacionais Windows. O aplicativo dá suporte para um sistema online em que o jogador pode desafiar amigos a baterem sua pontuação.

Desenvolvido pela Mattel163 Limited e lançado oficialmente em 2006, o jogo de cartas que virou febre há pouco mais de uma década também está disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), totalmente gratuito. Os jogadores encontram novas regras na versão mobile, além de torneios e modos de jogo que vão além do tradicional. O game dá suporte para um modo online e cooperativo entre usuários de todo o mundo.

6. Jogatina

O Jogatina (www.jogatina.com/site/games/all) é um site que oferece diversos jogos online, com destaque para os games de cartas e baralhos. Com uma interface intuitiva e amigável, o site permite aos jogadores desfrutarem de jogos populares como Buraco, Canastra, Truco, Poker e muitos outros. Além disso, o Jogatina também oferece variações de cada jogo, como o Buraco Fechado STBL, Canastra Real, Truco Mineiro e Texas Hold'em, que proporcionam ainda mais desafios e emoções aos jogadores.

Os games de cartas e baralhos do Jogatina podem ser jogados tanto por jogadores experientes quanto por iniciantes, que podem aproveitar a oportunidade para aprender e aprimorar suas habilidades. O site também oferece opções de jogos com regras personalizadas, permitindo que os usuários criem suas próprias regras e desafiem seus amigos ou outros gamers online.

7. MegaJogos

MegaJogos (www.megajogos.com.br) é um site que oferece diversos jogos online, com destaque para os jogos de cartas e baralhos. O site possui uma variedade de jogos populares, como Buraco, Canastra, Truco, Poker e muitos outros. Os jogos podem ser jogados tanto por jogadores experientes quanto por iniciantes, e o site oferece opções de jogos com regras personalizadas. Com uma comunidade ativa e recursos de segurança, o MegaJogos é uma ótima opção para quem busca diversão nos jogos de cartas e baralhos online.

8. Jogos do Rei

Jogos do Rei (www.jogosdorei.com.br/inicio/) é um site que oferece jogos online, com destaque para os games de cartas e baralhos. O site possui uma variedade de jogos populares, como Buraco, Canastra, Tranca, Truco e muitos outros. Os títulos podem ser jogados gratuitamente e o site oferece a opção de jogar contra outros jogadores online ou contra o computador. Com uma interface amigável e recursos de segurança, Jogos do Rei é uma ótima opção para quem busca diversão nos jogos de cartas e baralhos online.

