Lâmpada inteligente: veja 8 modelos por a partir de R$ 44

As lâmpadas inteligentes são dispositivos úteis para quem deseja montar uma casa conectada, com mais praticidade e até mesmo conforto. Empresas como Geonav , Elgin , Intelbras , Philips , Ledo, Positivo e Zinnia oferecem opções com iluminações diferenciadas por preços a partir de R$ 44 , como é o caso da Ledo Bulbo Smart RGB. A opção mais barata da lista possui 16 milhões de cores, além das tradicionais branco frio (5700K) e branco quente (2700K).

Já a Geonav HIE27QF oferece uma potência de 9 Watts, 810 Lumens e preços que partem dos R$ 56. Outra opção é a Intelbras EWS 410, que traz compatibilidade com a Alexa, controle pelo app da marca Izy Smart,10 Watts de potência e valores aproximados de R$ 54. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

1 de 3 Com as lâmpadas inteligentes, é possível controlar a temperatura da cor e a intensidade — Foto: Divulgação/Elgin Com as lâmpadas inteligentes, é possível controlar a temperatura da cor e a intensidade — Foto: Divulgação/Elgin

1. Ledo Bulbo Smart RGB - a partir de R$ 44

2 de 3 Lâmpada inteligente Ledo Bulbo Smart RGB é a opção mais barata da lista — Foto: Divulgação/Ledo Lâmpada inteligente Ledo Bulbo Smart RGB é a opção mais barata da lista — Foto: Divulgação/Ledo

A Ledo Bulbo Smart RGB possui 16 milhões de cores para escolher, além dos tradicionais branco frio (5700K) e branco quente (2700K). De acordo com a fabricante, é possível controlar a intensidade do brilho da lâmpada sem a necessidade de conexão com a internet. O produto também é compatível com o Google Assistente e Alexa, possibilitando comandos de voz, e pode ser adquirido por cerca de R$ 44.

O modelo permite criar vários cenários, programar horários para ligar ou desligar, além de usar milhões de cores diferentes. É possível controlar as luzes da onde o usuário estiver através do app Bulbo Smart, disponível para smartphones iOS e Android. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, a Ledo Bulbo Smart RGB se destaca pelo custo-benefício. No entanto, alguns compradores reclamam de falhas na conexão.

Prós: luzes fortes

luzes fortes Contras: problemas no emparelhamento com o Wi-Fi

3 de 3 Lâmpada smart Geonav HIE27QF tem 9 Watts de potência — Foto: Divulgação/Geonav Lâmpada smart Geonav HIE27QF tem 9 Watts de potência — Foto: Divulgação/Geonav

A HIE27QF, da Geonav, é uma lâmpada com tensão elétrica bivolt. Ela possui uma potência de 9 Watts e o sistema de funcionamento disponibiliza conexão com a assistente virtual da Amazon, a Alexa. O recurso permite a administração do periférico via comando de voz, o que traz mais versatilidade e praticidade durante a utilização. O produto é vendido por cifras que partem dos R$ 49.

No quesito desempenho, é possível usufruir de até 16 milhões de cores, além da possibilidade de alterar a intensidade de cada uma, como entre os brancos frio e quente. É possível definir os horários de funcionamento da lâmpada e até controlá-la remotamente via aplicativo no celular. Avaliada com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício e a facilidade de operação, mas alertam que a lâmpada perde as configurações com facilidade.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: o aplicativo trava com facilidade

3. Intelbras EWS 410 - a partir de R$ 54

A EWS 410, da Intelbras, é outra opção de lâmpada smart RGB com 16 milhões de cores no acervo. Além disso, o modelo oferece compatibilidade com a Alexa, assistente virtual desenvolvida pela Amazon, cores brancas quente e fria, fluxo luminoso de 806 lúmen e uma potência de 10 Watts. A fabricante recomenda o download do app Izy Smart para ativar os recursos disponíveis, como alterar as cores e temperaturas da lâmpada. O produto é visto por cifras a partir de R$ 54.

O aplicativo possibilita agendar horários, economizar energia programando o desligamento e até criar acionamentos automáticos vinculados a outros dispositivos smarts da linha Izy, como sensores e fechaduras. A ativação funciona com a rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Avaliada com 81% de aprovação na Amazon, os usuários denotam o funcionamento eficiente quando conectada à assistente virtual. No entanto, destacam falhas de conexão do aparelho via aplicativo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: relatam problemas de utilização no app

4. Positivo Smart Lâmpada Wi-Fi RGB+ - a partir de R$ 79

A Smart Lâmpada Wi-Fi RGB+, da Positivo, é um modelo em formato de lâmpada de rosquear tradicional, mas com funções smarts. Ela possui 10 Watts de potência, mais de 16 milhões de cores e é bivolt. Para ativá-la, basta fazer a instalação da lâmpada no bocal rosqueável padrão e instalar o aplicativo Positivo Casa Inteligente no celular. Esta opção pode ser encontrada por cerca de R$ 79.

A lâmpada também é compatível com Alexa e Google Assistente, e pode ser controlada à distância por meio de comandos de voz. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,7 de 5, e consumidores destacam as luzes intensas, os modos de criação e a variedade de cores que o acessório reproduz. No entanto, muitos pontuam que se ela passar muito tempo desligada, acaba desconfigurando.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: desconfigura se ficar sem usar

5. Elgin Smart Color 48LSB20WIFI0 - a partir de R$ 99

A Smart Color 48LSB20WIFI0, da Elgin, disponibiliza uma potência chamativa de 20 Watts, o que deve iluminar com muita eficiência e atender a maioria dos públicos. Além disso, o modelo LED com cores RGB possui recursos que garantem a integração com as inteligências artificiais, incluindo Alexa e Google Assistente. A fabricante destaca a facilidade de instalação e o extenso acervo de cores disponíveis para uso. Ela é vista por cifras a partir de R$ 99.

Ao todo, são 16 milhões de cores, além de alta luminosidade e recursos como o "modo dormir", “modo assistir filme” e outros. A lâmpada garante tensão elétrica bivolt entre 110 V e 220 V. Avaliada com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a praticidade da conexão, mas criticam que o aplicativo indicado apresenta falhas.

Prós: alta potência e modos especiais

alta potência e modos especiais Contras: problemas no emparelhamento

6. Positivo Spot Wi-Fi - a partir de R$ 101

O Spot Wi-Fi, da Positivo, é uma lâmpada inteligente que permite o controle de temperaturas, que pode variar entre 2.700 K e 3.500 K. A luz pode ser usada tanto em ambientes de descanso, como salas de TV e quartos, quanto em escritórios, que normalmente exigem iluminações mais frias. O modelo é bivolt, traz design de embutir e conta com 5 Watts de potência. Ela é vendida por cerca de R$ 101 na Amazon.

Após conectar os fios e instalar o modelo, é possível ativá-la no aplicativo da própria marca para poder aproveitar as funções inteligentes. Além disso, é possível modificar as cores, alterar a temperatura das luzes e até controlá-la à distância por meio do celular ou por assistentes virtuais como a Alexa, por exemplo. Avaliada com 4,8 de 5 estrelas, o spot se destaca pelo alto nível de luminosidade e beleza no acabamento.

Prós: controle de temperatura com amplo espectro

controle de temperatura com amplo espectro Contras: não possui uma instalação fácil

7. Kit Zinnia Crux CR100 - a partir de R$ 156

A kit Zinnia Crux CR100 é um modelo que oferece cinco lâmpadas de LED, temperatura de cor que pode ir de 2.700 a 6.500K, fluxo luminoso de 800 lúmens e a possibilidade de variar entre 16 milhões de cores com uma potência de 10 Watts em cada lâmpada. O modelo é encontrado na Amazon por cerca de R$ 156.

O conjunto traz conectividade Wi-Fi, para ser usado pelo app próprio da marca, além de conexão com assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistente. Através do aplicativo, é possível controlar a automação, o temporizador e vários outros recursos, como definir a cor e a intensidade. Avaliada em 5 de 5 estrelas, ainda não oferece muitos comentários no site da Amazon.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

A Hue Edison ST19, da Philips, é uma edição especial que remete a lâmpadas lançadas nos anos 70, apresentando uma espiral fina e detalhes retrô, com um brilho em volta do único filamento. A lâmpada promete diversos recursos, além de fluxo luminoso de 800 lúmens, 7 Watts de potência e funcionamento em 120 volts. Na Amazon, ela pode ser encomendada por cerca de R$ 472.

Para controlar os dispositivos, o usuário pode recorrer a aplicativos para Android e iPhone (iOS), como Alexa, Google Home e Apple HomeKit. Além disso, há o app Philips Hue Sync, exclusivo da marca, que pode sincronizar a iluminação com conteúdos da Smart TV, controlar várias salas, automatizar rotinas e até controlar longe de casa. Avaliada com 100% de aprovação, os últimos compradores não pontuaram os prós e contras.

Prós: design diferenciado

design diferenciado Contras: oferece apenas iluminação branca

