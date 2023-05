Linha Direta 2023: veja todos os casos exibidos no programa

Após 16 anos de hiato na televisão, o Linha Direta retornou à Rede Globo em maio com novos episódios sobre casos criminais de grande impacto no Brasil. Desta vez, o programa conta com a apresentação de Pedro Bial em um novo formato do programa. Além da tradicional simulação do caso, Bial recebe investigadores, advogados, jornalistas e pessoas ligadas aos crimes relatados em cada capítulo.

O Linha Direta é exibido toda quinta-feira, às 23h10, com transmissão simultânea no canal da Globo e no Globoplay. Após a transmissão, os episódios ficam disponíveis na plataforma. Importante lembrar que no dia seguinte, às sextas-feiras, o público pode acompanhar os casos com maior profundidade no Linha Direta Podcast, com entrevistas e conteúdos de bastidores. Acompanhe, a seguir, os crimes já abordados no programa até agora. Esta matéria será atualizada após o programa semanalmente.

Aviso: este texto contém informações que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Recomenda-se ler com cautela.

Caso Eloá

O assassinato da adolescente Eloá Pimentel ocorreu em outubro de 2008, na cidade de Santo André (SP), e se tornou dos casos de feminicídio mais lembrados do Brasil. O responsável pelo crime é Lindemberg Alves, ex-namorado da vítima. Armado com um revolver, ele invadiu o apartamento onde a jovem morava com a família, e manteve Eloá e a amiga Nayara Rodrigues em cárcere privado durante cinco dias. Após a entrada da polícia no apartamento, o criminoso atirou contra as reféns. Enquanto Nayara foi ferida no rosto, Eloá foi baleada na cabeça e virilha, não resistindo aos ferimentos.

No capítulo de estreia, Pedro Bial acompanha detalhes da investigação e da cobertura midiática acerca do sequestro, uma vez que o caso recebeu grande atenção dos veículos de jornalismo, o que inclusive atrapalhou na negociação com o criminoso. No cenário do programa, o apresentador recebeu Simone Morais Duarte, vizinha e amiga da família de Eloá, e o promotor de justiça Antonio Nobre Folgado, que fez uma análise do cárcere que vitimou Eloá.

Barbárie de Queimadas

Outro crime que chocou o país a ser retratado no Linha Direta foi a Barbárie de Queimadas, ocorrido em 2012 no município de Queimadas, Paraíba. Na época, um grupo de homens armados invadiu uma festa de aniversário e anunciou um assalto. Além das agressões cometidas contra os participantes da festa, os criminosos estupraram cinco mulheres, assassinando outras duas.

Durante as investigações, foi descoberto que a invasão havia sido planejada pelos irmãos Luciano e Eduardo dos Santos Pereira. Os dois foram presos junto com outros cinco acusados (apenas Eduardo está foragido desde 2020, após uma fuga da prisão). Pedro Bial entrevistou a repórter Camila Appel, responsável pela cobertura do caso na época, além de uma sobrevivente do crime. Foram também divulgadas no programa as estatísticas sobre crimes de violência sexual no Brasil.

Caso Henry Borel

O infanticídio do menino Henry Borel, de apenas quatro anos, aconteceu em 8 de março de 2021 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O garoto estava no apartamento onde vivia com a mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padrasto, o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Após ter sido levado para um hospital com diversas lesões e hematomas pelo corpo, Henry não resistiu e morreu durante o atendimento.

O caso reacendeu o alerta sobre os crimes de infanticídios no Brasil, assim como ocorreu com o Caso Isabella Nardoni em 2008. No programa, o pai de Henry, Leniel Borel, conversou com Bial sobre a perda do filho e sua luta por justiça. Investigadores e demais especialistas do Direito também foram ouvidos.

Outro personagem ligado ao caso foi Cláudio Dalledone, advogado de defesa de Dr. Jairinho. Antes da exibição do programa, a advogada Flávia Fróes (também ligada à defesa do ex-vereador) entrou com uma liminar na justiça para impedir a transmissão do episódio. A justificativa seria a de que o programa "poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores", de acordo com trecho do documento. No entanto, a liminar foi derrubada pelo ministro do Superior Tribunal da Justiça (STF), Gilmar Mendes.

