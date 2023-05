Marvel Snap: 6 dicas para mandar bem no jogo de cartas

Marvel Snap é um jogo de cartas gratuito ambientado no universo dos super-heróis da Marvel e disponível para celulares Android e iPhone (iOS), além de PC (via Steam). Desenvolvido pela Second Dinner, o título conta com uma gameplay fácil de entender, mas com fatores que você deve levar em consideração se quiser vencer partidas. Entender o meta, saber quando desistir e evoluir o seu Nível de Coleção são alguns exemplos. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma lista com seis dicas para mandar bem no card game da Marvel.