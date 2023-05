Mensagem de Dia das Mães: 7 apps com frases e mais para enviar no WhatsApp

O Dia das Mães 2023 é comemorado neste domingo (7), e é possível usar apps para encontrar frases, GIFs e imagens para enviar as mensagens perfeitas. Disponíveis pra Android e iPhone ( iOS ), eles podem ajudar nas festividades, já que permitem também criar cartões para mandar no WhatsApp . Enquanto algumas opções contam com frases e templates prontos, outras permitem uma personalização mais aprofundada do conteúdo. Pensando nisso, o TechTudo reuniu sete apps para encontrar frases e imagens com mensagens de "Feliz Dia das Mães". Confira, a seguir, como usar as plataformas.

Dia das Mães 2023: veja sete apps para enviar mensagens no WhatsApp e celebrar a data

1. Frases para Mãe

O app Frases para Mãe, disponível para Android e iOS, conta com um repertório de mais de 100 frases para enviar no WhatsApp. Ele ainda permite criar um cartão personalizado com uma das mensagens, modificando o plano de fundo, a fonte e as cores das letras. Ao abrir o app, clique sobre a aba "Frases", no menu inferior, para conferir os dizeres. Se gostar de um deles, basta clicar sobre a frase para compartilhar no mensageiro.

O app gera uma imagem automática com a mensagem, mas você pode modificar o plano de fundo se desejar. Para isso, clique em "Personalizar imagem" e, em seguida, em "Galeria". Na sequência, basta selecionar um dos cenários disponíveis. Além disso, você ainda pode alterar o estilo da fonte e o alinhamento das letras - basta clicar em "Voltar" e fazer as alterações. Depois de finalizar as edições, clique sobre "Compartilhar imagem" para enviá-la para sua mãe no WhatsApp.

O app Frases para Mãe possui diversas frases para enviar no Dia das Mães 2023

2. Mensagem para o dia das mães

O app Mensagem para o dia das mães está disponível apenas para iPhone (iOS), mas oferece diversas opções de cartões com frases para enviar na data. É possível conferir todas as imagens com as mensagens na aba "Galería de Tarjetas". Por lá, basta clicar sobre a seta para passar por todos os cartões. Se você gostar de algum e quiser enviá-lo no WhatsApp, clique sobre o ícone de compartilhar abaixo da foto.

O app Mensagens para o dia das mães está disponível apenas para iPhone (iOS)

3. Mensagens e frases para mães

O Mensagens e Frases para Mães tem app disponível apenas para Android, mas reúne frases, vídeos e figurinhas de Dia das Mães para enviar no WhatsApp. Além disso, o app ainda permite criar um cartão personalizado, com uma imagem e uma frase.

Para criar um cartão, clique sobre o ícone de "+" no canto inferior direito da tela. Em seguida, selecione uma das frases disponíveis para continuar. Na próxima página, você pode escolher uma imagem entre as disponibilizadas pelo aplicativo ou selecionar uma foto da galeria do celular. Para continuar, basta dar um toque sobre a foto desejada. Na tela seguinte, clique sobre "Texto" se quiser alterar o estilo da fonte e as cores das letras e, ao finalizar, toque sobre o ícone do WhatsApp para enviar o cartão pelo mensageiro.

O app Mensagens e Frases para Mães possui cartões, frases, figurinhas e vídeos para compartilhar no WhatsApp

4. Dia das mães 2023

O app Dia das mães 2023 oferece diversas opções de cartões prontos para enviar no WhatsApp. O uso da plataforma é bastante simples e intuitivo: para encontrar uma imagem com frase de "Feliz Dia das Mães", basta deslizar a tela para baixo. Já para compartilhar o cartão no mensageiro, basta selecioná-lo dando um clique sobre ele e, em seguida, clicar sobre o ícone de compartilhar, no canto superior esquerdo da tela. A opção, no entanto, só está disponível para Android.

O app Dia das Mães 2023 é super intuitivo e está disponível para Android

5. Feliz dia das mães

O app Feliz dia das mães também reúne diversos modelos de cartões para enviar no dia festivo. Assim como a opção anterior, o app também só está disponível para Android, e tem usabilidade similar. Para encontrar um cartão, basta rolar a tela para baixo. Ao encontrar a opção desejada, clique sobre ela. Para enviá-la no mensageiro, clique sobre o desenho de "+", no canto inferior direito da tela e, depois, sobre o ícone de compartilhar.

O app Feliz dia das Mães reúne vários cartões temáticos para enviar na data

O Canva é um app de edição de imagens bastante popular e que permite a criação de artes diversas, incluindo cartões com frases para enviar no Dia das Mães. Nele, é possível encontrar opções prontas, mas também é permitido editá-las e até mesmo criar uma do zero.

Para pesquisar por imagens, abra o app e busque por palavras-chave na lupa. Você pode pesquisar por "Dia das Mães", por exemplo. Deslize a tela para baixo para conferir as opções disponíveis e clique sobre a que gostar mais. Se quiser editá-la antes de enviar, toque sobre os elementos presentes na imagem. Você pode excluí-los ou substituí-los por novos itens - basta clicar sobre o ícone de "+" e selecionar a aba "Elementos".

Depois de finalizar as alterações, clique sobre o ícone de compartilhar, no canto superior direito da tela, para enviar o cartão no WhatsApp. Vale dizer que o Canva tem app disponível para Android e iPhone (iOS).

O Canva está disponível para Android e iPhone (iOS) e permite criar cartões personalizados

Outro app para encontrar imagens com frases para celebrar o Dia das Mães é o Pinterest. Disponível para Android e iPhone (iOS), a rede social de fotos também conta com diversas opções de cartões prontos para enviar na data ou usar de inspiração.

Para encontrá-los, abra o app e use a barra de pesquisa para buscar por palavras-chave que lembrem a data. Você pode pesquisar por "Dia das Mães" ou "Parabéns mãe", por exemplo. Na sequência, deslize a tela para baixo para checar todas as imagens. Se gostar de uma delas e quiser enviá-la no WhatsApp, basta selecioná-la e clicar sobre o ícone do mensageiro, que aparecerá ao lado.

É possível encontrar diversas mensagens prontas no Pinterest

