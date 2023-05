Microfones com RGB: 7 modelos para comprar a partir de R$ 186

Os microfones são acessórios indispensáveis em reuniões remotas, lives e gravações de podcasts, além disso, alguns modelos possuem um visual com iluminação RGB, que podem oferecer ainda mais estilo. Marcas como JBL , HyperX , FIFINE, Snario, ZiZuuBar e MAONO, contam com modelos a partir de R$ 186 , como é o caso do Snario B09R423LR1, que vem com suporte que permite posicionar o dispositivo em ângulos de 360 graus e dispõe de conexão USB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o HyperX DuoCast, vem equipado com suporte anti vibração, possui dois padrões de áudio e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 890. Outro destaque é o Maono DM30, que promete eliminar ruídos externos, oferece um RGB programável e está acessível por cerca de R$ 1.536. Acompanhe a lista com sete microfones disponíveis no Brasil.

1 de 1 Microfones com RGB: acompanhe sete modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Razer Microfones com RGB: acompanhe sete modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Razer

1. Snario B09R423LR1 – a partir de R$ 186

O Snario B09R423LR1 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com seis efeitos de iluminação RGB, possui botão de silenciamento na parte superior e conta com sensibilidade de 45 decibéis (dB). Por ser plug & play, ele não necessita de instalações de drivers externos. O microfone está disponível a partir de R$ 186.

O dispositivo acompanha um suporte, que permite posicionar o microfone em ângulos de 360 graus. Além disso, o item conta com conexão USB e possui entrada P2 para fones de ouvido. No site da Amazon, o acessório é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade de áudio do equipamento. Porém, alguns reclamam que ele não é compatível com outros suportes.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os compradores apontam que o microfone não é compatível com outros modelos de suportes

O ZiZuuBar DM-950 é mais uma alternativa que pode agradar os usuários. Segundo a fabricante, este modelo possui um padrão cardióide, que visa captar o áudio apenas do que está à frente do microfone e isolar qualquer outro ruído lateral. Outra característica, é que o microfone possui seis luzes de LED coloridas, que indicam os status de funcionamento do dispositivo. O produto é comercializado por valores que se iniciam em R$ 290.

O microfone acompanha um suporte minimalista, possui botões para controle de volume, conexão USB tipo C e é compatível com Windows, Mac, Linux e PS4, porém, não funciona em videogames Xbox. O item é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores destacam positivamente o material do aparelho e a praticidade de uso.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: não é compatível com Xbox

3. FIFINE A8 – a partir de R$ 307

O FIFINE A8 é mais uma escolha voltada para jogos e streaming. De acordo com a fabricante, este microfone conta com três modos de iluminação RGB, que podem ser gerenciados por meio de um botão presente no modelo. O dispositivo também acompanha um condensador, que busca evitar possíveis estouros do áudio. Este item pode ser obtido nas cores branco, preto e rosa, por cerca de R$ 307.

O modelo pode ser conectado via cabo USB e o suporte permite posicionar o microfone em diversos ângulos. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o microfone oferece uma boa captação de áudio, conta com material resistente e o classificam como bom custo-benefício. Entretanto, alguns reclamam que as gravações captam um pouco de eco.

Prós: modelo acompanha um condensador que promete reduzir os estouros do áudio

modelo acompanha um condensador que promete reduzir os estouros do áudio Contras: possui apenas três modos de iluminação RGB

4. JBL Quantum Stream – a partir de R$ 528

O JBL Quantum Stream é outra opção para quem busca algo simples. Segundo as especificações da marca, este dispositivo possui um controlador de volume e acompanha um suporte, que possibilita posicionar o microfone em ângulos de 360°. A parte inferior conta com um anel iluminado em RGB, que indica se o item está ativado ou desativado. O equipamento é vendido a partir de R$ 528.

A fabricante ressalta que o produto possui conexão USB e uma sensibilidade de áudio de -37±3dB. No site da Amazon, o microfone é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade de áudio do produto.

Prós: cumpre o que promete

cumpre o que promete Contras: o RGB pode ser considerado muito minimalista para alguns usuários

Outra alternativa é o FIFINE K658. De acordo com as especificações da marca, este modelo vem com um suporte lateral e uma espuma protetora, que pode diminuir o barulho da respiração e outros estouros do áudio. Já o RGB colorido, promete oferecer mais estilo ao setup e garantir uma imersão maior nas jogatinas. O microfone é ofertado por aproximadamente R$ 722.

O modelo dispõe de um cabo USB tipo A para tipo C de 2 metros e é compatível com sistemas Windows, MAC e PS4, mas não funciona em Xbox, iPads e celulares. O microfone é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a praticidade na hora de configurar e a qualidade do áudio. No entanto, alguns comentam que o tripé ocupa muito espaço.

Prós: possui um suporte lateral e espuma de proteção

possui um suporte lateral e espuma de proteção Contras: não é compatível com celulares, iPads e Xbox

6. HyperX DuoCast – a partir de R$ 890

O HyperX DuoCast é uma opção para quem procura um equipamento abaixo dos R$ 1.000. Segundo a fabricante, este modelo se destaca por possuir dois padrões de áudio: o cardióide que capta apenas o que tá na frente do microfone e o omnidirecional, que captura áudio de todos os ângulos do ambiente. A mudança pode ser feita ao pressionar o botão na parte central do item. O acessório é visto por cerca de R$ 890.

Outras características indicam que o modelo possui um suporte anti vibração, iluminação em RGB personalizável e conexão via cabo USB. O aparelho é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores listam que o microfone possui uma boa qualidade de áudio e é prático na hora de instalar.

Prós: possui dois padrões de áudio, o cardióide e o omnidirecional

possui dois padrões de áudio, o cardióide e o omnidirecional Contras: não acompanha espuma protetora

O Maono DM30 é a opção mais cara desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo dispõe de iluminação RGB personalizável na parte inferior do microfone, que permite até sete efeitos dinâmicos. Além disso, o item conta com padrão de áudio cardióide, que promete reduzir os ruídos externos. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.536.

A marca destaca que o microfone permite aplicar configurações como equalizador, limitador e compressor, que podem oferecer mais efeitos para as gravações. Assim como os demais itens desta lista, este também pode ser conectado via cabo USB. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores ressaltam positivamente o design, o material utilizado e a qualidade do áudio. Por outro lado, alguns reclamam que o suporte é muito curto.

Prós: modelo oferece diversos efeitos de iluminação RGB

modelo oferece diversos efeitos de iluminação RGB Contras: preço elevado

