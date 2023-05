Modo de desenvolvedor Android: veja 6 funções que vão surpreender você

O modo de desenvolvedor do Android conta com uma série de funções que podem otimizar a experiência dos usuários do sistema operacional da Google . Entre elas, estão, por exemplo, a possibilidade de usar o celular como um controlador MIDI para mexer em programas como FL Studio ou Ableton no PC. Outro recurso possível no modo é usar tela duplicada em aplicativos e até mesmo “enganar” apps sobre a sua localização em tempo real.

Confira, a seguir, o que é o modo de desenvolvedor do Android e veja algumas de suas possibilidades de uso. Vale lembrar que a interface do recurso pode mudar de acordo com o modelo do seu celular.

1 de 8 O Android possui um modo de desenvolver com funções que vão além da programação de aplicativos, e podem facilitar a vida de muitos usuários — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O Android possui um modo de desenvolver com funções que vão além da programação de aplicativos, e podem facilitar a vida de muitos usuários — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O que é o modo de desenvolvedor do Android e para que serve?

O modo de desenvolvedor do Android permite ao usuário acessar recursos "escondidos" do sistema operacional. Ele foi criado tendo como foco os desenvolvedores de aplicativos, na finalidade de que eles pudessem explorar essas funções para otimizar o desenvolvimento de apps. No entanto, a modalidade pode ser útil para usuários comuns, e qualquer um pode ativá-la.

No modo desenvolvedor, é possível, por exemplo, obter informações adicionais sobre uso, desempenho e estatísticas da memória do dispositivo, ou mesmo fazer uma senha de backup local para salvar dados e restaurar outras aplicações. Na versão do Android 4.1 e anteriores, as opções do desenvolvedor estão habilitadas por padrão, enquanto, para Android 4.2 e superiores, é preciso realizar manualmente a ativação da função.

Como ativar o modo de desenvolvedor do Android?

Para ativar o modo de desenvolvedor do Android, é preciso ir até o campo de “Configurações” do dispositivo e, depois, em “Sobre o telefone”. O passo posterior a esse pode ser diferente de acordo com o modelo do celular, já que, para alguns, pode incluir um passo adicional no campo “Informações do software”. Em outros, ele é realizado diretamente, em “Número da versão”.

Ao chegar neste último, é preciso clicá-lo sete vezes até que a mensagem “Você agora é um desenvolvedor” apareça. Alguns dispositivos podem solicitar o código PIN para concluir a operação depois disso. Caso o usuário queira desativar a função, basta ir até o campo “Opções do desenvolvedor”, que fica disponível após a ativação, e arrastar o botão deslizante na opção “Ativar”.

2 de 8 Para a ativação do modo de desenvolvedor, usuários do Android precisam ativar o recurso nas Configurações do dispositivo — Foto: Reprodução/Gisele Souza Para a ativação do modo de desenvolvedor, usuários do Android precisam ativar o recurso nas Configurações do dispositivo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6 funções do modo de desenvolvedor do Android para conhecer agora

1. Usar o celular como controlador MIDI

É possível utilizar um dispositivo Android como um controlador MIDI a partir das opções de desenvolvedor. A sigla MIDI - que, no inglês, significa Musical Instrument Digital Interface (Interface Digital de Instrumento Musical, em tradução livre) - é, basicamente, uma linguagem que transforma o celular em controle sem fio a partir de aplicativos, como o Wireless Mixer. Com ele, os usuários poderão controlar um teclado sem fio usando o celular.

Para usar a ferramenta, é preciso habilitar o Android como um dispositivo USB-MIDI através das “Configurações” do celular. Depois, é preciso tocar na opção “Opções do desenvolvedor”, deslizar a tela para baixo até o campo “Depuração USB”, e tocar no ícone deslizante para ativá-lo. Após realizar a ação, o aplicativo de teclado MIDI escolhido poderá ser usado no dispositivo.

3 de 8 Dispositivos Android podem ser utilizados como um controlador MIDI através das opções de desenvolvedor — Foto: Reprodução/Gisele Souza Dispositivos Android podem ser utilizados como um controlador MIDI através das opções de desenvolvedor — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Usar modo de tela duplicada em qualquer app

É possível também ativar o modo de tela duplicada em aplicativos no Android. O recurso permite a duplicação de telas mesmo em aplicativos que não suportam o procedimento. A função é útil para aumentar a agilidade ao realizar tarefas múltiplas. Para ativar o recurso, basta ir em “Configurações” e clicar nas “Opções do desenvolvedor”. Após isso, arraste a tela para baixo até encontrar o campo “Forçar redimensionamento das atividades”, e tocar no controle deslizante para a direita.

4 de 8 Com o recurso de tela duplicada do modo de desenvolvedor do Android usuáríos conseguem utilizar mais de um app ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Gisele Souza Com o recurso de tela duplicada do modo de desenvolvedor do Android usuáríos conseguem utilizar mais de um app ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. “Enganar” a sua localização para apps

Pelo modo de desenvolvedor, usuários do Android podem "modificar" a sua localização sem nem sair do lugar em que estão. O recurso modifica as coordenadas de GPS utilizadas por alguns aplicativos, o que acaba "confundido" os programas, e é uma forma de contornar situações em que apps exigem uma localidade diferente para funcionar.

Para utilizá-la, antes, é necessário fazer o download de um aplicativo que consiga criar localidades falsas para outros apps, como o Location Changer, disponível na Google Play Store. Depois de baixá-lo, é preciso acessar as “Configurações” do dispositivo e as “Opções de desenvolvedor”. Em seguida, faça o ajuste no campo “Selecionar app de local fictício”, selecionando o aplicativo salvo no celular. Por fim, basta retornar ao aplicativo.

5 de 8 O modo de desenvolvedor do Android consegue mudar a localização dos usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza O modo de desenvolvedor do Android consegue mudar a localização dos usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Deixar as animações do sistema mais rápidas

As configurações de desenvolvedor do Android também podem deixar as animações do sistema operacional mais rápidas, como as que envolvem a transição entre aplicativos ou mesmo a abertura deles. Para isso, basta encontrar as “Opções do desenvolvedor”, em “Configurações”. A velocidade normal de reprodução de todas elas é 0,5x. Os números mais baixos que este valor deixam as animações mais rápidas, e os números maiores, mais lentas.

6 de 8 Com o modo de desenvolvedor do Android, usuários conseguem alterar a velocidade das animações do sistema operacional — Foto: Reprodução/Gisele Souza Com o modo de desenvolvedor do Android, usuários conseguem alterar a velocidade das animações do sistema operacional — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Monitorar e verificar apps em funcionamento

Outro ajuste útil dentro do modo de desenvolvedor do Android é o monitoramento de como aplicativos estão funcionando no celular. Ele é útil para identificar casos de lentidão no dispositivo ou mesmo qual aplicação pode estar consumindo uma maior quantidade de espaço de armazenamento dele.

Para isso, o procedimento é análogo ao das outras opções anteriores. É preciso ir nas “Configurações” do celular, acessar as “Opções do desenvolvedor”, e selecionar o campo “Serviços em execução”. Ao ter acesso à lista com detalhes de processos de cada um dos aplicativos em execução, o usuário tem à sua disposição a alternativa de escolher o desejado e pará-lo a qualquer tempo.

7 de 8 Aplicativos podem ser monitorados através de recurso presente no modo de desenvolvedor do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativos podem ser monitorados através de recurso presente no modo de desenvolvedor do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Usar modo noturno em qualquer app

Outra possibilidade interessante do modo de desenvolvedor é ativar o modo escuro em todos os aplicativos. O recurso foi disponibilizado a partir da versão do Android 10, e ajuda no descanso na visão dos usuários. Porém, em alguns deles, é possível que o ajuste dificulte a visualização dos elementos disponíveis para interação.

Para ativar a funcionalidade, é preciso ir, mais uma vez, até as “Configurações” do Android, buscar as “Opções do desenvolvedor”, e clicar no botão deslizante do campo “Modificar o recurso forçar modo escuro”. A ação fará o recurso permanecer sempre ativo no dispositivo.

8 de 8 Modo noturno disponível nas opções de desenvolvedor do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza Modo noturno disponível nas opções de desenvolvedor do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

