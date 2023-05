Mortal Kombat 1: conheça os personagens confirmados em MK1 até o momento

1 de 10 Confira todos os personagens já confirmados para Mortal Kombat 1 novo game da clássica saga de games de luta — Foto: Reprodução/Mortal Kombat Confira todos os personagens já confirmados para Mortal Kombat 1 novo game da clássica saga de games de luta — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

A novas versões dos personagens viveram uma vida diferente neste mundo recriado por Liu Kang. Nessa realidade, os lutadores tiveram liberdade para fazer suas próprias escolhas longe dos planos de forças do mal, como o Deus Caído Shinnok que arquitetou tantas tragédias desde o primeiro jogo. A história em si parece se passar antes do torneio Mortal Kombat original, quando Shang Tsung tentou invadir o reino da Terra pela primeira vez. Por enquanto, as maiores ausências do elenco original são os personagens Sonya Blade e Kano. Veja os personagens confirmados até agora:

Scorpion / Hanzo Hasashi

Scorpion surge no trailer em sua forma humana, conhecida como Hanzo Hasashi. Sua versão tradicional era uma consequência de ter sido ressuscitado no inferno em busca de vingança, após o extermínio de sua família e de seu clã Shirai Ryu. No trailer, a aparição do personagem como um humano provavelmente significa que sua esposa e filho ainda estejam vivos neste mundo.

Scorpion, ou Hanzo, aparece com sua arma Kunai presa a uma corda, em seu estilo tradicional de luta. Sua arma possibilita um de seus golpes mais icônicos, o "Get Over Here!", uma forma de puxar os inimigos para mais perto. Por não estar mais em sua forma demoníaca, o clássico Fatality do personagem deverá ser alterado, já que ele cuspia fogo em seus oponentes.

Scorpion aparece no trailer de Mortal Kombat 1 ainda como Hanzo Hasashi, o que pode indicar que neste mundo sua história tomará um rumo diferente do original

Sub-Zero / Bi Han

Sub-Zero é apresentado na mesma cena de Scorpion, seu principal rival nos jogos. O ninja azul é líder do clã Lin Kuei, que foi erroneamente culpado pela morte dos Shirai Ryu. Esta versão do personagem é o ninja chamado Bi-Han, que na história original acaba morto por Scorpion no primeiro Mortal Kombat e é substituído por seu irmão Kuai Liang. Sem as interferências de Shinnok e do feiticeiro Quan Chi, o ninja do gelo talvez não seja alvo da vingança de Scorpion e talvez ambos até se tornem aliados.

O Sub-Zero original, o ninja Bi Han, aparece para encontrar com Scorpion e os dois agora parecem aliados em Mortal Kombat 1

Liu Kang

Liu Kang é de longe o personagem que mais sofreu mudanças. O lutador manteve seu status como Deus do Fogo, atribuído a ele por Raiden em Mortal Kombat 11, e reescreveu a história do mundo de uma maneira que considerou mais justa, após derrotar Kronika no game anterior. No trailer, ele aparece lutando contra Shang Tsung e aplica um golpe que parece ser um novo Fatality. Nele, dois dragões saem dos braços de Liu Kang e prendem no seu oponente. Logo em seguida, ele parte seu adversário ao meio em um único golpe.

Liu Kang se tornou um poderoso Deus do Fogo em Mortal Kombat 1 capaz de manipular dragões de chamas no que parece ser seu novo Fatality

Kung Lao

Kung Lao pode receber uma versão jogável inédita em Mortal Kombat: o Grande Kung Lao. Este guerreiro teria sido um ancestral, inspiração ou reencarnação para o Kung Lao que todos conhecemos desde Mortal Kombat 2, além de ser protagonista da série de TV Mortal Kombat: Conquest do final dos anos 90.

No final de Mortal Kombat 11: Aftermath, Liu Kang em sua forma divina escolhe o Grande Kung Lao como seu campeão. Ele ainda parece vestir seu tradicional chapéu, porém sem a parte de lâmina afiada. O chapéu de fazendeiro comum mostra o contraste entre quem esses personagens eram antes e a liberdade que têm para serem o que quiserem nesse novo mundo.

A identidade de Kung Lado no trailer de Mortal Kombat 1 ainda é um mistério, mas seu chapéu indica que sua vida também tomou um rumo diferente nesta mundo

Raiden

Raiden, o Deus do Trovão Raiden, abre mão de seus poderes em Mortal Kombat 11. Com isso, ele se torna um mortal para elevar Liu Kang ao posto de Deus do Fogo. Ele aparece no trailer ao lado de Kung Lao e é provável que ele tenha sido treinado pelos monges Shaolin. Porém, não se sabe qual será o estilo de luta que Raiden terá agora como humano. É possível que ele utilize alguns poderes elétricos mais fracos, assim como Liu Kang em sua forma humana era capaz de disparar bolas de fogo. No entanto, alguns de seus golpes icônicos como o Electric Fly e teletransporte podem ser removidos.

Em Mortal Kombat 1 o lutador Raiden aparecerá como mortal, mas é possível que ainda tenha alguns poderes elétricos

Kitana

Kitana ainda teve poucas informações reveladas, mas a princesa de Edenia parece não ter tido seu reino tomado pelo Outworld nessa versão. Ela aparece durante o trailer em uma carruagem ao lado de sua irmã Mileena, quando então sai para observar os céus tomados por um eclipse. Não é possível afirmar que a personagem manterá seu estilo de luta com seus leques, porém é bastante provável.

Originalmente Kitana teria ficado ao lado de Liu Kang para reescrever o mundo, mas esta versão do final de Mortal Kombat 11 parece ter sido alterada após os acontecimentos de Aftermath, uma das expansões do antigo game.

A Princesa Kitana de Edenia aparece brevemente no trailer de Mortal Kombat 1, mas não vemos seus icônicos leques de combate

Mileena

Mileena aparece na mesma cena de Kitana, estando munida de seus tradicionais garfos Sais. A rivalidade com Kitana parece ainda estar forte neste novo mundo e Milenna parece mais disposta a reprisar este combate, diferente de Scorpion e Sub-Zero que agora parecem aliados. Originalmente Mileena é um clone de Kitana criado por Shang Tsung e esta origem poderá se repetir no novo game, colocando a guerreira contra sua "irmã".

Mileena aparece em Mortal Kombat 1 aparentemente disposta a retomar sua rivalidade com Kitana

Shang Tsung

Shang Tsung parece ser a principal ameaça de Mortal Kombat 1. O terrível feiticeiro vilão do primeiro Mortal Kombat é capaz de se transformar em outros guerreiros, mas essa habilidade não chega a ser mostrada no trailer. No entanto, é possível ver um de seus marcantes Fatality, no qual ele devora a alma de seu oponente.

Em um dos finais de Mortal Kombat 11: Aftermath, ele toma o poder de Kronika para si e reescreve o mundo no lugar de Liu Kang. Porém, não parece ser essa versão do feiticeiro que aparece no trailer, já que o Deus do Fogo o elimina facilmente.

O feiticeiro Shang Tsung está de volta em Mortal Kombat 1 provavelmente como o vilão principal do jogo

Johnny Cage

Johnny Cage está ausente no trailer, mas já está confirmado em Mortal Kombat 1. O lutador ganhou muita projeção nos últimos capítulos da série, após se casar com a personagem Sonya Blade e ser o pai de Cassie Cage. Johnny originalmente seria interpretado pelo ator e artista marcial belga Jean-Claude Van Damme, algo que não chegou a acontecer. Porém, após muitas negociações através dos anos, Van Damme aceitou a proposta da NetherRealm Studios para ser uma skin de Johnny Cage em MK1.