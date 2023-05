Mouse Bluetooth: 8 modelos de R$ 29 até R$ 308 para comprar em 2023

Os mouses com conexão Bluetooth podem trazer maior praticidade para o dia a dia, já que a ausência de fios oferece uma maior liberdade de movimentos. No Brasil, é fácil encontrar modelos com a proposta de marcas conceituadas como Multilaser , Dell , HP , Microsoft e Logitech . Os preços podem variar dependendo da construção e características dos mouses, mas é possível encontrar modelos por preços a partir de R$ 29 , como é o caso do Multilaser MO212. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Há, também, mouses mais robustos, com design pensado na ergonomia e no conforto do usuário. O Microsoft ‎222-00033, visto por valores que partem de R$ 289, é um exemplo. O modelo traz um descanso para o polegar que pode tornar o uso do periférico mais fluido, impactando positivamente da usabilidade após longas horas. Além deles, também há opções como Logitech Lift Vertical, que pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 308, que é um modelo que traz um design diferente. Confira, na lista a seguir, oito modelos de mouses Bluetooth para comprar.

1 de 1 Mouse Bluetooth: veja oito opções para comprar no Brasil — Foto: Pexels/Marek Levak Mouse Bluetooth: veja oito opções para comprar no Brasil — Foto: Pexels/Marek Levak

1. Multilaser MO212 - a partir de R$ 29

O mouse da MO212, da Multilaser, é a opção com o melhor custo-benefício da lista. Ele possui textura emborrachada e design anatômico, está disponível nas cores preto, azul, rosa, branco e cinza e pode ser visto por preços a partir de R$ 29. De acordo com a fabricante, o modelo tem alcance de até 10 metros, sensibilidade de 1200 DPI e é compatível com Windows, macOS e Linux.

Vale dizer que o modelo é alimentado por duas pilhas do tipo AAA que não acompanham a peça. Consumidores que compraram o mouse o classificam com nota 4,3 no site da Amazon. Cerca de 69% dos usuários avaliaram o item com nota máxima, e eles elogiam principalmente o custo-benefício do periférico. Eles também destacam o tamanho do modelo como um ponto positivo, afirmando que ele tem bom encaixe nas mãos. No entanto, como pontos negativos, ressaltam que ele não é confortável para o uso prolongado e pode apresentar falhas de conexão.

Prós: boa relação custo-benefício

boa relação custo-benefício Contras: segundo relatos, o uso do mouse se torna desconfortável após longas horas

2. Logitech M170 - a partir de R$ 63

O modelo M170, da Logitech, tem design ambidestro e pode ser configurado para uso tanto na mão esquerda quanto direita. Ele está disponível nas cores cinza, preto, vermelho e azul, tem alcance de até 10 metros e bateria que, de acordo com a fabricante, pode durar até 12 meses. O periférico é alimentado por uma pilha do tipo AA, que já vem inclusa no pacote.

Sua conexão é feita via receptor USB, que fica guardado dentro do mouse. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5, e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 63. As avaliações positivas representam cerca de 88% dos comentários e consumidores elogiam principalmente a qualidade do periférico. Eles também destacam a duração da bateria como um ponto positivo, mas há alguns poucos relatos de usuários afirmando que tiveram problemas com a conexão do mouse.

Prós: design ambidestro e bateria de longa duração

design ambidestro e bateria de longa duração Contras: alguns poucos consumidores relataram que o mouse começou a apresentar falhas de conexão com pouco tempo de uso, mesmo próximo ao PC

3. Rapoo M200 - a partir de R$ 109

O Rapoo M200 possui um design ergonômico e ambidestro, prometendo conforto durante a utilização em ambas as mãos. Ele tem conexão multi-mode, ou seja, pode ser conectado tanto via receptor USB quanto por Bluetooth e ainda conta com sistema de troca inteligente entre dispositivos, permitindo que ele seja conectado em até três aparelhos de uma vez. Com sensor de 1300 DPI, a fabricante promete bom desempenho do mouse tanto atividades que envolvam produtividade quanto em jogos.

Ele é alimentado por uma pilha AA inclusa e tem autonomia de até 12 meses. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por valores que partem de R$ 109. Ele está disponível nas cores preta e branca, e consumidores que adquiriram o modelo o avaliam com nota 4,6 de 5. Eles elogiam o clique silencioso do mouse, mas há um comentário de um usuário criticando a falta de precisão do mesmo.

Prós: design ambidestro, clique silencioso

design ambidestro, clique silencioso Contras: nas avaliações, um usuário reclama que o mouse não é tão preciso

4. HP Z3700 - a partir de R$ 109

O mouse HP Z3700 possui um design slim e minimalista. De acordo com a fabricante, ele pode ser usado em praticamente qualquer tipo de superfície, incluindo pedras lisas como o mármore e o granito, por exemplo. O modelo é compatível com Windows, macOS e Chrome, e sua sensibilidade é de 1200 DPI. Ele é alimentado por uma pilha do tipo AA e tem bateria de longa duração que pode durar até 16 meses.

No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras que partem de R$ 109. Por lá, ele é classificado com nota 4,6 de 5, e cerca de 79% dessas avaliações são com a nota máxima. Consumidores que adquiriram o item elogiam a precisão do periférico, e destacam que o modelo também é confortável e silencioso. Nas avaliações negativas, porém, alguns usuários afirmam que o mouse apresentou falhas na conexão, cliques duplos e travamentos com pouco tempo de uso.

Prós: consumidores elogiam a precisão e o conforto proporcionados pelo mouse

consumidores elogiam a precisão e o conforto proporcionados pelo mouse Contras: em algumas avaliações negativas, consumidores relatam que tiveram problemas de clique duplo, travamentos e falhas de conexão

5. Microsoft Ocean Plastic ‎I38-00013 - a partir de R$ 129

O modelo Ocean Plastic, da Microsoft, traz uma proposta interessante: ele é confeccionado em material reciclado, recolhido de oceanos e vias aquáticas. Ele é alimentado por uma pilha do tipo AA que tem duração de aproximadamente um ano, é compatível com Windows e tem conexão Bluetooth 5.0 com alcance de até 10 metros.

No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 129. Por lá, ele é classificado com nota 4,6 de 5. Cerca de 78% das avaliações são com a nota máxima e consumidores elogiam o conforto do modelo. Como pontos negativos, porém, destacam que tiveram problemas de conexão com o mouse e que o clique dele é barulhento.

Prós: construção em material reciclável, bateria com boa duração

construção em material reciclável, bateria com boa duração Contras: consumidores relatam problemas de conexão e afirmam que o mouse tem cliques barulhentos

6. Dell MS3320W - a partir de R$ 129

O modelo MS3320W, da Dell, possui design ambidestro e é compatível com diversas plataformas. Ele pode ser emparelhado com Windows, macOS, Chrome, Linux e Android. Além disso, tem conexão via receptor USB e Bluetooth 5.0. Ele é alimentado por pilhas que, de acordo com a fabricante, tem duração de até 36 meses.

O modelo pode ser usado sobre diversas superfícies diferentes e tem sensibilidade de 1600 DPI. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por valores a partir de R$ 129. Por lá, ele é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores elogiam a qualidade e o conforto do modelo, destacando que ele parece ser um produto durável. Como pontos negativos, no entanto, alguns usuários relatam que tiveram problemas de conexão com o periférico.

Prós: bateria de longa duração e construção que, segundo consumidores, parece ser durável

bateria de longa duração e construção que, segundo consumidores, parece ser durável Contras: alguns usuários relatam que tiveram problemas de conectividade com a peça

O mouse Microsoft ‎222-00033 possui um design pensado no conforto, com descanso para o polegar. De acordo com a fabricante, o periférico é fácil de segurar e, por isso, promove uma posição natural para a mão e o pulso durante os movimentos. Ele está disponível nas cores pêssego, azul pastel, preto e branco e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 289.

O modelo é alimentado por duas pilhas do tipo AAA, que já vem inclusas e tem duração de até 15 meses. Ele ainda possui dois botões programáveis na lateral, que podem ser acionados de forma simples com o polegar. No site da Amazon, o periférico é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores que compraram o modelo elogiam a ergonomia do mouse, destacando que ele é bastante confortável. No entanto, alguns poucos relatam que tiveram problemas com a conexão Bluetooth da peça, afirmando que precisam reconectá-lo várias vezes ao dia.

Prós: design ergonômico com descanso para o polegar

design ergonômico com descanso para o polegar Contras: um consumidor relata que o mouse desconecta repetidas vezes ao dia, mesmo com o Bluetooth do computador ligado

O mouse vertical da Logitech pode ser uma boa pedida para quem procura um periférico ergonômico e confortável. O modelo possui um design totalmente diferente: ele é curvo e deixa a mão em uma posição similar a um aperto de mão. De acordo com a fabricante, o periférico pode ajudar a manter a postura mais relaxada durante o uso, mantendo o pulso confortável mesmo após longas horas. Além disso, o modelo também promete ser silencioso.

Ele é alimentado por uma pilha AA que, de acordo com a fabricante, pode durar até dois anos. A DPI do mouse também é ajustável, com máximo de 4.000 DPI. Ele está disponível nas cores branco, rosa e preto. No site da Amazon, é possível encontrar a peça por cifras a partir de R$ 308. Por lá, ele é classificado com nota 4,7 de 5. Consumidores elogiam o conforto do mouse, mas alguns destacam que não conseguiram se adaptar muito rapidamente ao modelo por conta do formato.

Prós: formato ergonômico, DPI ajustável

formato ergonômico, DPI ajustável Contras: alguns usuários relatam que não conseguiram se adaptar ao formato do mouse rapidamente

Com informações de Logitech, HP e Microsoft (1/2)

