MSI 2023: veja 10 jogadores para ficar de olho na fase de entrada

O Mid-Season Invitational ( MSI ) 2023, torneio internacional de League of Legends (LOL), começa na próxima terça-feira (2) com o Play-in. A fase de entrada contará com a presença da LOUD , campeã do CBLOL 2023 (1° Split) , e de outras sete equipes que buscam avançar para a chamada "Fase de Chaves" os playoffs desse formato renovado da competição.

Embora os cinco principais times do mundo no momento já estejam classificados para a final do torneio, as equipes do Play-in contam com jogadores que merecem atenção. Por isso, confira, a seguir, 10 players entre as rivais da LOUD na primeira etapa para ficar de olho.

Confira 10 jogadores para prestar atenção no Play-in do Mid-Season Invitational (MSI) 2023

1. ON (Bilibili Gaming)

Luo "ON" Wenjun é um jovem suporte de 19 anos da Bilibili Gaming que iniciou sua carreira em 2019, pela Suning. Entretanto, ele foi ofuscado na organização devido à presença do famoso Hu "SwordArt" Shuo-chieh, suporte de Taiwan que ajudou a Suning a chegar a um vice-campeonato mundial em 2020. Após a organização ser adquirida pela Weibo Gaming, ON assumiu a responsabilidade de substituir o astro SwordArt, momento em que ficou mais conhecido e respeitado no cenário chinês do MOBA.

Para a temporada de 2023, ele foi contratado pela Bilibili Gaming e vive o melhor momento de sua carreira. Ele alcançou um KDA -- relação entre abates, mortes e assistências -- de 4.1 nos playoffs da LPL, a liga chinesa, e chegou a quatro títulos de MVP (melhor jogador da partida) durante a campanha do vice-campeonato de sua equipe. Embora tenha um Rakan bastante perigoso, ele possui uma escolha pouco comum e que pode dar trabalho no Play-in: o Blitzcrank, que está pronto para pegar desprevenidos os adversários mais desavisados.

ON conta com um ótimo Rakan e um Blitzcrank pronto para surpreender seus rivais

2. Hans Sama (G2 Esports)

Steven "Hans Sama" Liv é um jogador veterano da G2 Esports, na atividade desde 2014. Eu seu tempo de carreira, o francês de 23 anos já participou de três edições do Mundial de LOL, em 2017, 2020 e 2021, e se destacou por levar a Misfits ao Top 8 da competição em 2017, perdendo apenas para a SKT1.

Hans Sama, curiosamente, nunca participou de qualquer edição do Mid-Season Invitational, apesar de seu currículo de respeito. Isso muda agora em 2023, ano em que liderou a G2 ao título da LEC Winter 2023 no começo do ano e assegurou uma das duas vagas europeias na competição internacional.

Rival da LOUD na estreia, Hans Sama fez uma LEC Winter 2023 impecável, alcançando 9.3 de KDA e mostrando maestria com um bom número de campeões. Entretanto, na LEC Spring 2023, a G2 não conseguiu repetir o mesmo desempenho e foi eliminada na no Top 4 pela MAD Lions, a campeã da etapa. Mesmo assim, o atirador Hans Sama foi aquele que mostrou as melhores estatísticas de sua equipe, superando até Rasmus "Caps" Winther e Mihael "Mikyx" Mehle, dois campeões do MSI 2019.

Hans Sama chega em boa forma para a primeira apresentação de MSI em sua carreira

3. Yutapon (DetonatioN FocusMe)

Yuta "Yutapon" Sugiura é o nome mais famoso da DetonatioN FocusMe, time que domina completamente a liga japonesa e quase sempre foi o representante do país nos torneios internacionais, seja no Mid-Season Invtational ou no Mundial de LOL. O atirador tem a DFM como sua casa desde 2013 e tudo indica que as duas partes só irão se separar quando o atirador de 26 anos optar por pendurar o mouse e o teclado. Uma relação duradoura como essa só mostra a confiança da DFM em contar com o mesmo atirador por uma década inteira.

É verdade que Yutapon não teve números tão surpreendentes na fase de grupos da LJL, a liga japonesa, e que o seu caçador Moon "Steal" Geon-yeong roubou os holofotes da equipe durante o período. Porém, o atirador estava guardando todo o seu potencial para os playoffs. Com um KDA de 14.3 e dano por minuto chegando a 806.1, Yutapon foi soberano na rota inferior e chega no MSI 2023 em seu melhor momento do ano. Certamente, a LOUD também tem interesse em uma revanche contra Yutapon e sua equipe após a eliminação do mundial em 2022.

Figura carimbada em torneios internacionais, Yutapon segue atuando em alto nível

4. Levi (GAM Esports)

Đỗ "Levi" Duy Khánh é, provavelmente, o nome mais conhecido do cenário vietnamita de League of Legends e o principal jogador da GAM Esports, ou Gigabyte Marines. O caçador ganhou enorme notoriedade na temporada de 2017, quando surpreendeu a todos com suas atuações no MSI e no mundial do mesmo ano, momento em que já atuava pela sua equipe atual. Sua qualidade na selva de Summoner's Rift o levou a equipes como a 100 Thieves Academy, da América do Norte, e a JD Gaming, da China, até voltar para sua casa na GAM Esports em 2019, onde se sente confortável.

A fama de Levi já o levaria a chamar a atenção dos fãs de League of Legends no MSI 2023. No entanto, é importante destacar que ele segue sendo um dos principais nomes no Vietnã. Na primeira etapa da liga do país, Levi alcançou sete títulos de MVP na fase de grupos, onde a GAM encerrou de forma invicta com 14 vitórias, e mais três títulos nos playoffs, até assegurar o troféu final. Seu estilo segue o mesmo, com muita agressividade e optando por escolhas como Lee Sin e Kindred em seus jogos.

Presença de Levi já é o bastante para a GAM Esports ser um time perigoso no Play-in

5. huhi (Golden Guardians)

O suporte Choi "huhi" Jae-hyun da Golden Guardians está na ativa no cenário competitivo de League of Legends desde 2013. Com 28 anos de idade, ele conta com alguns títulos de LCS, além de um vice-campeonato do MSI 2016 quando atuava pela Counter Logic Gaming (CLG). Hoje, huhi aparece como um jogador que sabe muito bem utilizar de sua experiência de uma década no MOBA da Riot Games. Afinal, ele é o principal shotcaller da equipe e o responsável pela recuperação da GG, que teve uma classificação no sufoco na fase de grupos e acabou com o vice-campeonato da LCS Spring 2023.

Sua função de estrategista da GG já seria o bastante para ele ser um jogador a se prestar atenção no Play-in. No entanto, com exceção de três jogadores da campeã Cloud9, huhi é aquele que possui as melhores estatísticas dos playoffs da LCS Spring 2023. Seu leque de campeões também é um detalhe a se reforçar, contendo dez suportes ao todo. Por sinal, ele tem um jogo e uma vitória nos playoffs com o Jarvan IV, um campeão muito mais comum em rotas como a selva, por exemplo.

Huhi utiliza de sua experiência para fazer as chamadas para a Golden Guardians e ainda faz toda a diferença em sua função de suporte

6. Azhi (PSG Talon)

Huang "Azhi" Shang-chih é um jogador de 21 anos da PSG Talon que joga profissionalmente desde 2019. Ele nunca foi um jogador famoso na região de Ásia-Pacífico e só ganhou atenção quando foi contratado pela sua equipe atual em 2021. Ainda assim, ele ficou por algum tempo sendo a sombra de Su "Hanabi" Chia-hsiang, topo titular da Talon e um dos jogadores mais populares da região. Após alguns meses, Hanabi deixou a equipe e abriu o espaço para Azhi assumir a titularidade e ter a chance de mostrar todo o seu potencial.

Era difícil para Azhi se destacar em um time com outros excelentes jogadores, como o meio Chen "ubao" Chang-chu e suporte Lin "Woody" Hung-yu. Entretanto, Azhi aproveitou bem da oportunidade e atingiu um dos melhores KDA nos playoffs da PCS Spring 2023, chamando a atenção principalmente a sua baixa média de mortes de 1.4 por partida. O MSI 2023 será sua primeira oportunidade de jogar em palco internacional como titular e tentar causar um impacto positivo como fez seu antigo companheiro de rota Hanabi.

Azhi tem a oportunidade de ser o destaque da PSG Talon após a saída do astro Hanabi

7. Mireu (Rainbow7)

Jeong "Mireu" Jo-bin é jogador profissional desde 2020, mas o meio da Rainbow7 já ganhou seu primeiro título importante logo cedo. Em 2021, atuando pela T1 Challengers, ele venceu a LCK Challengers League 2021 Spring, uma espécie de "Academy" da Coreia do Sul. Porém, ele não conseguiu manter o mesmo ritmo em seu país e encontrou um novo rumo na América Latina para competir na LLA. Seu primeiro time foi a Estral Esports, onde foi vice-campeão da liga. Já em 2023, ele foi contratado pela Movistar Rainbow7 e conquistou o título da LLA, o segundo de sua carreira.

Quem acompanhou a final da LLA Opening 2023 entre Rainbow7 e Six Karma sabe que o MVP da decisão foi o veterano caçador peruano Sebastián "Oddie" Niño, que também alcançou o segundo maior KDA entre todos os jogadores nos playoffs. Porém, Mireu foi o mais sólido durante toda a campanha da R7, tendo quatro MVPs na fase de grupos e mais MVPs nos playoffs. Sua habilidade foi crucial no momento conturbado da equipe na fase de grupos e na recuperação até o título do torneio e a vaga no MSI.

Mireu se mostrou um jogador muito regular durante a LLA e peça chave do sucesso da Movistars Rainbow7

8. Elk (Bilibili Gaming)

Zhao "Elk" Jiahao é o atirador da Bilibili Gaming, e está na equipe desde o final de 2022. O jogador fez seu nome pela Team WE, entre os anos de 2019 e 2021, embora não tenha conquistado títulos relevantes, e ainda passou pela Ultra Prime antes de chegar à sua equipe atual. Ao lado de Luo "ON" Wenjun, Elk levou segurança para a rota inferior da Bilibili e criou muitas esperanças para a equipe avançar pela primeira vez a um torneio internacional. Como esperado da forte LPL, a Bilibili não teve vida fácil, mas Elk teve seu impacto como atirador, chegando a seis MVPs na fase de grupos, apenas um atrás de seu parceiro Zeng "Yagao" Qi, e quatro nos playoffs na campanha do vice-campeonato.

Em relação às estatísticas, a LPL Spring 2023 contou com quatro atiradores com os melhores KDAs dos playoffs. Elk apareceu na terceira colocação, mas com a maior taxa de abates e com o segundo maior dano causado por minuto, 666.6. Sua média de mortes também era a maior entre esses atiradores, mas isso mostra bem o estilo de Elk, agressivo em excesso e uma verdadeira preocupação para seus rivais.

Bilibili Gaming possui uma escalação de muita qualidade, mas sua rota inferior vem sendo um pouco mais impactante do que as demais rotas

9. Stixxay (Golden Guardians)

Trevor "Stixxay" Hayes é o atirador parceiro de Choi "huhi" Jae-hyun na rota inferior da Golden Guardians. O norte-americano de 26 anos teve seu auge em 2016, época em que conquistou seu único título de LCS quando vestia a camisa da CLG e ainda participou da campanha da equipe para o vice-campeonato do MSI daquele ano. Entretanto, o brilho de uma nova estrela no cenário norte-americano foi se apagando nos anos seguintes. Stixxay não conseguiu mais repetir um desempenho tão espetacular quanto foi em 2016, pelo menos até a temporada de 2023.

Parecia que tudo o que Stixxay precisava era uma boa sinergia com um ótimo suporte. Ele e huhi dominaram a maior parte dos confrontos 2v2 na LCS e ajudaram a GG a chegar à tão sonhada vaga no MSI em uma incrível campanha de recuperação, independentemente de o título ter escapado na final contra a Cloud9. Stixxay apareceu com um KDA de 4.6 e o segundo maior dano de todos os playoffs, 600.3 por minuto. Com campeões como Xayah e Tristana, Stixxay aparece em sua melhor forma desde 2016 e, certamente, não pode ser ignorado.

Stixxay voltou a emplacar ótimas atuações na LCS, algo que não ocorria desde o ano de sua estreia em 2016

10. Yike (G2 Esports)

Martin "Yike" Sundelin, da G2 Esports, é um caçador que se destacou inicialmente na LFL, a liga francesa de League of Legends. Ele encontrou uma chance na LEC apenas no final de 2022, quando foi contratado pela G2 Esports. Contudo, sua missão não seria nada fácil, pois precisaria substituir um dos mais vitoriosos caçadores da Europa, o polonês Marcin "Jankos" Jankowski. Yike tinha noção do vácuo deixado por Jankos naquele esquadrão, mas isso não fez muita diferença para o jogador já em sua temporada de estreia pela G2, visto que ele logo conquistou o título da LEC Winter 2023.

É verdade que a G2 não conseguiu o título da LEC Spring 2023, que concedeu a vaga na fase principal do MSI para a campeã MAD Lions, mas os torcedores da G2 ficaram convencidos de que a selva da equipe estava em boas mãos. Trazendo campeões como Jarvan IV, Viego e Maokai no leque, Yike deverá ter toda a atenção de suas rivais. Em especial, a brasileira LOUD, oponente na estreia da G2.

Yike não tinha tarefa fácil ao substituir Jankos na G2, mas mostrou que os torcedores da equipe europeia não precisariam se preocupar