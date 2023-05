Navegador lento? Veja como resolver

Ter um navegador lento prejudica bastante a vida do usuário. O browser pode começar a ter problemas de performance por diversos motivos, entre eles: uso excessivo de plugins, extensões e temas, problemas de rede, memória cheia, entre outros. Para resolver esse incômodo, o TechTudo lista os oito principais causas da lentidão nos navegadores, oferece dicas e ensina como resolver os problemas nos principais browsers da atualidade ( Chrome , no Firefox e no Safari ).

1 de 1 Aprenda a personalizar o Google Chrome no PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aprenda a personalizar o Google Chrome no PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Qual é o melhor navegador de Internet da atualidade? Comente no Fórum do TechTudo!

1. Memória cheia

Não adianta usar o melhor navegador do mundo se a memória do seu PC não é suficiente para executá-lo. Como a memória RAM armazena informações temporariamente, ela normalmente possui uma capacidade de armazenamento bem menor do que memórias fixas como o disco rígido do seu computador e discos USB. Dessa forma, a medida que novos programas vão sendo executados, com novos registros, ela diminui cada vez mais, e isso não é diferente com os navegadores de Internet.

Sempre que cada aba ou nova janela do navegador é aberta, o sistema precisa alocar mais espaço na memória para executar essas instâncias do navegador e isso acaba gastando bastante memória, que varia de acordo com a necessidade. O resultado disso é lentidão e em alguns casos até travamentos.

Nesse tipo de situação o melhor a fazer para resolver o problema é comprar uma memória RAM com maior capacidade ou simplesmente não deixar muitas abas ou novas janelas abertas no navegador.

2. Reduzir consumo de memória

O navegador pode estar lento também se estiver consumindo muita memória. Para resolver esse problema, considere desinstalar plugins, extensões e temas. Para saber mais, confira mais dicas para reduzir o consumo de memória no Firefox.

3. Aumentar a memória virtual do sistema

A memória virtual do Windows serve para casos em que a memória física do seu computador não tem mais espaço. E, então, o sistema passa a utilizar um pedaço do disco rígido como memória RAM. Para fazer isso no seu sistema, consulte os seguintes tutoriais: como aumentar a memória virtual no Windows 7 e como mudar o tamanho da memória virtual no Windows 8.

4. Pouco espaço em disco

Outro fator importante, que pode pesar bastante no uso do navegador, é o espaço em disco. Como qualquer outro aplicativo, ele grava informações e apesar das configurações relacionadas, se houver pouco espaço no HD, ele poderá ficar lento. A solução para esse caso é a limpeza de arquivos desnecessários no disco usando a ferramenta do sistema operacional ou através de utilitários de terceiros como os que podem ser encontradas nessa lista de programas para limpar o PC.

Vale lembrar que algumas dessas soluções vão além da simples limpeza de disco e podem ser muito úteis em outras situações. Um HD lotado de arquivos e registros prejudica o desempenho da máquina.

5. Cache

O cache é onde o navegador armazena offline informações sobre os sites que você acessa para usar esses dados, quando for necessário, de forma rápida. Contudo, depois de algum tempo, ele passa a ocupar muito espaço, o que causa certa lentidão. As melhores maneiras de resolver o problema do tamanho do cache é usando a opção de limpeza no próprio navegador de Internet, nas configurações.

Outra maneira de fazer isso é usando os mesmo programas de limpeza que, também funcionam para cache. Algumas das opções, como Clear Cache, são especificas para determinados navegadores, outras como o Clean Space são mais genéricas e servem pra limpar qualquer navegador. Consulte as opções e veja qual serve melhor para o seu caso.

6. Extensões e plugins

Uma dos grandes diferencias e talvez um dos recursos mais úteis em navegadores, as extensões e os plugins também podem se tornar um dos maiores culpados da lentidão de seu browser quando em excesso.

A medida que você instala e ativa mais extensões e plugins, eles passam a consumir recursos do navegador e, consequentemente, a memória do seu PC.

Por causa disso, enquanto você está navegando, existem vários deles sendo executados ao mesmo tempo, deixando sua navegação cada vez mais devagar, consumindo recursos. Entre as extensões estão: Antivírus, leitores de PDF, programas para navegação segura e etc. Já os plugins trazem tecnologias com Flash, Silverlight e outras para o navegador, deixando-o "mais inchado".

7. Problemas de rede

Claro, não deixe de considerar a hipótese de que a sua conexão de Internet possa estar lenta ou que sua rede esteja com problemas. Nessa situação, você deve chamar uma pessoa especializada ou se informar sobre como resolver esse problema. Saiba se estão roubando a sua conexão Wi-Fi.



8. Resetar o navegador do zero

Se todas essas possibilidades tiverem sido eliminadas, mas o problema ainda persistir, só existe um jeito: dar um reset em seu navegador, ou seja, reiniciar tudo e começar a partir do zero. Mas, antes de apagar tudo, tenha certeza de que isso é realmente necessário. Pois, ao dar um reset, todas as customizações e alterações serão apagadas e você perderá tudo o que estiver armazenado nele. Veja como resetar as configurações do Chrome sem perder aplicativos.

Um último recurso que realmente limpa de vez qualquer resíduo no navegador é desinstalando ele e apagando a sua pasta de instalação. Feito isso, reinicie o computador e instale o programa novamente.

Veja também: Como atualizar o Google Chrome no celular