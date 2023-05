Notebook Dell: 5 modelos por até R$ 3.299 para comprar no Brasil

Notebook Dell pode ser ideal para quem busca um notebook para as tarefas básicas do dia a dia. O Inspiron I15-3501, versão WA10P, oferece processador Intel Gold de 3,5 GHz, 4GB de memória RAM e SSD de 128 GB por valores a partir de R$ 1.999 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Inspiron I15-3501, versão A25P e Inspiron I15-A0500, versão AM10P oferecem hardware mais robustos, o que os tornam boas opções para usuários que realizam tarefas mais complexas, ou precisam de mais armazenamento. O primeiro conta com processador Intel Core i3 de 10ª geração de 3,4 GHZ, memória RAM de 4 GB e SSD de 256 GB. O segundo é equipado com processador AMD Ryzen 5 3450U de 3,5 GHz, memória RAM de 8 GB e SSD de 256 GB. Saiba mais detalhes sobre cada um dos modelos abaixo.

O Dell Inspiron I15-3501, versão WA10P, é opção para quem busca um notebook para tarefas do dia a dia. Equipado com processador Intel Pentium Gold 7505 de até 3,5 GHz, memória RAM de 4 GB e armazenamento SSD de 128 GB, oferece desempenho satisfatório para atividades básicas como navegar na internet, usar pacote Office e assistir vídeos. Seu teclado em português padrão ABNT2 e tela antirreflexo de 15,6 polegadas são pontos positivos. Ele é vendido por valores a partir de R$ 1.999.

Quanto às conexões, o modelo conta com 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0 de 1ª geração, 1 porta HDMI 1.4, 1 porta de rede RJ-45, trava de segurança e 1 leitor de cartão SD. O sistema operacional é o recém-lançado Windows 11. O notebook possui 238 avaliações no site da Americanas e classificação de 4,6 estrelas. Os usuários elogiam esta versão do I15-3501 por seu custo-benefício e bom desempenho nas tarefas do dia a dia.

O Dell Inspiron I15-i1100, versão A10PF, é um notebook indicado para tarefas básicas do dia a dia. Equipado com processador Intel Pentium Gold 7505 de até 3,5 GHz e memória RAM de 4 GB, SSD de 128 GB com 1TB de armazenamento na nuvem. O design conta com dobradiça ergonômica que deixa o notebook em uma posição mais confortável para digitação, enquanto a tela de 15,6 polegadas com 3 lados de bordas finas proporciona uma experiência imersiva.

O I15-i1100 conta com teclado em Português padrão ABNT2 e o leitor de impressão digital são pontos positivos. O sistema operacional é o Windows 11 e vem com um ano de Microsoft 365 Personal com Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e Outlook. Com 135 avaliações no site da Amazon, o notebook é classificado com 4,5 estrelas. Segundo os comentários de compradores, o principal ponto positivo deste modelo é o custo-benefício para um notebook básico.

O Dell Inspiron I15-3501, versão A10P, também é voltado para usuários que precisam de um desktop para tarefas básicas do dia a dia. Equipado com processador Intel Pentium Gold 7505 de até 3,5 GHz, memória RAM de 4 GB e armazenamento SSD de 128 GB. O notebook possui teclado em português padrão ABNT2 e tela antirreflexo de 15,6 polegadas. As conexões disponíveis incluem 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0 de 1ª geração, 1 porta HDMI 1.4 e 1 leitor de cartão SD. O sistema operacional é o Windows 10. O modelo aparece por cerca de R$ 2.849.

A versão A10P do Inspiron I15-3501 possui 211 avaliações de compradores no site da Americanas e classificação de 4,2 estrelas. Os comentários dos usuários destacam a potência do processador que consegue realizar bem atividades cotidianas como estudar e navegar na internet.

O Dell Inspiron I15-3501 A25P é uma opção para quem busca um notebook para tarefas do dia a dia e até mesmo alguns softwares mais robustos. O processador Intel Core i3-1005G1 de 10ª geração com potência de até 3,4 GHz, aliado à memória RAM de 4 GB e ao SSD de 256 GB. O notebook conta com teclado em Português padrão ABNT2, tela de 15,6 antirreflexo e conexões como 2 portas USB 3.2 de 1ª Geração, 1 porta USB 2.0 de 1ª geração, entrada HDMI e entrada para cartão SD. O sistema operacional é o Windows 10. O laptop aparece por valores que partem de R$ 2.999.

A versão A25P do Inspiron I15-3501 conta com 239 avaliações de compradores e classificação de 4,2 estrelas no site da Americanas. Os usuários destacam o funcionamento rápido e ágil do notebook e por ser capaz de rodar a maior parte dos programas mais utilizados. A duração da bateria, no entanto, deixou a desejar, de acordo com alguns comentários.

O Dell Inspiron I15-A0500 AM10P é um notebook potente e robusto, feito para as tarefas mais pesadas do dia a dia. Equipado com o processador AMD Ryzen 5 3450U de até 3,5 GHz. O armazenamento em SSD de 256GB garante rapidez na leitura e gravação de dados. O design do notebook conta com dobradiça ergonômica, o que garante maior conforto para digitação. Ele possui teclado é em português ABNT2 e tela de 15,6 antirreflexo com três lados de bordas finas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.299 para comprar o produto.

Seu sistema operacional é o Windows 11, e o notebook ainda conta com tecnologias diferenciais como leitor de impressão digital. O Inspiron I5-A0500 já foi avaliado por 271 compradores e é classificado com 4,6 estrelas no site da Americanas. De acordo com os comentários, o notebook se destaca por sua configuração que oferece um desempenho rápido para tarefas do dia a dia e também para uso de programas mais robustos. O valor, no entanto, pode ser um impeditivo para quem busca um notebook básico.

