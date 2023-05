A Multilaser , marca brasileira que se passou a chamar Multi em 2022, disponibiliza diversos modelos de notebooks no Brasil. A indicação de uso pode variar entre multitarefas, uso para coisas básicas e até mesmo baixa produtividade ou entretenimento. A empresa se destaca com as linhas Legacy, Ultra e Prime. O laptop Legacy Book PC271, por exemplo, oferece sistema operacional Windows 10 Home, 4 GB de memória RAM e 128 GB de ‎ SSD por valores a partir de R$ 1.199 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o modelo 2 em 1 M11W Prime PC280 apresenta processador Intel Pentium N3700, tela touch HD de 11,6 polegadas pelo investimento de cerca de R$ 1.249. Outra opção é o Ultra UB433, apresenta uma cor totalmente prateada e com detalhes robustos pretos, sistema interno oferta um processador Intel Core i3 com um SSD de 120 GB pelo investimento de aproximadamente R$ 2.399. Confira sete modelos da Multilaser para comprar no Brasil.

1 de 1 Notebook Multilaser: 6 modelos Legacy, Ultra e Prime para conhecer — Foto: Caroline Sivestre/TechTudo Notebook Multilaser: 6 modelos Legacy, Ultra e Prime para conhecer — Foto: Caroline Sivestre/TechTudo

1. Multilaser Legacy Book PC271 - a partir de R$ 1.199

O Legacy Book PC271, da Multilaser, é uma opção interessante para quem procura um computador multitarefa e com bom custo-benefício. Assim como todos os modelos da linha, ele possui teclas de atalho para a Netflix e um TouchPad exclusivo e numérico. O PC271 possui processador Intel Celeron, 4 GB de memória RAM e 128 GB de ‎SSD. Ele ainda conta com um plus de mais 64 GB em armazenamento externo. Ele pode ser encomendado por valores a partir de R$ 1.199.

A tela de 14,1" HD em combinação com ‎1366 x 768 pixels oferece um conforto extra para quem passa horas em frente ao computador. O sistema de fábrica é o Windows 10 Home. Devido à parceria da marca com a Microsoft, este modelo acompanha uma assinatura de 1 ano do Microsoft 365 Personal. Além disso, o comprador tem acesso a 1 TB de armazenamento na nuvem. Ele possui uma avaliação 4,4 de 5 estrelas e o modelo é indicado apenas para tarefas diárias.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: sistema trava com facilidade

2.Multilaser M11W Prime PC280 - a partir de R$ 1.249

O M11W Prime, da Multilaser, é um modelo 2 em 1 de abertura da marca. Ele foi pensado para um público que depende de um computador para estudos, entretenimento, devido ao botão dedicado a Netflix no teclado e para trabalhos, devido ao Word, Power Point, Excel e Outlook, que estão instalados na máquina, além de 1 TB de armazenamento na nuvem com o One Drive.

Ele possui Windows 11 Home de fábrica, conta com 4 GB RAM, processador Intel Celeron N4020 e tela touch HD de 11,6" com ‎1366 x 768 pixels, 64 GB de armazenamento interno (sendo 32 GB de eMMC + 32 GB de SD Card). Suas conexões são ‎Bluetooth, Wi-Fi e HDMI. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas, o modelo se destaca pelo custo-benefício e por ser um aparelho leve e prático. Ele pode ser adquirido por preços que partem de R$ 1.249 na Amazon.

Prós: 1 TB de armazenamento na nuvem com o One Drive

1 TB de armazenamento na nuvem com o One Drive Contras: usuários destacam o processador lento

3. Multilaser Legacy Book PC310 - a partir de R$ 1.528

O Legacy Book PC310, da Multilaser, pode ser uma escolha interessante para quem procura investir em um computador mais compacto. Ele traz tela de 14 polegadas HD com 1366 x 768 pixels e teclado que apresenta botões numéricos apenas na parte superior para uma maior facilidade durante o uso. Para os fãs de séries e filmes, o modelo conta com teclas de atalho para controle de sistemas multimídia, e um botão para abrir o aplicativo da Netflix. O processador é um Pentium Quad Core, da Intel, um chip voltado para modelos de entrada.

A memória RAM é de 4 GB, condizente com sistemas voltadas para tarefas mais simples, como estudo e traz sistema operacional Windows 10. O PC310 também apresenta duas portas para conexão cabeada, sendo uma HDMI e outra USB, além de capacidade de armazenamento de até 64 GB. Avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam o TouchPad exclusivo da linha, que conta com teclado numérico e teclas de operações matemáticas. Porém, criticam a duração de bateria e alertam sobre falhas e problemas na tela. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 1.528 na Amazon.

Prós: TouchPad com teclas de operações matemáticas

TouchPad com teclas de operações matemáticas Contras: é indicado apenas para uso doméstico

4. Multilaser Book PC250 - a partir de R$ 1.949

O Book PC250, da Multilaser, é uma boa alternativa para quem busca um computador para tarefas cotidianas. O modelo apresenta o processador Intel Celeron, memória RAM de 4 GB, armazenamento de 64 GB, sistema Windows 10 Home de fábrica e tela de 14 polegadas HD de ‎1366 x 766 pixels. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 1.949.

Um dos destaques para essa linha fica para o TouchPad, que conta com teclado numérico e teclas de operações matemáticas e teclas atalhos para entretenimento, como para a Netflix. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 61% de suas avaliações, afirmando que ele é uma boa aquisição pelo custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: bateria não possui autonomia boa

5. Multilaser Legacy Book PC302 - a partir de R$ 1.978

O Legacy Book PC302, da Multilaser, é mais um modelo 2 em 1 da marca. A máquina conta com teclas de atalho para a Netflix. O sistema é Windows 10 Home e a tela HD de 11,6 polegadas oferece uma resolução de ‎1366 x 768 pixels. De acordo com as especificações, o modelo conta com processador Intel Pentium Dual-Core, deixando o uso mais fluído em combinação com 4 GB de memória RAM e 64GB de armazenamento.

Além de 1 TB de armazenamento na nuvem com o One Drive, a fabricante oferece também Microsoft 365 Personal. Ao todo, o modelo foi avaliado com 4,2 de 5 estrelas, com destaque para a bateria duradoura e a tela Touch Screen. No entanto, pontuam que ele trava com facilidade. O PC302 pode ser adquirido por R$ 1.978.

Prós: modelo 2 em 1

modelo 2 em 1 Contras: é um computador pesado para transporte

O Ultra UB433, da Multilaser, apresenta uma cor totalmente prateada e com detalhes pretos. A tela disponibiliza o tamanho padrão de 14 polegadas HD com ‎1366 x 720 pixels, enquanto o sistema interno oferta um processador Intel Core i3 com um SSD de 120 GB. O hardware ainda oferece uma memória RAM de 4 GB. Já o software foi equipado com Linux.

O teclado oferta botões numéricos lateralizados, teclas para administração multimídia, e um atalho para abrir o aplicativo da Netflix. A lateral do computador dispõe de três diferentes portas para conectividade cabeada: ‎USB, Ethernet, HDMI. Avaliado com 5 de 5 estrelas, o modelo é visto por cerca de R$ 2.399.

Prós: SSD

SSD Contras: sistema Linux pode desagradar alguns compradores

