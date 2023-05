Notebook Ryzen 5: 6 modelos indicados para jogos ou produtividade

Notebooks com processador Ryzen 5 prometem bom desempenho por custos relativamente mais baixos, e podem ser boas opções tanto quem busca PCs voltados para produtividade quanto para gamers mais exigentes. O chip está entre os modelos intermediários da AMD , e é um dos principais concorrentes do Intel Core i5 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

1 de 1 Notebook com processador Ryzen 5: veja opções para gamers ou voltadas para produtividade — Foto: Reprodução/Lenovo Notebook com processador Ryzen 5: veja opções para gamers ou voltadas para produtividade — Foto: Reprodução/Lenovo

Quais são as melhores marcas de notebook para comprar? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 5 5500U - a partir de R$ 2.749

O notebook da Lenovo é um modelo intermediário da fabricante, equipado com 8 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 256 GB. Ele permite o upgrade de memória, e é possível adicionar um HD SATA de 2,5 polegadas para aprimorar o laptop. Vale dizer que o modelo se trata de um notebook voltado para produtividade, mas que também pode ser interessante para jogos menos pesados. Seu processador é o Ryzen 5 5500U e ele possui placa de vídeo integrada Ryzen Graphics, também da AMD. Quanto ao design, o laptop traz um desenho slim e moderno, com bordas finas. Ele possui tela antireflexo Full HD com 15,6 polegadas.

Além disso, o modelo também traz teclado numérico na lateral direita, o que pode ser um diferencial para quem trabalha com cálculos e planilhas. Seu sistema operacional é o Linux, e outro ponto positivo no modelo é a webcam, que tem qualidade em HD e pode fazer gravações em 720p. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 2.749. Por lá, ele é avaliado com nota 4,8 de 5 e consumidores elogiam o custo-benefício da peça. Como pontos negativos, no entanto, destacam que o modelo apresentou travamentos e bugs e também criticam a qualidade de imagem do display.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: consumidores relatam que o modelo pode apresentar lentidão e travamentos

Gostou do produto? Compre aqui LINUX Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 5 5500U R$ 2.749 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 5 5500U × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LINUX Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 5 5500U R$ 2.749 IR À LOJA

O notebook Asus M515DA-EJ502T também é outra opção intermediária com o chip. Ele pode agradar tanto quem procura um PC para rodar programas mais pesados, como softwares de edição, por exemplo, quanto gamers menos exigentes. O laptop é equipado com 256 GB de armazenamento interno SSD, tem 8 GB de RAM, processador Ryzen 5 3500U e placa de vídeo Radeon RX Vega 8, também da AMD. Ele pode ser visto por valores a partir de R$ 4.282.

Apesar de ser um notebook com 15 polegadas de tela, o modelo possui bordas finas e aparência compacta, além de ser leve - pesando cerca de 1,8 kg. Ele ainda traz um sistema de carga rápida, em que apenas 49 minutos podem aumentar a carga da bateria em até 60%, e o sistema operacional é o Windows 10 Home. No site da Amazon, o modelo é avaliado por consumidores com nota 4,6 de 5. Eles elogiam a leveza do notebook, e destacam que ele pode proporcionar um digitar silencioso. Como pontos negativos, porém, reclamam de lentidão no sistema.

Prós: sistema rápido de carregamento, design leve que facilita o transporte

sistema rápido de carregamento, design leve que facilita o transporte Contras: consumidores que compraram o modelo relatam que ele o notebook apresentou lentidão no sistema

Gostou do produto? Compre aqui WINDOWS HOME 10 Asus M515DA-EJ502T R$ 4.282 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus M515DA-EJ502T × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WINDOWS HOME 10 Asus M515DA-EJ502T R$ 4.282 IR À LOJA

O Acer Swift 3 é um modelo voltado para produtividade. Ele possui um design slim e elegante, com bordas finas. Em linhas gerais, o laptop é equipado com processador Ryzen 5 4500U e placa de vídeo Radeon Graphics, também da AMD. Ele possui armazenamento interno de 512 GB SSD e 8 GB de RAM. Sua tela IPS Full HD promete bons contrastes e nitidez de imagem, e o sistema operacional instalado de fábrica na máquina é o Windows 10 Home.

No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 5.953. Por lá, ele é avaliado com nota 4,6 de 5 e usuários elogiam a performance do modelo, destacando que ele é uma boa opção para edição de fotos por conta da tela. Como pontos negativos, no entanto, criticam o fato da placa de memória não ser removível, o que não permite o upgrade do modelo.

Prós: tela IPS Full HD e design slim fácil de transportar

tela IPS Full HD e design slim fácil de transportar Contras: usuários relatam que a placa de memória não é removível, o que impossibilita o upgrade da peça

Gostou do produto? Compre aqui ULTRAFINO Acer Swift 3 SF314-42-R4EQ R$ 5.954 IR À LOJA

Todas as ofertas de Acer Swift 3 SF314-42-R4EQ × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ULTRAFINO Acer Swift 3 SF314-42-R4EQ R$ 5.954 IR À LOJA

4. Acer Nitro 5 AN515-43-R9K7 - a partir de R$ 7.567

O notebook Acer Aspire Nitro 5 tem foco no público gamer e traz algumas características interessantes para quem procura por um laptop para jogos. Além de ter um design diferenciado com laterais anguladas, o modelo também possui destaques em algumas teclas do teclado, que podem ser úteis para encontrar comandos mais facilmente. O teclado é retroiluminado na cor vermelha.

Ele conta com armazenamento híbrido, com 1 TB no HD e 256 de SSD, e ainda permite o upgrade com melhorias tanto no HD quanto no SSD. Ele também é equipado com 8 GB de RAM DDR4, tem placa de vídeo integrada Nvidia GeForce GTX 1650 e processador Ryzen 5 3500H. O sistema operacional que acompanha o modelo é Linux. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por preços a partir de R$ 7.567 e é avaliado com nota 4,7 de 5. Consumidores que adquiriram o modelo elogiam a fluidez do sistema, mas relatam que o notebook pode “engasgar” quando muitos aplicativos estão abertos ao mesmo tempo. Além disso, eles destacam que a câmera do notebook não possui boa qualidade.

Prós: armazenamento híbrido e teclado com destaques em vermelho

armazenamento híbrido e teclado com destaques em vermelho Contras: segundo relatos, o notebook pode “engasgar” e apresentar pequenos travamentos quando muitos aplicativos estão abertos na máquina

Gostou do produto? Compre aqui 8GB RAM DDR4 Acer Nitro 5 AN515-43-R9K7 R$ 7.567 IR À LOJA

Todas as ofertas de Acer Nitro 5 AN515-43-R9K7 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8GB RAM DDR4 Acer Nitro 5 AN515-43-R9K7 R$ 7.567 IR À LOJA

5. Asus Zenbook 14 Ryzen 5 - a partir de R$ 8.152

O Zenbook 14, da Asus, é outra opção voltada para produtividade, mas que também deve agradar o público gamer. Ele traz um design fino e minimalista, com bordas ultrafinas e elegantes. Quando às especificações, o notebook é equipado com 256 GB de armazenamento interno SSD e 8 GB de RAM, e tem placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce MX350. O sistema operacional do laptop é o Windows 10.

A tela tem resolução em Full HD e 14 polegadas, e o teclado é retroiluminado, mas não possui extensão numérica. No site da Amazon, é possível encontrar o modelo por preços a partir de R$ 8.152. Por lá, ele é avaliado com nota 4,4 de 5, e usuários destacam que o computador é uma boa opção para rodar jogos leves. Eles também elogiam a duração da bateria do notebook, mas alguns consumidores relatam travamentos ao usá-lo.

Prós: bateria de longa duração e design elegante

bateria de longa duração e design elegante Contras: além do preço mais elevado, consumidores destacam que o modelo pode apresentar travamentos

Gostou do produto? Compre aqui 256 GB Asus Zenbook 14 Ryzen 5 R$ 8.152 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus Zenbook 14 Ryzen 5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 256 GB Asus Zenbook 14 Ryzen 5 R$ 8.152 IR À LOJA

6. Asus TUF Gaming FA506IH-AS53 - a partir de R$ 11.717

O Asus TUF Gaming é um notebook voltado para o público gamer que promete alto desempenho para jogos. Ele é equipado com processador Ryzen 5 4600H, tem placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB dedicados, 512 GB de armazenamento SSD e memória RAM de 8 GB. O sistema operacional que acompanha a peça é o Windows 10 Home, e ele pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 11.717.

Vale destacar que o modelo possui um design característico, influenciado pela estética gamer. Suas linhas são mais anguladas, e o teclado é retroiluminado na cor laranja. Ele também possui cores diferentes nas teclas mais usadas por gamers, que dão um destaque à peça e ainda prometem durabilidade de mais de 20 milhões de pressionamentos de tecla. No site da Amazon, o laptop é avaliado com nota 4,6 de 5. Por lá, consumidores elogiam as especificações do modelo, mas reclamam que tiveram problemas no display do notebook.

Prós: destaque para o design e estrutura durável

destaque para o design e estrutura durável Contras: usuários relatam que o modelo apresentou problemas no display com o uso

Gostou do produto? Compre aqui 15.6" Asus TUF Gaming FA506IH-AS53 R$ 11.717 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming FA506IH-AS53 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 15.6" Asus TUF Gaming FA506IH-AS53 R$ 11.717 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart