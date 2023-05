Notebook Samsung i3: 5 modelos para comprar em 2023

Notebooks da Samsung com processador Intel Core i3 podem ser uma opção para o home office ou estudos. A empresa sul-coreana oferece modelos com diferentes quantidades de memória RAM e armazenamento por valores que começam em R$ 2.999 , como é o caso do Galaxy Book2 ‎NP550XED-KT4BR, que vem com tela de 15,6 polegadas e sistema operacional Windows 11 Home. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Samsung Book NP550XDA-KV4BR vem equipado com um SSD de 256 GB, 8 GB de memória RAM e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 3.840. Outra opção é o Samsung Book NP550XDA-KT1BR, que possui 1 TB de HD, Windows 10 Home e é vendido por cerca de R$ 4.800. Veja a seguir a lista com cinco notebooks da Samsung com processador Core i3, da Intel, para comprar no Brasil.

O Galaxy Book2 ‎NP550XED-KT4BR é a opção mais em conta desta lista e também é o modelo com visual mais diferenciado. De acordo com as especificações da fabricante, o item possui um processador Intel Core i3 de 12ª geração, 8 GB de memória RAM e vem equipado com um SSD de 256 GB para armazenamento. A opção está disponível a partir de R$ 2.999.

Além disso, o laptop também conta com sistema operacional Windows 11 Home e tela de LED, de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, ideal para quem deseja assistir a filmes e séries. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e os compradores elogiam o bom desempenho da máquina, a bateria durável e a praticidade de uso.

2. Samsung Book 2 ‎NP550XDA-KV3BR – a partir de R$ 3.006

O Samsung Book 2 ‎NP550XDA-KV3BR é mais uma alternativa para notebooks. Segundo a fabricante, este modelo oferece um processador Core i3, da Intel, de 11ª geração, 4 GB de memória RAM, SSD de 256 GB para armazenamento e placa de vídeo integrada. O computador vem com sistema operacional Windows 11. O produto é visto por valores que se iniciam em R$ 3.006.

Assim como o item anterior, este também vem com uma tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixel. O modelo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o notebook entrega o que promete e que ele permite upgrades. Porém, alguns reclamam da qualidade da bateria.

Outra opção é o Samsung Book NP550XDZ-KT6BR. De acordo com as especificações da marca, este modelo conta com um processador Intel Core i3 de 11ª geração, 4 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e placa de vídeo integrada. Diferente dos demais itens desta lista, este vem com sistema operacional Linux. O notebook pode ser adquirido pela economia de R$ 3.394.

Este laptop vem com uma tela de 15,6 polegadas, possui leitor de cartões SD, entradas para cabo LAN e HDMI, além de conexões USB 2.0, USB 3.0 e USB-C.

O Samsung Book NP550XDA-KV4BR é mais uma escolha para os que buscam por um notebook. Segundo a fabricante, este modelo vem equipado com um processador Intel Core i3, de 11ª geração, 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e placa de vídeo integrada. O computador conta com sistema operacional Windows 11 e é comercializado por aproximadamente R$ 3.840.

A marca ressalta que o produto acompanha uma tela LCD de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixel; e pode ser conectado via Bluetooth ou Wi-Fi. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente o desempenho do notebook e o tamanho da tela. Porém, alguns reclamam que o espaço de armazenamento é baixo e que o dispositivo poderia vir com leitor de DVD.

O Samsung Book NP550XDA-KT1BR é a opção mais cara desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo vem com um processador Intel Core i3, de 11ª geração, placa de vídeo integrada e 4 GB de memória RAM. Diferente dos itens anteriores, este vem com um HD convencional de 1 TB de armazenamento. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 4.800.

O modelo vem com sistema operacional Windows 10 Home, que permite atualização gratuita para o Windows 11. Assim como os outros notebooks da lista, este também dispõe de uma tela de LED de 15,6 polegadas. O produto é avaliado com 4 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores ressaltam o visor Full HD e o desempenho do processador. No entanto, alguns criticam o fato de o HD não ser um SSD e a memória RAM ter apenas 4 GB.

