Notebook Ultra: 6 modelos para investir em 2023 por a partir de R$ 1.218

A linha Ultra faz parte do grupo empresarial Multilaser e oferece notebooks que prometem custo-benefício. O modelo Ultra UB322, por exemplo oferece processador Intel Pentium J3710, 4 GB de memória RAM e HD de 500 GB por valores a partir de R$ 1.218 . Já o modelo UB220 conta com processador Intel Celeron N4020, 4 GB de memória RAM, SSD de 120 GB e conta com 1 TB disponível na nuvem por cerca de R$ 2.109 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Outra opção é o UB521, que traz configuração mais potente com 8 GB de memória RAM, processador i5 5257U de 3,1 GHz e HD 1 TB por valores a partir de R$ 4.399. Veja a seguir seis notebooks da Ultra para comprar no Brasil.

1. Notebook Ultra UB322 - a partir de R$ 1.218

O Multilaser Ultra UB322 é uma opção para quem deseja um notebook para atividades do dia a dia como estudo e trabalho e com bom custo-benefício. Ele é equipado com processador Intel Pentium J3710 de 2,64 GHz, 4 GB de memória RAM e HD de 500 GB. O UB322 possui teclado ABNT2 com botão Netflix e touchpad numérico, tela Full HD de 14 polegadas. Seu sistema operacional é o Windows 10.

Com 18 avaliações de compradores no site da Amazon, o Multilaser Ultra UB322 é avaliado com 3,5 estrelas. Os comentários dos usuários citam o seu bom desempenho em atividades do dia a dia. No entanto, alguns comentários relatam travamentos e problemas com o som. Na Amazon, ele está disponível por cifras a partir de R$ 1.218.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: há relatos de travamentos e problemas com o som

2. Notebook Ultra UB430 - a partir de R$ 1.619

O Ultra UB430 é outra opção voltada para usuários que buscam dar conta das atividades do dia a dia sem comprometer muito o orçamento. Esta versão é equipada com processador Intel Core i3 7020u de 2,3 GHz, 4 GB de memória RAM e SSD de 120 GB, que oferece um funcionamento mais rápido que o modelo anterior que conta com HD, mas com menor capacidade de armazenamento. O UB430 possui teclado ABNT2 com botão Netflix e touchpad numérico, tela Full HD de 14,1 polegadas e vem com o Windows 10 instalado. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.619.

O Multilaser Ultra UB430 já foi avaliado por mais de 270 compradores no site da Amazon, onde é classificado com 3,8 estrelas. Os comentários dos usuários citam como ponto positivo do notebook o seu custo-benefício e bom desempenho ao realizar múltiplas tarefas de trabalho e estudo, além de seu porte compacto. A durabilidade e a qualidade dos componentes, no entanto, é um ponto negativo do modelo, evidenciado pelos comentários que relatam problemas de funcionamento.

Prós: custo-benefício e bom desempenho em múltiplas tarefas

custo-benefício e bom desempenho em múltiplas tarefas Contras: qualidade e durabilidade dos componentes

3. Notebook Ultra UB220 - a partir de R$ 2.109

Com processador Intel Celeron N4020 de até 2,8 GHz, 4 GB de memória RAM, o Multilaser Ultra UB220 é outra opção para quem busca agilidade nas tarefas diárias. O notebook conta com SSD de 120 GB e conta com 1 TB disponível na nuvem. O modelo possui tela Full HD de 15,6 polegadas, teclado ABNT 2 com tecla Netflix e vem com Windows 11 instalado. O UB220 se destaca em relação aos outros modelos por conta do tamanho da sua tela, o que o torna uma boa opção para os momentos de entretenimento.

O Ultra UB220 já foi avaliado por 71 compradores no site da Amazon e possui avaliação média de 4,1 estrelas. Os comentários dos usuários destacam o modelo por sua velocidade no dia a dia e bom desempenho com programas mais pesados. A qualidade do som e o fato do notebook ser todo soldado, o que impossibilita upgrade na memória RAM, são pontos negativos mencionados nos comentários. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 2.109.

Prós: armazenamento, velocidade no dia a dia e bom desempenho com programas mais pesados

armazenamento, velocidade no dia a dia e bom desempenho com programas mais pesados Contras: qualidade do som e impossibilidade de upgrade

4. Notebook Ultra UB422 - a partir de R$ 2.130

O Multilaser Ultra UB422 é uma opção que deve agradar quem busca capacidade de armazenamento. Além do HD de 1 TB, esta versão conta com processador Intel Core i3 5005U de 2 GHz e 4 GB de memória RAM. O notebook que vem com sistema operacional Linux possui tela Full HD de 14 polegadas e teclado ABNT2 com tecla Netflix e touchpad numérico. O modelo aparece por valores a partir de R$ 2.130.

O Ultra UB422 possui 62 avaliações de compradores no site da Amazon e é classificado com 4,2 estrelas. Os comentários dos usuários destacam o bom desempenho desta versão que é capaz até de rodar alguns jogos, seu acabamento e design. O fato do notebook vir com Linux instalado pode ser uma desvantagem para quem não está habituado ao sistema operacional.

Prós: bom desempenho

bom desempenho Contras: não vem com Windows instalado

5. Notebook Ultra UB433 - a partir de R$ 2.498

O Ultra versão UB433 é outra alternativa que além das atividades de trabalho e estudo do dia a dia também pode proporcionar lazer ao rodar alguns jogos leves. O notebook conta com processador Intel i3-7020U de 2,3 GHz, 4 GB de memória RAM e SSD de 120 GB. Além da tela Full HD de 14 polegadas, o modelo conta com teclado ABNT2 com touchpad numérico e botão Netflix. O sistema operacional do modelo é o Linux. Ele é vendido por valores a partir de R$ 2.498.

O Multilaser Ultra UB433 possui uma única avaliação de comprador no site da Amazon e classificação de 5 estrelas sem comentário a respeito do modelo. Pelas configurações, ele deve oferecer um desempenho um pouco superior ao Ultra UB422 por conta do seu processador mais moderno e maior velocidade proporcionada pelo SSD. Sua desvantagem é a capacidade de armazenamento inferior ao HD de 1 TB do outro modelo.

Prós: bom desempenho

bom desempenho Contras: não vem com Windows

6. Notebook Ultra UB521 - a partir de R$ 4.399

O Multilaser Ultra UB521 leva as opções de entretenimento para outro nível em comparação com os modelos anteriores por conta do seu processador Intel Core i5 5257U de 3,1 GHz, 8 GB de memória RAM e HD 1 TB. O modelo também se destaca por sua tela Full HD de 15,6 polegadas, a maior da lista junto com o UB220. O notebook vem com Windows 10 instalado e seu teclado é padrão ABNT2 com botão Netflix. O produto é visto por cifras a partir de R$ 4.399.

O Ultra UB521 possui 17 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 3,2 estrelas. De acordo com os comentários, este modelo da Multilaser se destaca pelo seu desempenho no cotidiano e pelo custo-benefício ao considerar as configurações oferecidas. A qualidade e a durabilidade dos seus componentes, no entanto, é um ponto no qual o modelo fica devendo, segundo alguns clientes.

Prós: desempenho e custo-benefício

desempenho e custo-benefício Contras: qualidade e a durabilidade dos seus componentes

