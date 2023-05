O que é Gympass? Conheça o benefício e saiba usar o aplicativo

O Gympass é um benefício corporativo de saúde e bem-estar que funciona por meio do aplicativo para Android e iPhone ( iOS ). A vantagem do serviço é que colaboradores de empresas parceiras do Gympass podem frequentar academias e estúdios com diversas modalidades esportivas, por um preço mais em conta do que a mensalidade comum. O Gympass possui parceria com mais de 50 mil empresas em volta do mundo todo, incluindo academias, estúdios, apps, além de serviços de personal trainer.

No app, é possível encontrar os locais de treinos próximos a sua localidade de forma simples. Nas linhas abaixo, saiba como funciona o benefício, os valores dos planos e como se cadastrar na plataforma.

O que é e como funciona o benefício? Quais aulas oferece?

Gympass é um beneficio que oferece aos colaboradores de empresas parceiras acesso a milhares de academias e estúdios localizados no Brasil e em volta do mundo. O serviço funciona da seguinte maneira: o funcionário de uma empresa parceira do Gympass paga uma assinatura mensal e, então, pode realizar seus treinos ou aulas em academias e estúdios que têm parceria com a rede. A assinatura do Gympass substitui a mensalidade de uma academia, por exemplo, e permite o acesso a ela e a outros locais de treinamento simultaneamente, sem ter que pagar por várias mensalidades.

Os estabelecimentos parceiros do benefício oferecem diversas opções de aulas, sendo possível praticar atividades, como musculação, pilates, yoga, meditação, massagem, danças, spinning, cross training, natação e mais. Vale destacar que a assinatura do Gympass ainda disponibiliza opções de aulas online e dá acesso a aplicativos de saúde, treinos e bem-estar.

Quais são as empresas parceiras do serviço

O Gympass conta com 50 mil empresas parceiras. Entre as marcas mais populares podemos citar as academias Bluefit, Bodytech, Companhia Athletica, Lifefit, MyBox, Panobianco, Pratique Fitness e TecFit. Já os principais apps parceiros são Strava, Calm, Lifesum, Yogaia, entre outros.

Para encontrá-los, basta ir na aba "Apps incluídos no seu plano" e pesquisar aquele mais próximo à sua localização.

Quais são os planos? Quanto custam?

O Gympass possui algumas opções de planos com mensalidades e coberturas diferentes. A disponibilidade dos planos e valores variam de acordo com o que foi acordado com cada empresa. As opções oferecidas pelo Gympass começam no plano Starter, que geralmente custa 29,90 mensal e inclui academias de até R$ 109,90 por mês.

Dessa forma, com o benefício, ao invés do colaborador pagar uma musculação que custa R$ 109 mensais, por exemplo, pagará apenas o valor da assinatura Starter, que costuma ser bem mais em conta se comparado a mensalidade tradicional. Confira abaixo alguns exemplos de planos e valores oferecidos aos colaboradores de uma empresa.

Planos Gympass Plano Valor Inclui academias de até Starter R$ 29,90 R$ 109,90 / mês Basic R$ 45,90 R$ 119,90 / mês Basic + R$ 69,90 R$ 159,90 / mês Silver R$ 109,90 R$ 259,90 / mês Silver + R$ 169,90 R$ 309,90 / mês Gold R$ 229,90 R$ 359,90 / mês Gold+ R$ 359,90 R$ 559,90 / mês Platinum R$ 479,90 R$ 669,90 / mês Diamond R$ 589,90 R$ 799,90 / mês Diamond + R$ 639,90 R$ 899,90 / mês

Como assinar o Gympass?

Para assinar o Gympass, a empresa que você trabalha precisa oferecer esse benefício aos colaboradores. Caso sua empresa possua a parceria, você pode fazer o cadastro na plataforma pelo app ou site do benefício. Comece o procedimento tocando em "Cadastre-se grátis". O Gympass, então, pede para você digitar o nome da empresa em que trabalha. Em seguida, é preciso adicionar o CPF, e-mail corporativo e criar uma senha. Além disso, a plataforma pode solicitar outros dados pessoais, como nome completo.

Para finalizar o cadastro, é preciso acessar seu e-mail, conferir o código de quatro números enviado pelo Gympass e informá-lo no app. Com o cadastro feito, já é possível escolher um plano e ativá-lo. Para isso, selecione um dos planos que aparecem para você no app e toque em "Ativar plano". Depois, escolha uma das formas de pagamento oferecidas pela sua empresa e vá em "Começar meu plano".

Como encontrar os parceiros mais próximos da sua área?

Para encontrar academias e estúdios parceiros do Gympass, basta abrir o aplicativo e, na tela inicial, tocar em "Explorar". Feito isso, na guia da parte de cima da tela, selecione uma das opções de atividades que procura. Depois, toque em "Escolher localização" e digite o nome da sua cidade ou bairro para especificar seu local.

O app, então, mostrará no mapa os estabelecimentos parceiros próximos a sua área, que são representados por pontinhos roxos. Toque sobre um dos pontos roxos para conferir detalhes, como endereço, fotos e atividades disponíveis para seu plano.

Como se tornar parceiro do benefício?

Empresas interessadas em disponibilizar o benefício aos seus colaboradores podem começar a contratação do serviço pelo site do Gympass. Na seção "Para empresas", informe seu e-mail corporativo e vá em "Simular proposta". Feito isso, é necessário adicionar alguns dados, como cargo, número de colaboradores, área de atuação da empresa, entre outros. Em seguida, espere o time de vendas do Gympass entrar em contato com a sua empresa para continuar a negociação.

