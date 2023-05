O que é YouTube ReVanced? Entenda por que você não deveria usar o APK

O YouTube ReVanced é uma versão modificada do YouTube Premium que bloqueia anúncios e permite acesso, de forma gratuita, a recursos disponíveis apenas para assinantes. O APK promete ao usuário uma experiência de vídeo contínua, sem ser incomodado por anúncios indesejados. Acontece que, ao baixar o ReVanced, o internauta corre o risco de ter o celular infectado por vírus e ainda fere os termos de uso do YouTube, o que pode levar ao banimento da conta ou até mesmo um processo judicial. Confira, a seguir, o que é o YouTube ReVanced, como ele pode prejudicar o seu celular e por que você não deveria fazer download.

Conheça o YouTube ReVanced e confira perigos em utilizar o APK — Foto: Getty Images

O que é YouTube ReVanced? Para que serve?

O YouTube ReVanced APK é uma versão alternativa e não oficial do YouTube Premium. O software oferece aos usuários, de forma gratuita, acesso aos recursos extras disponíveis apenas para assinantes — ou seja, com ele, é possível eliminar os anúncios e ver vídeos em segundo plano.

Quem pode usar o YouTube ReVanced?

Qualquer pessoa disposta a baixar a versão modificada do YouTube pode fazê-lo, mas o seu download não é uma medida recomendada. Esse tipo de aplicativo, com código modificado, é compactado em formato APK e precisa ser instalado no Android manualmente.

Por não ser oficial e não estar disponível na Google Play Store, o YouTube ReVanced não passou pelos protocolos de segurança do Google e pode estar infectado por malwares. Para piorar, o APK opera de forma ilegal e contorna diversas regras impostas no YouTube padrão.

Há riscos em usar o YouTube ReVanced?

O YouTube ReVanced é considerado nocivo e perigoso para os dispositivos em que está instalado. Além disso, a sua conta no YouTube pode ser banida, visto que o APK fere os termos de uso da plataforma de vídeos online. Segundo esse documento, "não é permitido burlar, desabilitar, fraudar ou interferir com qualquer parte do Serviço (ou tentar realizar essas ações), incluindo recursos relacionados à segurança ou que (a) impeçam ou restrinjam a cópia ou outro uso do Conteúdo ou (b) limitem o uso do Serviço ou Conteúdo.”

Baixei o YouTube ReVanced e estou com medo de ter infectado meu PC/celular. O que fazer?

Antes de qualquer coisa, você deve procurar o YouTube ReVanced e desinstalá-lo. Após fazer isso, é indicado ativar o Google Play Protect, um recurso na Play Store que indica a presença de malwares no Android. Em seguida, é importante instalar e rodar um antivírus de confiança em seu celular, como McAfee ou Avast!.

Outras dicas importantes são manter o sistema operacional sempre atualizado e colocar o telefone em modo de segurança — interrompendo a execução de todos os aplicativos suspeitos. Em último caso, é recomendado formatar o dispositivo.

Com informações de YouTube, TekMods e ReVanced.

