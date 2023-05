O que postar no LinkedIn? Veja 7 dicas e ideias

1 de 8 Lista traz sete dicas e ideias sobre o que postar no LinkedIn — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Lista traz sete dicas e ideias sobre o que postar no LinkedIn — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

1. Conquistas profissionais recentes

Compartilhar suas conquistas profissionais recentes no LinkedIn pode ser bastante estratégico para movimentar o seu perfil. As publicações são importantes porque retratam suas habilidades e realizações para potenciais empregadores, o que pode aumentar sua visibilidade e credibilidade no mercado de trabalho. Além disso, os posts também podem inspirar outros profissionais e, com isso, aumentar sua rede de contatos e criar oportunidades de networking.

2. Desafios que você superou recentemente

Compartilhar desafios recentes no LinkedIn é uma forma de demonstrar sua capacidade de lidar com adversidades, o que é uma habilidade muito valorizada em diferentes áreas profissionais. Além disso, esse tipo de post também pode fazer com que os seus contatos conheçam mais sobre você e sua trajetória profissional. É possível abordar a conclusão de um projeto importante dentro de um prazo apertado, o aprendizado de uma nova habilidade ou tecnologia, a mudança de cargos ou funções e muito mais.

3. Eventos a que você compareceu

Publicar, no LinkedIn, sobre os eventos a que você compareceu é uma boa forma de demonstrar que você está ativamente envolvido em sua área de atuação. Isso tende a aumentar sua credibilidade como profissional, além de expandir sua rede de contatos — já que é provável que o post chegue a outras pessoas que compareceram ao evento ou que compartilham dos mesmos interesses.

4. Dicas e hacks para profissionais do seu nicho de atuação

Compartilhar dicas e "hacks" para profissionais do seu nicho de atuação também é uma ótima forma de movimentar o seu perfil no LinkedIn, já que essas publicações ratificam a sua experiência e conhecimento na área. Além de dar dicas, você também pode aproveitar o espaço para ler os conselhos de outros usuários, construir relacionamentos e, consequentemente, aprender e se desenvolver ainda mais como profissional.

5. Análises a partir de assuntos que estão em alta

Alguns usuários reclamam que o LinkedIn é uma rede social robótica e monótona, já que é comum ver inúmeras publicações semelhantes diariamente. No entanto, uma alternativa para burlar esse padrão é utilizar assuntos em alta como gancho para os seus posts. Assim, suas publicações tendem a ficar mais interessantes, destacando-se entre as demais. É possível compartilhar o seu conhecimento a partir de ganchos como lançamentos do universo pop, assuntos tratados em determinados programas de TV e notícias recentes.

6. Insights de livros que você leu ou séries a que assistiu

Além de utilizar assuntos em alta como gancho, você também pode criar conteúdo a partir dos livros ou séries que consumiu. Assim como no tópico anterior, essa contextualização faz com que a sua publicação fique mais interessante e se destaque das demais. No exemplo abaixo, uma profissional utiliza a série Emily in Paris, disponível na Netflix, para falar sobre networking — a partir do formato "O que podemos aprender com...?".

7. Artigos

Caso a mensagem que você quer compartilhar seja mais complexa, você pode produzir um artigo no LinkedIn. A plataforma disponibiliza uma interface bastante útil para escrever, contando com ferramentas de formatação e imagens. Com os artigos, você pode desenvolver mais os assuntos discutidos na rede social e, assim, demonstrar sua expertise e pensamentos para os contatos.

