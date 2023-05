Oito lugares onde você nunca deveria deixar seu celular

Guardar o celular nos lugares errados pode gerar riscos e prejuízos, inclusive para a saúde. Grandes parceiros da nova geração e itens indispensáveis de se ter ao lado, os smartphones se tornaram um objeto vital para a rotina, sendo um alicerce para comunicação, diversão e até mesmo locomoção. Dependemos de seu alarme para acordar, chamamos um Uber para ir visitar um amigo e ficamos algumas horinhas a mais do que o planejado em um novo jogo viciante. Para muitos, ele é a única coisa que não pode faltar consigo ao sair de casa. Entretanto, o simples ato de carregá-lo no bolso pode ser prejudicial tanto para você quanto para o equipamento.

Pelo seu bem-estar, há alguns locais em que você deveria evitar guardar o celular. Dores, prejuíozs para a saúde e riscos de incêndio são alguns dos problemas que podem ser gerados. Além disso, isto pode também afetar o próprio aparelho, como danificar a tela e danificar sua bateria. Abaixo, o TechTudo listou locais onde você não deveria deixar seu smartphone.

1 de 7 Guardar celular no bolso da calça é seguro? Veja lugares onde você nunca deveria deixar seu celular — Foto: Pond5 Guardar celular no bolso da calça é seguro? Veja lugares onde você nunca deveria deixar seu celular — Foto: Pond5

1. No bolso

O maior benefício do uso do bolso é a praticidade. Porém, ela vem acompanhada de alguns prejuízos, confirmados por cientistas que afirmam que este é o pior local para manter o celular. De acordo com estudos, guardá-lo no bolso pode gerar dores nas pernas e nádegas, além de aumentar de duas a sete vezes mais a radiação eletromagnética na comparação com o armazenamento em uma bolsa. É também o lugar mais suscetível a sofrer furtos sem que o usuário perceba ou até mesmo a perda do eletrônico.

Também é válido ressaltar que, com o aparelho neste local, a tela pode ser acionada sozinha, tendo chances de fazer chamadas indesejáveis, por exemplo. Quando mantido no bolso da frente, o celular pode prejudicar mais a saúde masculina, pois, de acordo com médicos, as radiações afetam a quantidade e qualidade do sêmen de um indivíduo.

2. No sutiã

2 de 7 Manter o celular por baixo da blusa ou no sutiã gera ainda mais proximidade às ondas eletromagnéticas — Foto: Reprodução/Amazon Manter o celular por baixo da blusa ou no sutiã gera ainda mais proximidade às ondas eletromagnéticas — Foto: Reprodução/Amazon

De acordo com alguns estudos, manter o celular no sutiã ou dentro do top pode aumentar as chances de câncer de mama, devido às radiações eletromagnéticas. Além disso, é ainda confirmado que guardar seu aparelho nesse local pode irritar a pele por conta das bactérias circulantes na região.

3. No seu rosto

3 de 7 Celular próximo do rosto durante muito tempo pode gerar entrada de bactérias em sua pele — Foto: Luciana Maline/TechTudo Celular próximo do rosto durante muito tempo pode gerar entrada de bactérias em sua pele — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Em casos de ligação telefônica, este processo é muito comum. Entretanto, ele é rápido, normalmente de minutos, não prejudicando o usuário. Em casos em que o celular permanece próximo ao rosto - ou qualquer superfície da pele - por tempo excessivo, há chance da passagem de bactérias da tela para o seu rosto, além de aumentar a intensidade das ondas eletromagnéticas.

4. Na sua cama

É muito comum deixar o celular carregando na cama ou debaixo do travesseiro durante a noite. No entanto, esta prática tem incontáveis perigos, tanto para o celular quanto para o bem estar do usuário. Fazendo isto, o aparelho pode esquentar, gerando um superaquecimento e um possível choque ou incêndio. Além disso, as luzes de LED emitidas pelo visor do celular podem afetar a produção de melatonina, prejudicando a qualidade do seu sono.

Também é importante ressaltar a quantidade de radiação eletromagnética gerada pelo celular ao longo de toda a noite, podendo acarretar em dores de cabeça ao indivíduo. Por conta do período muito longo de carregamento ao deixar o eletrônico durante horas no fio, a saúde da bateria também pode ser afetada.

5. No porta-luvas

4 de 7 Porta-luvas pode gerar extremas temperaturas em seu interior, gerando perigo para o celular — Foto: Reprodução/Apple Porta-luvas pode gerar extremas temperaturas em seu interior, gerando perigo para o celular — Foto: Reprodução/Apple

Por mais que o porta-luvas seja conhecido por um local útil para guardar itens, a última coisa que uma pessoa iria querer seria guardar seu celular nele. Este local pode chegar a extremas temperaturas em seu interior, gerando superaquecimento do aparelho eletrônico e até a liberação de elementos químicos, além de radiação. Estas temperaturas extremas, que também podem ser produzidas pelo frio, acarretam problemas internos ao telefone, em sua bateria e até na tela.

6. No banheiro

5 de 7 De acordo com estudos, as pessoas têm ficado cada vez mais tempo no banheiro devido ao uso do telefone — Foto: Freepik De acordo com estudos, as pessoas têm ficado cada vez mais tempo no banheiro devido ao uso do telefone — Foto: Freepik

As bactérias e vírus que rodeiam o toalete, principalmente após dar a descarga, podem ficar retidas na superfície do telefone. Atualmente, por mais comum que seja mexer no celular enquanto usa o banheiro, o usuário deve evitar o ato ou fazer uma boa higienização após o uso. A limpeza ideal deve ser feita com álcool isopropílico e um pano de microfibra.

7. Na canga

6 de 7 Exposição ao sol durante muito tempo pode prejudicar o celular em diversos aspectos — Foto: Unsplash/Ethan Robertson Exposição ao sol durante muito tempo pode prejudicar o celular em diversos aspectos — Foto: Unsplash/Ethan Robertson

É comum ir à praia e manter o celular ao lado enquanto tomamos um banho de sol. Entretanto, este simples ato pode provocar um grande risco devido ao superaquecimento do telefone, podendo gerar até problemas na bateria. Cuidados com o aparelho eletrônico em dias de verão são necessários para manter a integridade do dispositivo.

8. No carrinho de bebê

7 de 7 A simples proximidade ao celular pode afetar crianças devido a radiação — Foto: Pexels/Lisa Fotios A simples proximidade ao celular pode afetar crianças devido a radiação — Foto: Pexels/Lisa Fotios

Mesmo com muito esforço para manter seus pequenos longe das telas, algo que muitos pais normalmente não sabem é que manter o celular simplesmente por perto de seus filhos pode deixá-los em contato com radiação eletromagnética. Em estudos, já é observada uma relação entre a proximidade de crianças ao telefone e casos de déficit de atenção. Assim, o ideal é manter os smartphones longe dos pequenos.