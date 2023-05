Onde assistir a Guardiões da Galáxia? Relembre filmes, história e elenco

O novo longa já é visto pela crítica como o mais sério da trilogia, angariando notas acima da média nos portais Rotten Tomatoes e Metacritic. Guardiões da Galáxia é estrelado por Zoe Saldaña (franquia Avatar), Dave Bautista (Army of Dead), Vin Diesel (franquia Velozes e Furiosos), Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela), Karen Gillan (Jumanji: O Nível Seguinte) e Pom Klementieff (Jóias Brutas). A seguir, acompanhe cada filme já lançado, com informações sobre elenco e história.

Guardiões da Galáxia Vol. 1 (2014)

O primeiro volume foi lançado em agosto de 2014, com um enredo espacial que, além de apresentar o grupo, preparava terreno para o vilão Thanos. O primeiro filme de James Gunn, hoje na DC, como diretor na Marvel foi indicado a duas categorias no Oscar 2015: Melhor Efeitos Visuais e Maquiagem e Cabelo. Além dos nomes já citados, o elenco do filme conta com Michael Rooker (The Walkind Dead), Djimon Hounsou (Gladiador), John C. Reilly (Chicago), Glenn Close (A Esposa) e Benicio Del Toro (Os Suspeitos).

O terráqueo Peter Quill convive com todo tipo de criminoso pelo espaço. Depois de uma confusão em um presídio galáctico, ele se alia com a assassina Gamora (Saldaña), o guaxinim humanoide Rocket Racoon (Cooper), a árvore alienígena Groot (Diesel) e o guerreiro Drax (Bautista) em uma missão contra o tirânico Ronan (Lee Pace). O Volume 1 tem nota 8 no IMDb e aprovações de 92% entre crítica e público no Rotten Tomatoes.

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Com o sucesso do primeiro filme, um novo longa de Guardiões chegou nas telonas em maio de 2017 e arrecadou US$ 869 milhões em bilheteria (R$ 4,36 bilhões, em conversão atual do dólar). O título foi lançado como integrante da Fase 3 do Universo Marvel (produções lançadas entre 2016 e 2019). Além da equipe original, integram o elenco Pom Klementieff, Sylvester Stallone (Tulsa King), Kurt Russell (Os Oito Odiados), Tommy Flanagan (Sons of Anarchy), entre outros.

Depois dos eventos do primeiro filme, a equipe de Guardiões está unida em missões pelo espaço. Mas o líder Peter Quill precisa lidar com um problema familiar: ele descobre que seu pai é Ego (Russel), um planeta que assume a forma humana. Comparado ao Volume 1, o segundo longa teve avaliação um pouco menor da crítica e público, com nota 7,6 no IMDb e aprovações de 85% (imprensa, selo "Fresco") e 87% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Por mais que este seja um especial natalino, o média-metragem tem informações que se conectam com a saga das Joias do Infinito, presente nos filmes Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019), como também é uma prévia para o terceiro volume. O especial foi lançado em novembro de 2022 direto no Disney+, com parte do elenco dos filmes anteriores, com maior destaque para Sean Gunn (O Esquadrão Suicida), Maria Bakalova (Morte, Morte, Morte) e a participação especial do ator Kevin Bacon.

Peter Quill está triste por não ter Gamora do seu lado e seus amigos não sabem como ajudar. O mercenário Kraglin Obfonteri informa a Drax e Mantis (Klementieff) que o líder no passado teve o natal arruinado pelo criminoso Yondu (Rooker), que sequestrou Quill. Agora, Drax e Mantis vão até o planeta Terra para conseguir o melhor presente de todos para o Senhor das Estrelas. O especial tem nota 6,9 no IMDb e aprovações de 93% (crítica) e 80% (público) no Rotten Tomatoes.

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Com trailer exibido na CCXP 2022, o terceiro filme da franquia é considerado pela crítica o filme mais sério comparado a seus antecessores. Último trabalho de James Gunn na Marvel, o longa promete mudanças na equipe de heróis. Das novas adições do elenco, estão presentes Chukwudi Iwuji (Olhos Que Condenam), Will Poulter (Midsommar: O Mal Não Espera a Noite), Michael Rosenbaum (Smallvile), Elizabeth Debicki (Tenet), e mais.

Peter Quill ainda sente a falta de Gamora ao seu lado, mas deve liderar o grupo em uma missão arriscada. Caso ela não seja cumprida de forma vitoriosa, os resultados para o grupo poderão ser devastadores. O longa já obteve notas da crítica catalogadas no Rotten Tomatoes (80% de aprovação da imprensa) e Metacritic (metascore 67).

