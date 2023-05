Onde assistir a Ted Lasso? Relembre elenco e temporadas da série

A série Ted Lasso é uma produção original do Apple TV+ e foi lançada oficialmente em agosto de 2020. Estrelada por Jason Sudeikis e Hannah Waddingham, a trama acompanha um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol inglês, apesar de não saber nada sobre o esporte. Desenvolvida pelo ator Bill Lawrence (Scrubs), Brendan Hunt (Família do Bagulho) e Joe Kelly, a produção americana de comédia esportiva é inspirada no formato e nos personagens já existentes da NBC Sports.

O fim da terceira e última temporada vai ao ar nesta quarta-feira (31). Segundo Jason Sudeikis, em entrevista ao Deadline, não há planos de retomar a série, visto que a terceira parte "é o fim da história que queríamos contar". Conheça, a seguir, o elenco e a história de todas as temporadas.

2 de 5 Primeira imagem divulgada da terceira temporada de Ted Lasso — Foto: Divulgação/Apple TV+ Primeira imagem divulgada da terceira temporada de Ted Lasso — Foto: Divulgação/Apple TV+

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo e elenco de Ted Lasso

A história acompanha a vida do positivo e carismático Ted Lasso (Jason Sudeikis), um técnico de futebol americano que foi contratado para liderar um time de futebol inglês da Premier League. Apesar de estar animado, ele não tem nenhuma experiência no esporte. Mesmo com diversos problemas iniciais, o protagonista vai conquistando a equipe e, aos poucos, todos os outros colegas de trabalho.

Estrelado por Jason Sudeikis (Quero Matar Meu Chefe) no papel de Ted Lasso, o elenco principal da série ainda tem nomes como Hannah Waddingham (Game of Thrones) dando vida à Rebecca Welton, Brett Goldstein (Thor: Amor e Trovão) vivendo Roy Kent, Juno Temple (Garota Mimada) no papel de Keeley Jones e Keeley Hazell (Loucamente Apaixonados) como Bex.

3 de 5 A série multipremiada Ted Lasso pode ser assistida na Apple TV+ — Foto: Divulgação/Apple TV+ A série multipremiada Ted Lasso pode ser assistida na Apple TV+ — Foto: Divulgação/Apple TV+

Relembre as temporadas

1° temporada

Na primeira temporada, o espectador é apresentado ao otimista e bem-humorado Ted Lasso (Sudeikis), um treinador de futebol americano de grande renome nos EUA e que está no auge de sua carreira. No entanto, sem ter nenhuma experiência, ele é contratado para ser o treinador do AFC Richmond, um time de futebol inglês da Premier League.

Assim, para conquistar o time de atletas, Lasso usa do carisma e empatia para convencer os jogadores a seguirem o seu método de treinamento. Sua contratação foi, na verdade, um meio da presidente Rebecca Welton (Waddingham) sabotar o próprio time por razões pessoais.

4 de 5 Protagonizada por Jason Sudeikis, a série Ted Lasso terá seu último episódio exibido nesta quarta-feira (31) — Foto: Reprodução/IMDb Protagonizada por Jason Sudeikis, a série Ted Lasso terá seu último episódio exibido nesta quarta-feira (31) — Foto: Reprodução/IMDb

2° temporada

Já na segunda season, o time AFC Richmond enfrenta dificuldades com os seus próprios atletas após um acidente abalar o emocional de um dos novatos do time, Dani Rojas (Cristo Fernández). Com a chegada de uma psicóloga ao centro de treinamento as coisas passam a melhorar, inclusive para o próprio Ted Lasso, que enfrenta uma situação delicada em sua vida conjugal. Entretanto, outras reviravoltas acontecem dentro do time, com a saída de um membro importante e o retorno de outro muito especial.

3° temporada

Por fim, na terceira e última leva de episódios, os fãs da série veem a recém-promoção do AFC Richmond e também a ridicularização do time pela imprensa esportiva, que alega que o grupo está na lista dos piores da Premier League. Outro tópico da trama é a saída de Nate (Nick Mohammed), que deixou o time para ir trabalhar com Rupert (Anthony Head) no West Ham United. Enquanto isso, Roy Kent (Brett Goldstein) assume o cargo de assistente técnico ao lado de Beard (Brendan Hunt) e substitui o "garoto maravilha".

5 de 5 De forma hilariante, Ted Lasso mostra os percalços de um treinador de futebol americano ao treinar um time de futebol inglês — Foto: Reprodução/IMDb De forma hilariante, Ted Lasso mostra os percalços de um treinador de futebol americano ao treinar um time de futebol inglês — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre a crítica

Aclamada pelo público e pela crítica especializada, Ted Lasso é um fenômeno global. A segunda temporada levou quatro estatuetas do Emmy, sendo a série de comédia mais indicada na história da premiação. Além disso, após sua estreia global no streaming, o seriado também foi reconhecido com um prêmio Peabody, um SAG Award para Melhor Performance Masculina em Série de Comédia (Sudeikis), três Critics Choice Awards e mais.

Nos sites agregadores, a série tem altíssima performance. No IMDb, Ted Lasso tem nota 8,8, com base em 223 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o show tem um índice de aprovação de 90% da crítica e 84% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "caloroso e cativante, se não particularmente hilário, a série concretiza sua premissa com otimismo implacável e uma virada encantadora de Jason Sudeikis".

Confira o trailer oficial de Ted Lasso:

Assista: 4 aplicativos para assistir filmes e séries de graça