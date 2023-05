Onde ficam as conversas arquivadas do WhatsApp? Veja no Android e iPhone

Onde ficam as conversas arquivadas no WhatsApp? Arquivar chats é um recurso que permite "esconder" o chat da tela inicial e que está disponível para Android e iPhone (iOS). Ao fazer isso com um determinado contato, as mensagens trocadas entre vocês ficam separadas das demais, em uma página paralela do aplicativo. A função pode ser bem útil para aqueles que têm muitas conversas e desejam deixar a caixa de entrada apenas com as mais importantes.