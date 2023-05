PC gamer completo barato: 6 modelos por a partir de R$ 1.659

No mercado brasileiro, é possível encontrar um PC gamer completo e barato em versões de entrada. Os equipamentos listados abaixo oferecem o gabinete, com todo o hardware para a reprodução dos jogos, além de monitores e outros periféricos por valores a partir dos R$ 1.659 . Assim, podem ser indicados para quem não tem muita familiaridade com a montagem de computadores e quer apenas um equipamento para ligar na tomada e começar a jogar títulos menos exigentes.

Ideais para quem procura uma máquina para jogos casuais ou mesmo alguns títulos competitivos populares, os equipamentos que o TechTudo apresenta a seguir aparecem com opções de processadores AMD ou Intel, tendo ainda soluções com vídeo dedicado Nvidia por cerca de R$ 2.637. Confira mais informações de seis computadores gamer de entrada disponíveis no mercado brasileiro a seguir.

A primeira opção da lista é um computador equipado com a APU da AMD A6-7480, que é um chip com dois núcleos e threads com frequências que podem chegar aos 3.8 GHz. Em uma APU, além da CPU, a GPU (placa de vídeo) é integrada ao processador. Neste caso do chip da AMD, a GPU integrada é uma Radeon R5. O kit inclui teclado e mouse gamer com LED, headset gamer e mousepad.

Além de contar com um processador antigo, o PC da Mancer oferece 16 GB de memória RAM DDR3, que por sua vez, também é um padrão mais defasado. Como vantagem, o armazenamento em SSD de 240 GB no padrão SATA deve garantir mais agilidade para inicializar o sistema, que é o Windows 10 não ativado, ou seja, requer que o usuário adquira uma licença do mesmo posteriormente.

O computador é vendido com um monitor de 19 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz e resolução HD. O modelo aparece com poucas avaliações na Amazon, de modo que apenas 50% delas dão cinco estrelas para o equipamento, com média 3 de 5. Interessados precisarão investir valores a partir de R$ 1.659.

Prós: custo baixo, comercializado com monitor

O PC Skill Gaming é mais um modelo da lista com o processador AMD A6-7480, mas diferente do computador apresentado anteriormente, o equipamento traz uma placa de vídeo dedicada AMD Radeon R5 com 2 GB DDR3. O monitor que acompanha o kit é de 19,5 polegadas com resolução HD e taxa de atualização de 60 Hz. O modelo custa aproximadamente R$ 1.670.

O PC traz um SSD SATA de apenas 120 GB para o armazenamento, o que pode ser pouco considerando que se trata de um PC para jogos. O sistema operacional é o Linux, que não é o mais indicado para jogos, mesmo já existindo muitos títulos compatíveis com o sistema livre. O Skill Gaming também não conta com muitas avaliações na Amazon e tem média 3,1 de 5 estrelas, mas apenas 44% dos usuários deram nota máxima para o produto.

Prós: custo baixo, comercializado com monitor, placa de vídeo dedicada

O 3green Expert é mais um equipamento com processador AMD, sendo outro PC que traz uma APU AMD A8 de 3.8 GHz. Ou seja, a placa de vídeo e um processador estão em um único chip, o que pode comprometer um pouco a performance. Assim como outros modelos básicos, são apenas 8 GB de memória RAM DDR3, tendo ainda armazenamento de 256 GB em SSD SATA. O monitor do kit é um pouco maior, com 20 polegadas, mas assim como os demais modelos, a resolução é apenas HD, o que já sinaliza que o conjunto não é o mais indicado para quem é mais exigente.

O sistema operacional mais uma vez é o Linux, que se por um lado permite que o PC tenha um custo mais baixo, pode comprometer um pouco a compatibilidade do equipamento com alguns jogos e serviços de jogos. O conjunto inclui ainda um mouse Gamer RGB com ajuste de DPI e conexão USB, um teclado gamer RGB semi-mecânico também com fio, um headset gamer RGB 7.1 e um mousepad. O modelo ainda não tem avaliações na Amazon e custa cerca de R$ 1.860.

Prós: monitor maior, SSD maior

A primeira opção com processador Intel a aparecer na lista é o PC Maximus, que conta com um Intel Core i5 3300, 8 GB de memória RAM DDR3 e armazenamento em HD com 1 TB. Além de ser um processador antigo, lançado em 2012, o volume de RAM é baixo e o armazenamento em HD convencional tende a não oferecer um desempenho tão interessante atualmente, sendo muito mais lento que um SSD. O modelo é vendido por aproximadamente R$ 2.199.

Como vantagem, além de monitor HD de 18,5 polegadas, o PC conta com uma placa de vídeo dedicada Nvidia GT 730 com 4 GB, que é uma GPU de entrada e pode ser adequada para jogos em HD. O conjunto também acompanha teclado, mouse, headset e mousepad. Apenas 49% das avaliações deram cinco estrelas, com usuários relatando uma certa lentidão do PC que não conta com SSD e traz sistema Windows 10.

Prós: custo baixo, placa de vídeo dedicada

O PC Hércules é mais uma opção para quem procura um computador com processador Intel, sendo equipado com um Intel Core i3 3220 com dois núcleos e quatro threads. O processador também é um chip mais antigo, o que deve comprometer o rendimento. Com 8 GB de memória RAM DDR3 e armazenamento de 500 GB em um HD, a tendência é que o desempenho do equipamento com o Windows 10 não seja tão avançado, indicado para jogos mais simples.

A placa de vídeo equipada também é a GT 730, sendo uma solução de entrada da Nvidia com 4 GB de VRAM DDR3, o que também não deve proporcionar uma performance tão alta. Oferecido com um monitor de 19 polegadas e todos os outros acessórios presentes nos concorrentes listados, o Hercules aparece com uma avaliação de cinco estrelas por parte de apenas 40% dos usuários. Os elogios vão para o custo-benefício, mas há consumidores reclamando por terem recebido um produto diferente do anunciado. A opção é vendida por cerca de R$ 2.359.

Prós: placa de vídeo dedicada, sistema Windows

O último item da lista é um PC equipado com processador AMD A6, com placa de vídeo Radeon R5 com 2 GB de memória e armazenamento em SSD de 120 GB. A memória RAM é de 8 GB e o sistema operacional oferecido também é o Linux, o que tende a tornar o custo do kit mais acessível. O computador é vendido na Amazon com vários periféricos gamers por aproximadamente R$ 2.637.

O monitor do kit é de 19,5 polegadas com resolução HD, o que pode a oferecer uma usabilidade adequada de acordo com as especificações do computador. As configurações, apesar de básicas, são as mais avançadas entre os listados. Vale mencionar que ainda não são suficientes para jogos modernos ou exigentes, principalmente pelo baixo volume de armazenamento e pelo sistema operacional não ser Windows. No site da Amazon, apenas 25% dos compradores dão nota máxima para o modelo, com elogios para o custo-benefício e por oferecer o que é pretendido, mas as reclamações indicam que o produto entregue é diferente do anunciado.

Prós: nenhum relevante

