PC gamer i5: veja 7 modelos completos por preços a partir de R$ 1.373

Comprar um PC gamer completo pode ser interessante para quem quer um computador para jogos e não quer se preocupar em montar a máquina. Modelos com processador Core i5, da Intel , podem ser adquirido por preços a partir de R$ 1.373 , como é o caso do Fácil Computadores, que traz memória RAM de 8 GB, SSD de 240 GB e placa de vídeo GeForce GT 730. Já o Chip7 Informática oferece um setup completo com PC, monitor, teclado, mouse e headset por R$ 2.480 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Outra opção é o Neologic P2 Game, que conta com placa de vídeo de 12 GB, processador i5 de 11ª geração e 16 GB de memória RAM para fazer bonito com jogos atuais por cerca de R$ 6.068. Saiba mais sobre cada um dos modelos a seguir.

1 de 1 Lista conta com PCs para jogos de títulos online e clássicos da geração de videogames atual e anterior — Foto: Reprodução/Freepik Lista conta com PCs para jogos de títulos online e clássicos da geração de videogames atual e anterior — Foto: Reprodução/Freepik

O PC Gamer da Fácil Computadores é indicado para quem quer curtir jogos online como Valorant, League Of Legends, Fortnite, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) sem gastar muito. Ele conta com processador i5 3470s de até 3,6 GHz, memória RAM de 8 GB, SSD de 240 GB e placa de vídeo GeForce GT 730. Com essa configuração não é compatível com os títulos mais recentes e pesados da 8ª geração de videogames, no entanto, o PC promete ser capaz de rodar títulos mais antigos como GTA V. O B08M44JBYS pode ter a sua memória expandida para 16 GB, de acordo com as informações do anúncio. O produto é vendido por valores a partir de R$ 1.373.

O gabinete do computador é uma torre média com design moderno e se destaca por sua iluminação LED RGB no painel frontal e painel lateral transparente. O PC da Fácil Computadores possui 16 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,3 estrelas. Os comentários dos usuários destacam o bom desempenho do computador gamer dentro dos jogos que ele se propõe a atender.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não indicado para jogos pesados ou recentes

O PC Gamer da Chip7 Informática é um desktop que acompanha monitor de 18,5 polegadas, headset, teclado e mouse gamer. Este modelo também é uma opção voltada para atender quem busca uma opção com custo-benefício e conta com processador Intel Core i5 da 6ª geração com velocidade de 3,3 GHz, memória RAM de 16 GB, SSD de 120 GB e HD de 1 TB para armazenamento. A placa de vídeo do computador é integrada com 950 MB de memória. Com esta configuração, o PC da Chip7 deve atender o mesmo público que o modelo Fácil Computadores, talvez com mais restrições que o modelo pela ausência de placa dedicada, mas com a vantagem de ter um setup completo.

O design do gabinete é customizável, já que a loja oferece diferentes tipos de torres médias que acompanham ventoinha com iluminação RGB. O computador já foi avaliado por 31 compradores no site da Amazon e é classificado com 4,2 estrelas. Segundo os comentários, o PC gamer se destaca por seu funcionamento rápido e bom desempenho em jogos online como Valorant e Free Fire.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui placa de vídeo dedicada

O PC gamer ShopInfo é uma torre média com a parte inferior do painel frontal transparente para destacar a ventoinha RGB. Seu painel lateral em vidro temperado mostra o restante do setup que inclui processador Intel Core i5 de segunda geração, placa de vídeo GeForce GTX 1650 4 GB, memória RAM de 8 GB e HD de 1 TB. Com esta configuração, é possível jogar online em preocupações e rodar alguns títulos famosos da 8ª geração de videogames com desempenho satisfatório. No entanto, pode não atender quem busca jogar os lançamentos mais recentes ou jogos pesados com gráficos no máximo. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 2.586.

O SMT81284 da ShopInfo possui 19 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,1 estrelas. Os comentários dos usuários destacam o bom desempenho em títulos exigentes, compatível com um PC de entrada para jogos atuais. Um ponto negativo é o seu processador antigo, que não extrai o máximo de configuração que o setup permite.

Prós: capacidade de armazenamento e boa placa de vídeo

capacidade de armazenamento e boa placa de vídeo Contras: processador antigo

O ITX Arena vem com processador Intel Core i5 10400F de até 4,3 GHz, placa de vídeo GeForce GTX 1650 com 4GB de memória, memória RAM de 16 GB e SSD 480 GB. Essa configuração deve satisfazer os usuários que desejam aproveitar alguns títulos da 8ª geração de forma fluida, mas não é recomendado para quem é exigente com gráficos ou deseja jogar lançamentos recentes que exijam muita potência de hardware. O PC possui gabinete gamer modelo GB1710, com lateral em vidro temperado e que acompanha três ventoinhas com iluminação RGB. Ele é vendido por valores a partir de R$ 3.980.

O PC gamer ITX Arena já foi avaliado por mais de 80 compradores no site da Amazon e possui uma classificação de 4,5 estrelas. Os usuários destacam como principais características do modelo o custo-benefício pelos recursos oferecidos, seu bom desempenho em variados títulos e design atrativo.

Prós: custo-benefício, bom desempenho na maioria dos títulos e design atrativo

custo-benefício, bom desempenho na maioria dos títulos e design atrativo Contras: não recomendado para quem busca jogar títulos atuais com alta qualidade gráfica ou lançamentos recentes que exijam muito do hardware

O OnGaming ON-P14F3516 apresenta placa de vídeo GeForce RTX 3050 8GB, memória RAM de 16 GB e SSD de 480 GB por valores a partir de R$ 5.199. Essa configuração habilita o ON-P14F3516 a rodar os principais títulos para PC da atualidade para com bom desempenho, sem as configurações gráficas mais elevadas.

O gabinete é um modelo GB1710 gamer com lateral em vidro temperado e painel frontal em grades de ferro. O ON-P14F3516 vem com três ventoinhas RGB. O PC da OnGaming possui três avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 5 estrelas. Não há comentários a respeito do computador, no entanto, seu hardware é o principal destaque para aqueles que gostam de jogar vários títulos sem se preocupar em sobrecarregar o computador, enquanto o ponto negativo é o seu valor elevado.

Prós: hardware compatível com os principais títulos para PC da atualidade

hardware compatível com os principais títulos para PC da atualidade Contras: valor elevado

O ITX Arena é outra opção para quem deseja jogar os principais títulos para PC da atualidade com bom desempenho, mas sem se importar em extrair o máximo dos gráficos. O modelo conta com processador i5 10400F que atinge até 4,3 GHz, placa de vídeo GeForce RTX 3050 8 GB, 16 GB de memória RAM e SSD de 240 GB. Se o usuário desejar realizar um upgrade no futuro, o computador suporta até 64 GB de memória RAM.

Em relação ao design, se o gabinete não for o GB1710, ele é muito parecido com o do PC da OnGaming, com painel lateral em vidro temperado e painel frontal em grades de ferro e acompanhado de três ventoinhas RGB. O ITX Arena conta com 48 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,4 estrelas. Os comentários dos usuários destacam o bom desempenho ao rodar jogos da atualidade e velocidade em outras tarefas. O preço elevado, no entanto, é um dos pontos negativos do computador.

Prós: hardware compatível com os principais jogos da atualidade

hardware compatível com os principais jogos da atualidade Contras: valor elevado

7. Neologic P2 Game NLI84334 - a partir de R$ 6.068

O Neologic P2 Game é uma opção de PC gamer que deseja rodar os principais jogos da atualidade com uma configuração gráfica acima da média. Seu processador i5 11400F combinado com a placa de vídeo GeForce RTX 3060 12GB e 16 GB de memória RAM devem ser capazes de rodar os jogos atuais em resolução Quad HD (1440p) em 60 FPS. Para configurações mais detalhadas, ou em títulos mais exigentes, talvez seja necessário um upgrade de RAM, enquanto para rodar jogos em resolução 4K é preciso uma placa de vídeo mais potente. O Nelogic P2 Game possui SSD de 480 GB.

O modelo se destaca também por seu visual. Seu gabinete é uma torre média com design futurista na cor branca e painel lateral em vidro temperado. Acompanha três ventoinhas RGB. O Neologic P2 Game possui duas avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 5 estrelas. Interessados podem adquirir o PC por cifras que partem de R$ 6.068.

Prós : hardware robusto para executar jogos atuais com alta qualidade gráfica

: hardware robusto para executar jogos atuais com alta qualidade gráfica Contras: preço elevado

