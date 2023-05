PC gamer i7: 6 modelos de R$ 1.407 até R$ 4.099 para investir

PCs gamer completos pode ser uma opção para os jogadores que buscam extrair o máximo de desempenho dos jogos sem ter que comprar peças separadas e montar um computador. A lista a seguir reúne modelos com processadores Intel Core i7 de marcas como Chip7 Informática, Amorim, Líder Informática, Mancer, 3green Premium e Hertz Informática por valores que começam em R$ 1.407 , como é o caso do Líder Informática Intel ‎Core i7-3770, que acompanha 16 GB de memória RAM e SSD de 480 GB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Bravus Intel Core i7-3770, vem com uma placa de vídeo da Nvidia, GTX 1050 Ti, um SSD de 120 GB e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 3.120. Outro destaque é o modelo da Chip7 Informática, que conta com um gabinete com três luzes LED, 8 GB de memória RAM e é vendido por cerca de R$ 4.099. Veja a lista a seguir com sete modelos disponíveis no Brasil.

1. Líder Informática Intel ‎Core i7-3770 – a partir de R$ 1.407

O computador da Líder Informática é o modelo mais em conta desta lista. O modelo dispõe de um gabinete com design mais simples e uma pequena faixa vertical, em RGB, que pode oferecer mais estilo ao setup gamer. De acordo com a fabricante, a máquina oferece um processador Intel ‎Core i7-3770, 16 GB de memória RAM no padrão DDR3, um SSD de 480 GB e sistema operacional Windows 10 Pro. A opção é vendida a partir de R$ 1.407.

A empresa destaca que o gabinete vem equipado com uma fonte de 500 W e dispõe de sete portas USB. Já a placa de vídeo vem integrada no processador. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho do computador. Porém, alguns alegam que ele não é funcional para rodar alguns jogos, como Fortnite.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: placa de vídeo integrada, que pode não rodar bem alguns jogos mais exigentes

2. 3green Premium Intel Core i7-2600 – a partir de R$ 2.030

O modelo da 3green Premium pode ser uma opção para quem busca algo mais completo. Segundo a fabricante, o computador acompanha um conjunto com monitor de 20 polegadas, teclado, mouse e fones de ouvido. Já o gabinete, vem no formato torre, conta com três coolers de LED no painel frontal e controle remoto para gerenciar as luzes RGB. O equipamento é visto por preços que se iniciam em R$ 2.030.

Este computador conta com um Intel Core i7-2600, 8 GB de memória RAM, SSD de 240 GB, sistema operacional Windows 10, além de seis portas USB, sendo quatro traseiras e duas frontais.

Prós: acompanha monitor, teclado, mouse e fones de ouvido

acompanha monitor, teclado, mouse e fones de ouvido Contras: não vem com placa de vídeo dedicada

3. Chip7 Informática Intel Core i7-3770 – a partir de R$ 2.670

O computador da Chip7 Informática pode ser uma alternativa para quem deseja jogar games mais pesados. De acordo com a fabricante, este modelo vem equipado com um Intel Core i7-3770, 16 GB de memória RAM DDR3, SSD de 512 GB e placa de vídeo Nvidia GTX 1650, que promete um desempenho satisfatório nos principais games da atual geração. O produto pode ser obtido pela economia de R$ 2.670.

Este equipamento acompanha um gabinete, no formato torre, com três coolers luminosos no painel frontal. Já a lateral, é confeccionada em vidro, que permite visualizar toda a parte interna do computador. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, os compradores afirmam que as configurações estão de acordo com o anunciado. Porém, alguns dizem que a máquina pode ficar lenta conforme o tempo de uso.

Prós: modelo acompanha uma placa de vídeo Nvidia GTX 1650

modelo acompanha uma placa de vídeo Nvidia GTX 1650 Contras: o armazenamento pode ser pouco para os jogos atuais

4. Hertz Informática Intel ‎Core i7-3770 – a partir de R$ 2.980

Outra opção é o modelo da Hertz Informática. De acordo com as especificações da fabricante, este computador acompanha um gabinete no formato torre, com uma faixa de luz vertical, com iluminação RGB. As configurações contam com um processador Intel ‎Core i7-3770, 16 GB de memória RAM (2 pentes de 8 GB), um SSD de 480 GB e sistema operacional Windows 10. A máquina é comercializada por aproximadamente R$ 2.980.

O computador também promete agradar os que pretendem jogar games modernos, pois ele vem equipado com uma placa de vídeo da Nvidia, GTX 1650 e uma fonte de 500 W. O produto é avaliado com 3,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores indicam que o equipamento é funcional. Contudo, alguns alegam que os componentes são obsoletos.

Prós: modelo pode atender quem deseja rodar diversos tipos de jogos

modelo pode atender quem deseja rodar diversos tipos de jogos Contras: alguns compradores reclamam que o hardware deste computador é obsoleto

5. Bravus Intel Core i7-3770 – a partir de R$ 3.120

O Bravus Intel Core i7-3770 é mais uma opção para quem busca por um computador completo. Este modelo acompanha monitor de LED, de 19 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, que pode ser conectado tanto por cabo VGA ou HDMI. Além disso, ele também vem com mouse, teclado e fones de ouvido. O item é visto por cerca de R$ 3.120.

Já o gabinete dispõe de um processador Intel Core i7-3770, um HD convencional de 1 TB, um SSD de 120 GB, 16 GB de memória RAM DDR3, placa de vídeo GTX 1050 Ti, da Nvidia e fonte de 500 W.

Prós: possui um HD convencional de 1 TB e um SSD de 120 GB que garante bastante armazenamento

possui um HD convencional de 1 TB e um SSD de 120 GB que garante bastante armazenamento Contras: a placa de vídeo é inferior a de outros modelos mais baratos desta lista

6. Chip7 Informática Intel Core i7-1155 – a partir de R$ 4.099

Este outro modelo da Chip7 Informática é a opção mais cara desta lista. Segundo a fabricante, o PC conta com um processador Intel Core i7-1155, 8 GB de memória RAM DDR3, SSD de 240 GB e placa de vídeo Nvidia GTX 1050 Ti. O modelo vem com a versão de 30 dias do sistema operacional Windows 10 Pro. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 4.099.

O gabinete possui formato de torre, conta com três coolers luminosos no painel frontal, que podem ser gerenciados por controle remoto. Já a parte lateral, é protegida por um vidro transparente, que facilita a visualização dos componentes internos. O modelo é avaliado com 5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o equipamento.

Prós: atende à proposta

atende à proposta Contras: para o preço cobrado, a configuração é muito básica

