PC gamer RTX 3060: 7 modelos de preços e configurações variadas

Um PC gamer completo pode ser uma opção para quem não quer se aventurar em comprar as peças separadas e se preocupar com o processo de montagem. Alguns modelos acompanham a placa de vídeo RTX 3060, da Nvidia , que é ideal para rodar jogos atuais em configurações mais elevadas, por valores a partir de R$ 5.585 , como é o caso do Neologic NL82201, que vem com um processador Intel Core i5 , de 10ª geração e 16 GB de memória RAM . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Líder Gamer possui um HD de 1 TB, uma fonte de 650 W e está acessível por aproximadamente R$ 6.699. Outro destaque é o On Gaming ON-P10KA, que vem equipado com um processador Intel Core i9, de 10ª geração, conta com 32 GB de memória RAM e é visto por cerca de R$ 10.989. Acompanhe a lista com sete modelos disponíveis no Brasil.

O Neologic NL82201 é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com uma placa de vídeo Nvidia RTX 3060 com 12 GB de VRAM, processador Intel Core i5 de 10ª geração, 16 GB de memória RAM no padrão DDR4, SSD de 240 GB e uma fonte de 600 W. O computador está disponível a partir de R$ 5.585.

Outra característica, é que este modelo vem com o sistema operacional Windows 10 já instalado. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a configuração da máquina. Porém, alguns reclamam que o gabinete não acompanha os coolers.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: embora venha com um SSD, o computador possui pouco espaço de armazenamento

O Neologic NLI83207 é mais uma opção que pode agradar o público gamer. Segundo a fabricante, este modelo vem em um gabinete, com iluminação RGB no painel frontal e dispõe de uma placa de vídeo Nvidia RTX 3060, com 12 GB de VRAM, processador AMD Ryzen 5 5600G, HD convencional de 1 TB, 16 GB de memória RAM DDR4 e fonte de 600 W. O computador é visto por valores que se iniciam em R$ 5.954.

O PC oferece conectividade para cabos HDMI e Bluetooth. Além disso, ele também vem com o sistema operacional Windows 10. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: armazenamento de 1 TB

armazenamento de 1 TB Contras: não vem com SSD

O Neologic NLI84334 é outra alternativa para quem busca um computador gamer. De acordo com a fabricante, este modelo dispõe de um processador Intel Core i5 de 11ª geração, 16 GB de memória RAM DDR4, placa de vídeo RTX 3060, da Nvidia, com 12 GB de VRAM e, diferente do item anterior, este oferece um SSD de 480 GB. O PC pode ser obtido por cerca de R$ 6.068.

Este computador vem em um gabinete na cor branca, conta com uma fonte de 500 W e acompanha o sistema operacional Windows 11, válido por 30 dias. O equipamento é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: SSD de 480 GB

SSD de 480 GB Contras: a potência da fonte poderia ser maior

Outra opção é o Neologic NLI84421. Este modelo possui algumas configurações similares ao item anterior, como por exemplo, a placa de vídeo Nvidia RTX 3060 de 12 GB de VRAM, o SSD de 480 GB e a memória RAM de 16 GB DDR4. Porém, ele se destaca pelo processador Intel Core i5, de 12ª geração e pela fonte de 600 W. O produto é vendido a partir de R$ 6.459.

Além disso, o computador vem em um gabinete na cor preta, com três portas USB na parte superior e com uma licença do sistema operacional Windows 11, válida por 30 dias. O PC é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: processador Intel Core i5 de 12ª geração e fonte de 600 W

processador Intel Core i5 de 12ª geração e fonte de 600 W Contras: a licença do sistema operacional só é válida por 30 dias

O Neologic NLI83215 é mais uma escolha voltada para jogos. Segundo as especificações da marca, este computador vem equipado com um processador AMD Ryzen 7 5700G, HD convencional de 1 TB, 16 GB de memória RAM DDR4, placa de vídeo Nvidia RTX 3060 de 12 GB de VRAM e fonte de 600 W. O PC é ofertado por aproximadamente R$ 6.509.

Semelhante ao segundo item desta lista, este também acompanha um gabinete com detalhes em RGB. Na parte superior, ele conta com portas USB e na traseira, o modelo dispõe de uma conexão HDMI. O computador também vem com o sistema operacional Windows 10 instalado. Avaliado com 5 de 5 estrelas, os compradores afirmam que o equipamento é eficiente no que se propõe a fazer.

Prós: processador AMD Ryzen 7 5700G

processador AMD Ryzen 7 5700G Contras: não possui SSD

O Líder Gamer é uma opção que pode agradar os que buscam por algo mais robusto. De acordo com as especificações, este modelo acompanha um gabinete no formato Mid Tower, da Redragon, com espaço para três ventoinhas RGB. Além disso, o computador oferece um processador Intel Core i7 de 10ª geração e placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3060 de 12 GB de VRAM. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 6.699.

Este computador também vem equipado com 16 GB de memória RAM DDR4, HD convencional de 1 TB, fonte de 650 W e sistema operacional Windows 10.

Prós: processador Intel Core i7 de 10ª geração

processador Intel Core i7 de 10ª geração Contras: a fonte poderia ter uma potência maior

O On Gaming ON-P10KA é o item mais caro desta lista. Segundo a fabricante, o computador oferece um gabinete no formato Mid Tower, com vidro temperado no painel lateral, duas portas USB 3.0 e uma USB 2.0. O computador dispõe de uma placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3060 de 12 GB de VRAM e um processador Intel Core i9 de 10ª geração. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 10.989.

Outras especificações indicam que o modelo vem com um SSD de 500 GB, 32 GB de memória RAM DDR4, sendo dois pentes de 16 GB, uma fonte de 600 W e uma licença para o sistema operacional Windows 11, válida por 30 dias.

Prós: processador Intel Core i9 de 10ª geração

processador Intel Core i9 de 10ª geração Contras: preço elevado

