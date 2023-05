Placa de vídeo: sete dicas para aproveitar ao máximo a sua GPU

O ideal é sempre utilizar um hardware adequado para a sua necessidade, mas, em alguns casos, é possível obter um pouco mais de performance em seu sistema com algumas soluções simples. Confira sete dicas para aproveitar ao máximo a sua placa de vídeo e tire o maior proveito possível da sua GPU.

1 de 5 Manter o PC limpo pode otimizar o fluxo de ar e assim permitir operação em frequências mais altas — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Manter o PC limpo pode otimizar o fluxo de ar e assim permitir operação em frequências mais altas — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

1. Mantenha tudo limpo

Por mais simples que esta medida possa parecer, manter seu PC ou notebook limpos pode ajudar bastante o sistema a oferecer uma performance mais adequada. O excesso de poeira ou sujeira pode acabar tapando as entradas e saídas de ar, gerando um aquecimento excessivo nos componentes do seu computador.

Quando um PC ou notebook esquenta muito, pode haver um problema de thermal throttling, que faz com que as frequências de operação dos processadores (CPU ou GPU) sejam reduzidas para evitar o superaquecimento, o que acaba comprometendo o desempenho do sistema.

2. Atualize drivers e softwares regularmente

2 de 5 Acesse o site oficial da fabricante de sua GPU para atualizar os drivers do componente — Foto: Reprodução/Taysa Coelho Acesse o site oficial da fabricante de sua GPU para atualizar os drivers do componente — Foto: Reprodução/Taysa Coelho

Manter os drivers do seu sistema atualizados também é algo fundamental, principalmente em placas de vídeo, que fazem parte de um segmento no qual a incidência de updates é bem maior. É muito comum que as fabricantes, como AMD e Nvidia, lancem correções de software que aprimoram o desempenho da placa, ou mesmo visem a atender uma demanda especifica, como o lançamento de um game que requer drivers mais recentes.

Além dos drivers, as placas de vídeo também contam com softwares de gerenciamento que podem não só fazer a verificação de possíveis atualizações disponíveis, mas também oferecer configurações para cada título, o que também pode ajudar a extrair mais desempenho de sua GPU.

3. Faça o overclock da GPU

3 de 5 Faça o overclock da placa de vídeo para aproveitar melhor o seu desempenho — Foto: Divulgação/AMD Faça o overclock da placa de vídeo para aproveitar melhor o seu desempenho — Foto: Divulgação/AMD

Alguns modelos de placas de vídeo, principalmente dos segmentos intermediário e avançado, permitem que os usuários elevem um pouco a frequência de operação por meio do overclock, procedimento que tende a proporcionar mais desempenho ao componente.

O overclock pode requerer algum conhecimento, uma vez que requer precisão nas alterações para não causar falhas de operação. No entanto, muitos modelos de placas de vídeo já contam com um overclock automático, tendo este tipo de configuração disponível no software que acompanha o driver da GPU.

4. Procure manter os outros hardwares de acordo com o recomendado

Além da placa de vídeo, outros componentes do PC acabam tendo um papel muito importante para um melhor desempenho gráfico. Um bom processador, por exemplo, pode impulsionar a taxa de quadros de seu jogo, além de ser essencial principalmente em games de mundo aberto.

Ter um volume maior de memória RAM também é importante, principalmente quando consideramos que a cada dia os jogos e softwares são mais exigentes, não só no quesito GPU, mas em todo o conjunto do PC. É importante observar os requerimentos de hardware solicitados por cada jogo ou software e, sempre que possível, manter esses valores próximos do que os desenvolvedores definem como "recomendado".

5. Ajuste as configurações para cada software

4 de 5 Cada jogo e aplicação requer uma configuração distinta para o máximo desempenho da GPU — Foto: Divulgação/Nvidia Cada jogo e aplicação requer uma configuração distinta para o máximo desempenho da GPU — Foto: Divulgação/Nvidia

É possível definir as configurações de operação de sua GPU de acordo com cada jogo ou software a ser executado. O ajuste pode ser feito por meio de programas e leva em conta os resultados que outros usuários obtiveram e também os dados que a fabricante indica como os mais adequados.

Os softwares de gerenciamento de placas de vídeo permitem que você configure padrões ou presets mais adequados para cada título, de modo que, ao iniciar um determinado jogo ou aplicação, a placa possa, automaticamente, obter as configurações mais adequadas para aquele software. Este é mais um motivo para manter os softwares da placa de vídeo e drivers sempre nos mais recentes.

6. Desabilite alguns recursos

Alguns recursos podem acabar comprometendo o desempenho da sua placa de vídeo se estiverem sempre ativados. O V-Sync por exemplo, realiza a sincronização vertical de imagens, fazendo com que a taxa de quadros se mantenha em padrões mais estáveis de acordo com a taxa de Hz do display. Se por um lado o recurso inibe as quebras de imagem conhecidas como tearing, também pode acabar limitando a taxa de quadros que a GPU pode gerar.

Outros recursos como o anti-aliasing prometem deixar as bordas e detalhes 3D mais suaves. No entanto, principalmente em resoluções mais altas, ele pode acabar comprometendo muito o desempenho da placa de vídeo sem trazer ganhos substanciais no visual. Por isso, é interessante avaliar quando o recurso se faz necessário ou não.

7. Utilize as tecnologias próprias da sua placa

5 de 5 DLSS é uma tecnologia própria de placas da Nvidia que pode melhorar o desempenho em jogos — Foto: Divulgação/Nvidia DLSS é uma tecnologia própria de placas da Nvidia que pode melhorar o desempenho em jogos — Foto: Divulgação/Nvidia

As placas modernas costumam contar com recursos proprietários das fabricantes que prometem otimizar seu desempenho de maneira inteligente, com foco especial em jogos. Nas placas da Nvidia, por exemplo, o DLSS promete, por meio de deep learning, entregar taxas de quadros mais altas sem comprometer a qualidade visual. Deste modo, o usuário pode definir modos como qualidade e desempenho de acordo com o resultado que deseja obter.

Nas placas da AMD, o recurso que realiza uma funcionalidade similar ao DLSS é o FSR, que está presente nos modelos mais recentes da fabricante e até mesmo em alguns modelos concorrentes. Assim como o recurso da Nvidia, o FSR otimiza o desempenho da GPU de modo inteligente para entregar mais frames por segundo. Tanto o DLSS quanto o FSR requerem compatibilidade por parte da GPU e do software utilizado.