Projetor Epson: 7 modelos a partir de R$ 3.699 com resolução de até 4K

O projetor pode ser uma opção para os que precisam ministrar palestras, aulas ou também para quem deseja assistir a filmes e séries com uma experiência de cinema em casa. A marca Epson oferece diversos modelos, que podem exibir imagens com resoluções que vão de HD até 4K, por valores que se iniciam em R$ 3.699 , como é o caso da Epson Powerlite W01, que vem com alto-falante integrado e promete oferecer cores três vezes mais brilhantes. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já a Epson Home Cinema 2200, possui uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels vem com sistema operacional Android TV instalado e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 17.116. Outro destaque é o Epson Home Cinema 3800, que conta com um alto-falante de 10 W de potência, oferece suporte a HDR e é comercializado por cerca de R$ 17.490. Veja a seguir sete projetores da Epson para comprar no Brasil.

1 de 1 Projetor Epson: acompanhe sete opções disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Epson Projetor Epson: acompanhe sete opções disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Epson

Qual Smart TV comprar? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Epson Powerlite W01 – a partir de R$ 3.699

O Epson Powerlite W01 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e pode reproduzir imagens no formato widescreen em uma proporção que promete ser quatro vezes maior que um televisor de 75 polegadas. O item está disponível a partir de R$ 3.699.

Na parte traseira, o modelo oferece uma porta para cabo LAN, uma entrada USB e uma HDMI. Além disso, este dispositivo promete uma qualidade de cor com três vezes mais brilho e também vem equipado com alto-falantes. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o projetor é funcional mesmo em ambientes claros. Porém, alguns reclamam que ele não oferece uma conexão de áudio auxiliar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não vem com uma conexão de áudio externa, que o impede de ser conectado em um equipamento de som

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Epson Powerlite W01 R$ 3.699 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson Powerlite W01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Epson Powerlite W01 R$ 3.699 IR À LOJA

2. Epson PowerLite E20 – a partir de R$ 4.500

O Epson PowerLite E20 é mais uma alternativa que pode auxiliar em palestras. Segundo a fabricante, o equipamento conta com 3.400 lúmens tanto para imagens em preto e branco, como coloridas. O dispositivo também oferece entradas para cabo VGA, USB, HDMI e RCA (também conhecido como cabo de áudio e vídeo). O projetor é comercializado por valores que se iniciam em R$ 4.500.

A marca ressalta que este modelo pode reproduzir imagens em qualidade HD, com resolução de 1024 x 768 pixels e proporção de 4:3. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores elogiam o brilho e o contraste oferecidos pelo projetor. No entanto, alguns apontam que o áudio é baixo e que a visibilidade pode ser comprometida em imagens mais claras.

Prós: oferece diversas opções de conectividade

oferece diversas opções de conectividade Contras: resolução inferior à do modelo anterior

Gostou do produto? Compre aqui HDMI Epson PowerLite E20 R$ 4.500 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson PowerLite E20 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. HDMI Epson PowerLite E20 R$ 4.500 IR À LOJA

3. Epson EpiqVision FH02 – a partir de R$ 4.949

O Epson EpiqVision FH02 é mais uma escolha abaixo dos R$ 5.000. De acordo com a fabricante, o modelo possui um tamanho compacto e conta com conectividade via cabo HDMI, compatível com videogames, computadores e aparelhos de Blu-Ray. Além disso, ele também pode ser gerenciado por meio de um smartphone. O dispositivo é visto por cerca de R$ 4.949.

O equipamento é capaz de reproduzir imagens em qualidade Full HD, de 1920 x 1080 pixels e também vem com o sistema operacional Android TV, que permite acesso às principais plataformas de streaming do mercado, como HBO Max e Amazon Prime Video. O dispositivo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade da resolução. Porém, alguns reclamam que o projetor não oferece uma entrada VGA.

Prós: vem com sistema Android TV

vem com sistema Android TV Contras: alguns compradores reclamam da ausência de uma porta VGA

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN COMPACTO Epson EpiqVision FH02 R$ 4.949 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson EpiqVision FH02 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN COMPACTO Epson EpiqVision FH02 R$ 4.949 IR À LOJA

O Epson EpiqVision EF-12 é outra opção para os que querem assistir televisão sem tela. Segundo as especificações da marca, este modelo é capaz de reproduzir imagens de até 150 polegadas, com resolução Full HD, conta com sistema de som 2.1 e fonte de iluminação que promete uma durabilidade de até 20.000 horas. O equipamento pode ser obtido a partir de R$ 5.999.

Na parte traseira, o equipamento dispõe de duas entradas HDMI, uma porta USB e uma conexão para fones de ouvido. Assim como o item anterior, este também possui sistema operacional Android TV. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os compradores elogiam o tamanho portátil, a qualidade do som e o tamanho da tela que o dispositivo consegue projetar. Entretanto, alguns relatam que ele não é compatível com o serviço de streaming Netflix.

Prós: sistema de som 2.1

sistema de som 2.1 Contras: alguns compradores reclamam que o projetor não possui compatibilidade com a Netflix

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Epson EpiqVision EF-12 R$ 5.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson EpiqVision EF-12 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Epson EpiqVision EF-12 R$ 5.999 IR À LOJA

5. Epson Home Cinema 1080 – a partir de R$ 6.799

Outra alternativa da marca é o Epson Home Cinema 1080. De acordo com a fabricante, este projetor é capaz de reproduzir imagens em resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels, em telas de até 320 polegadas. O modelo também dispõe de duas entradas HDMI, duas portas USB, uma conexão AV e uma entrada para cabo VGA. O produto é comercializado por aproximadamente R$ 6.799.

A marca reforça que o projetor conta com 3.400 lumens de brilho branco e também colorido, além da tecnologia 3LCD, que visa melhorar a qualidade da imagem. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente que o aparelho é funcional em ambientes escuros e possui definição semelhante à dos cinemas. Contudo, alguns relatam que a imagem pode ser comprometida em locais de muita luminosidade.

Prós: equipamento pode reproduzir imagens em Full HD em telas de até 320 polegadas

equipamento pode reproduzir imagens em Full HD em telas de até 320 polegadas Contras: compradores reclamam que a imagem pode ficar com baixa visibilidade em ambientes claros

Gostou do produto? Compre aqui TECNOLOGIA 3LCD Epson Home Cinema 1080 R$ 6.799 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson Home Cinema 1080 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TECNOLOGIA 3LCD Epson Home Cinema 1080 R$ 6.799 IR À LOJA

6. Epson Home Cinema 2200 – a partir de R$ 17.116

O Epson Home Cinema 2200 pode ser uma escolha para quem busca algo mais robusto. Segundo a fabricante, este item pode reproduzir imagens com resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels, mas também é compatível com conteúdo em 4K. Além disso, o projetor também pode ser gerenciado por comando de voz, via Google Assistente. O equipamento está disponível por cerca de R$ 17.116.

O modelo dispõe de uma entrada HDMI na parte traseira e também vem com o sistema Android TV instalado. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores ressaltam a qualidade do brilho e das cores. No entanto, alguns relatam que os alto-falantes deixam a desejar.

Prós: pode reproduzir imagens em 4K e possui suporte a HDR

pode reproduzir imagens em 4K e possui suporte a HDR Contras: alguns compradores reclamam da qualidade dos alto-falantes

Gostou do produto? Compre aqui COM ANDROID TV Epson Home Cinema 2200 R$ 17.116 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson Home Cinema 2200 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM ANDROID TV Epson Home Cinema 2200 R$ 17.116 IR À LOJA

7. Epson Home Cinema 3800 – a partir de R$ 17.490

O Epson Home Cinema 3800 é a opção mais cara desta lista. De acordo com a marca, este modelo é capaz de reproduzir conteúdos com resolução 4K, de 3840 × 2160 pixels e em frequências de 60 Hz. Além disso, o modelo também oferece suporte a tecnologia HDR, que busca ampliar a diversidade de cores das imagens. Interessados terão que desembolsar aproximadamente R$ 17.490.

Este dispositivo possui conexões por cabo USB ou HDMI e é compatível com notebooks, celulares, tablets, videogames e aparelhos de Blu-Ray. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores apontam que o dispositivo é ideal para os que desejam montar um cinema em casa. Por outro lado, alguns indicam que a imagem pode ficar embaçada.

Prós: pode reproduzir imagens em 4K e possui suporte a HDR

pode reproduzir imagens em 4K e possui suporte a HDR Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 3000 LUMENS Epson Home Cinema 3800 R$ 17.490 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson Home Cinema 3800 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3000 LUMENS Epson Home Cinema 3800 R$ 17.490 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart