Projetores portáteis são ideais para quem quer assistir a filmes e séries em qualquer lugar e transportá-lo na bolsa ou mochila. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 310 , como é o caso do YG230, da Kiboule, que permite conectar vários dispositivos externos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

2 de 4 Projetor portátil: 7 modelos para levar na bolsa ou na mochila — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo Projetor portátil: 7 modelos para levar na bolsa ou na mochila — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo

1. Kiboule YG230 - a partir de R$ 310

O YG230, da Kiboule, é um modelo com porta entrada HD/Micro USB/USB/TF Card/AV, permitindo conectar vários dispositivos externos, como computador, notebook, dispositivos móveis, USB e consoles. Com relação à resolução, o fabricante se compromete apresentar cores nativas com resolução de até 1920x1080 pixels.

Sua distância de projeção é de até 5 metros. A lâmpada de LED tem cerca de 50 mil horas de duração. Já na parte sonora, o YG230 acompanha alto-falante HiFi embutido. No site da Amazon, recebeu nota 4,5 de 5, com boa avaliação do custo-benefício e pela alta facilidade de transportar o aparelho devido ao seu tamanho. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 310.

Prós: acompanha alto-falante HiFi embutido

acompanha alto-falante HiFi embutido Contras: resolução nativa de 640x360 pixels

2. Hillyll LC200 - a partir de R$ 539

O LC200, da Hillyll, é um modelo com resolução Full HD de 1280x720 pixels, 4000 lúmens de alto brilho, tela máxima de 120 polegadas e taxa de contraste de 3000:1. O modelo possui um sistema de dissipação de calor avançado e função de baixo ruído, sendo capaz de oferecer uma experiência de visualização tranquila e confortável, afirma a fabricante. Ele ainda acompanha conexão ‎USB, HDMI, USB 2.0 e USB-C.

A vida útil da lâmpada é de até 40.000 horas e a luz azul/branca é refletida da superfície em vez de absorvida diretamente nos olhos. Já os alto-falantes embutidos proporcionam um prazer de audição mais direto. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, o periférico recebeu aprovação pelo custo-benefício e pela qualidade da resolução. No entanto, indicam usá-lo apenas em baixa iluminação ou no escuro. Ele pode ser adquirido por R$ 539.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: é indicado para ambientes escuros

3. DBPower 8000L - a partir de R$ 987

O modelo 8000L, da DBPOWER, traz espelhamento sem fio e que pode ser conectado via cabo USB, HDMI, VGA, AV e SD, sendo uma opção interessante para quem procura um aparelho para transporte. É compatível com sistema operacional iOS e Android. Ele traz dimensões de ‎29,39 x 19,51 x 12,29 centímetros e peso de 1,55 kg. O projetor tem uma imagem com resolução de 1280 x 720 pixels, brilho de 8.000 lúmens, taxa de contraste de 3500:1 e possui um alcance de até 6 m.

Com a função de zoom, ele pode encolher o tamanho da tela de 100% a 50% usando o controle remoto sem mover o projetor. O projetor sem fio tem alto-falantes estéreo duplos de 3 W embutidos com um sistema de som SRS que oferece uma ótima experiência de senso auditivo sem alto-falantes externos. Na Amazon, ele é visto por valores a partir de R$ 987. Atualmente, ele está avaliado com 4,3 de 5 estrelas. Os compradores destacam as funções de zoom. No entanto, falam que ele é um aparelho de preço elevado.

Prós: função zoom

função zoom Contras: preço alto para poucas funções

4. Wewatch V50B - a partir de R$ 995

O V50B, da Wewatch, é um dispositivo que possui 15.000 LED lúmens, o que garante projeções de até 200 polegadas. O equipamento é capaz de reproduzir imagens em qualidade Full HD, de 1920x1080 pixels e também é compatível com qualidade 4K. Por ser portátil, ele traz dimensões de 20,32 x 15,24 x 10,16 cm e peso de 1,36 Kg. O dispositivo é visto por cerca de R$ 995.

De acordo com a fabricante, o modelo possui um tamanho compacto e conta com conectividade via cabo HDMI, VGA, PC, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.1 e compatibilidade com smartphones com sistema Android e iOS. Além disso, ele possui alto-falante embutido. O dispositivo é avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade da resolução. Porém, pontuam que ele funciona melhor no escuro.

Prós: compatível com qualidade 4K

compatível com qualidade 4K Contras: é indicado apenas para ambientes escuros

O BT920, da Betec, é uma escolha interessante para quem quer reproduzir os filmes e séries favoritos, devido ao tamanho da projeção de até 150 polegadas. De acordo com a fabricante, o aparelho conta com resolução Full HD de 1280 x 768 pixels, suportando até 1080 pixels. A marca destaca que este equipamento pode emitir 2.400 lúmens, o que permite mais brilho para as imagens brancas e coloridas. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 1.269.

O produto permite conexões USB e HDMI, além de acompanhar um controle remoto com pilhas e manual de instruções. Além disso, o item vem equipado com alto-falantes de 2 W de potência. O aparelho é avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que ele consegue reproduzir boas imagens. Contudo, dizem que para vídeos, o Full HD não é nativo.

Prós: projeção de até 150 polegadas

projeção de até 150 polegadas Contras: Full HD não é nativo

6. Samsung The Freestyle - a partir de R$ 3.704

3 de 4 The Freestyle é um projetor portátil da Samsung — Foto: Rubens Achilles/TechTudo The Freestyle é um projetor portátil da Samsung — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O The Freestyle, da Samsung, possui um tamanho portátil com 3 x 14 x 24 centímetros, menos de 1 Kg, rotação de 180° e case resistente, pensada para o transporte. O modelo oferece proporção, foco e nivelamento automáticos, ficando em constante 16:9. Um dos diferenciais do periférico é que ele permite o conteúdo ser exibido em mesas, áreas externas e até no teto. Ele transmite uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e tendo uma abertura de 30 a 100 polegadas.

Prós: atendeu às expectativas

atendeu às expectativas Contras: compradores listaram que ele parou de funcionar

4 de 4 Epson EpiqVision EF-12 possui uma transmissão Full HD — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo Epson EpiqVision EF-12 possui uma transmissão Full HD — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo

O EpiqVision EF-12, da Epson, possui uma transmissão Full HD HDR1 de 1920 x 1080 pixels em até 150 polegadas em telas de até 3 metros compatíveis com conteúdos 4K, sendo uma escolha ideal para quem procura um produto para assistir séries, filmes e música, além de acompanhar um sistema operacional Android TV. O modelo possui 3LCD de três chips com 3.600 lúmens em cores e 1.000 lúmens em branco, o que permite um perfeito equilíbrio entre luz branca e colorida, tornando as cores muito mais vivas e reais.

O EF-12 possui sistema de áudio Yamaha Dolby-Áudio com alto-falantes 2.1, personalizados de alta potência, além de conectividade Bluetooth para usá-lo independente. Além disso, ele disponibiliza conexão USB e HDMI. A altura é de 12,8 cm enquanto a largura é de 17,5 cm. Já o seu peso fica para 2,1 kg. Interessados no produto irão precisar investir R$ 5.299. Avaliado em 4.4 de 5 estrelas, com aprovação total de 74%, o periférico se destaca por funcionar bem locais claros. No entanto, os compradores pontuam que ele possui um preço elevado.

Prós: possui Android TV

possui Android TV Contras: preço elevado

