Proxy x VPN: entenda as principais diferenças entre os serviços — Foto: Petter Lagson/Unsplash

1 de 4 Proxy x VPN: entenda as principais diferenças entre os serviços — Foto: Petter Lagson/Unsplash

📝 VPN: O que é? Para que serve? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Um proxy é um servidor que age como intermediário entre um dispositivo conectado à Internet e o site ou serviço que está sendo acessado. Quando o dispositivo realiza uma solicitação, o proxy encaminha o seu pedido, ocultando o endereço IP original e fornecendo um novo endereço ao destinatário. Isso pode ser útil para contornar restrições de geolocalização, acessar conteúdo bloqueado ou proteger a identidade do usuário. Alguns exemplos de proxy são: HideMyAss , ProxySite.com, KProxy, FilterBypass e Hidester.

Assim como o proxy, a VPN oculta o endereço IP original do dispositivo e fornece um novo endereço IP, o que pode ajudar a proteger a privacidade do usuário e evitar que terceiros monitorem a atividade na Internet. Alguns exemplos de VPN são: ExpressVPN , NordVPN , CyberGhost , Surfshark e Private Internet Access .

VPN no notebook — Foto: Petter Lagson/Unsplash

2 de 4 VPN no notebook — Foto: Petter Lagson/Unsplash

Em resumo, enquanto um proxy age como intermediário entre um dispositivo e um site ou serviço, a VPN cria uma conexão segura e criptografada entre um dispositivo e um servidor remoto para proteger a privacidade do usuário e a segurança dos dados. Há ainda outras diferenças entre os serviços, como:

Funcionamento: um proxy intermedia e encaminha solicitações de conexão do dispositivo para o destino. Enquanto isso, uma VPN cria uma conexão criptografada entre um dispositivo e um servidor remoto, pela qual todo o tráfego da Internet é roteado;

Privacidade: embora um proxy possa ocultar o endereço IP original do dispositivo, ele não fornece o mesmo nível de privacidade que uma VPN. Com ela, todo o tráfego da Internet é roteado por meio da conexão criptografada, protegendo a identidade do usuário e evitando que terceiros monitorem a atividade;