Qual é a fase da lua hoje? Veja quatro sites para descobrir

É possível descobrir qual é a fase da lua hoje facilmente pela Internet. Plataformas gratuitas como Calendarr, Invertexto e Webcid disponibilizam diversas informações sobre o calendário lunar, com datas, horários e curiosidades das mudanças. Nesses endereços, os usuários ainda podem encontrar outros dados sobre o corpo celeste, como a visibilidade, a distância do astro para a Terra e quanto tempo dura cada fase. O TechTudo separou quatro sites para descobrir em qual fase da luta estamos. Confira nas linhas a seguir.

1 de 5 Veja como descobrir em que fase da lua estamos pela Internet — Foto: Reprodução/Unsplash/Mark Tegethoff Veja como descobrir em que fase da lua estamos pela Internet — Foto: Reprodução/Unsplash/Mark Tegethoff

1. Instituto Nacional de Meteorologia

No site do Instituto Nacional de Meteorologia (https://portal.inmet.gov.br/paginas/luas), é possível encontrar um calendário lunar objetivo e simples. A plataforma exibe quais são as quatro fases da lua, bem como seus horários e datas de mudança. Para saber em qual fase estamos, basta conferir a data mais próxima do dia atual.

2 de 5 Descubra a fase da lua atual no site do Instituto Nacional de Meteorologia — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Descubra a fase da lua atual no site do Instituto Nacional de Meteorologia — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Em 3 de junho, por exemplo, a lua será Crescente, já que a data anterior mais próxima é 27 de maio. A Lua Cheia, a próxima fase, inicia-se apenas em 4 de junho. Vale ressaltar que o site ainda conta com uma série de dados e recursos ligados a clima, tempo, satélites, riscos meteorológicos, entre outras informações.

2. Calendarr

Outra opção eficaz para descobrir a fase da lua hoje é o site Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/lua-hoje/). Diferente do endereço anterior, o Calendarr informa automaticamente em qual lua estamos a partir da data atual. O quadro ainda oferece outras informações, como a visibilidade da lua do dia, se ela está crescendo, quanto tempo falta e qual será a próxima fase. Ao rolar a tela para baixo, também é possível acessar o calendário lunar anual ou mensal.

3 de 5 Calendarr é opção para conferir as fases da lua — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Calendarr é opção para conferir as fases da lua — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Outro diferencial deste site é que, ao clicar no nome da atual fase da lua, os usuários são direcionados para uma nova página, que informa mais detalhes sobre a lua em questão. É possível descobrir, por exemplo, a explicação sobre o nome da fase e até em quais dias ela vai ocorrer em 2023.

3. Invertexto

Mais uma alternativa é o Invertexto (https://www.invertexto.com/fase-lua-hoje). Assim como o Calendarr, o site informa a fase da lua de hoje de modo automático. Também é possível saber qual é a visibilidade do astro, a distância e idade da lua atual, se ela ainda está crescendo e quanto tempo falta para a fase lunar seguinte.

4 de 5 Site Invertexto permite checar o calendário com as fases da lua — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Site Invertexto permite checar o calendário com as fases da lua — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Abaixo do quadro das informações principais, o site ainda oferece outros dois recursos. O primeiro é o calendário lunar 2023, que exibe as fases da lua e sua visibilidade diária, além do horário em que a nova fase começa. A outra funcionalidade está relacionada às estações do ano, sendo possível saber qual é a estação atual e quanto tempo falta para a próxima.

4. Webcid

O site Webcid (https://www.webcid.com.br/calendario/em-qual-lua-estamos) é mais uma forma de descobrir em qual fase da lua estamos. A página inicial mostra um resumo sobre o astro e cita curiosidades sobre o satélite natural da Terra. Para conferir o calendário lunar, basta clicar em "Calendário 2023". Ao rolar a tela do site para baixo, é possível encontrar uma categoria chamada Lua, que permite saber qual era a lua no dia do seu nascimento por meio do botão "Em qual lua nasci?".

5 de 5 Saiba qual é a fase da lua atual no site Webcid — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Saiba qual é a fase da lua atual no site Webcid — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

