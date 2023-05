Qual é o preço da gasolina hoje? 3 apps para encontrar postos baratos

Encontrar gasolina mais barata é algo que pode ser feito com ajuda de aplicativos para Android e iPhone ( iOS ). Com o fim da regra da paridade internacional, anunciada na última quarta-feira (16) pela Petrobras , o preço do combustível baixou já nesta quinta-feira (17) em todo o Brasil, mas é possível economizar ainda mais com auxílio desses apps. Eles fazem uma varredura entre todos os postos próximos à sua localização e indica o valor médio da gasolina em cada um deles, indicando também a rota mais rápida até eles.

É válido dizer que esses aplicativos, embora úteis, funcionam no sistema colaborativo - isto é, são alimentados pelos próprios usuários. Por esse motivo, eles podem não estar com o valor do dia atualizado. Nas linhas a seguir, saiba usar três apps para encontrar gasolina mais barata hoje.

1. Completaí

O aplicativo Completaí está disponível para Android e iPhone e permite achar postos em qualquer localização de forma rápida. Ele é gratuito e, como os demais apps da lista, funciona de forma colaborativa. Para indicar o preço atual de um posto de gasolina, basta, ao abrir o mapa, tocar sobre ele. Você precisará tirar uma foto na hora, mostrando a placa com o preço.

Agora, para encontrar postos, você pode tocar no ícone de atualização, no centro inferior da tela, para buscar opções próximas à sua localização atual. Caso queira visualizar os postos de outros lugares, basta mover o mapa até eles. É possível visualizar em formato de lista, tocando sobre "Listagem", ou em mapa, na opção "Mapa".

Na lista, você pode ainda escolher entre os resultados de menor preço ou mais próximos a você, bastando trocar as chaves "Preço" e "Distância", no topo direito da tela. Ao selecionar uma das opções, é possível ter acesso à rota da sua localização até o posto no Waze, bastando tocar sobre "Traçar rota".

2. Combux

O Combux, como o Completaí, também está disponível de forma gratuita para Android e iPhone. O aplicativo é bem intuitivo e, para usá-lo, basta mover o mapa até a região que você deseja buscar postos ou utilizar a pesquisa baseada na sua localização atual. Ao fazer a busca, o app indicará os estabelecimentos próximos a você, junto de seus respectivos preços.

Tocando sobre uma das opções de posto de gasolina, você pode conferir a data em que foi feita a última atualização de preço e ainda atualizar o valor atual. Para isso, basta tocar em "Atualizar preço" e tirar uma foto da placa com o respectivo valor.

Em "Abrir no Mapas", você transfere para o aplicativo Mapas a rota até o posto selecionado. Já em "Abrir no Waze", o caminho é aberto no Waze. Vale dizer que, além de ser útil para encontrar gasolina mais barata, o Combux também serve para buscar estacionamento e lava jato.

3. Waze

Por fim, o próprio Waze consegue indicar a você os postos mais baratos próximos à sua localização. Para desbloquear o recurso, porém, é preciso que você tenha percorrido 160 quilômetros de viagens feitas com o aplicativo.

Caso essa função esteja disponível para você, basta, com o Waze aberto, tocar no ícone laranja, na parte inferior direita da tela. No menu que será aberto, toque sobre "Preços de combustível". Aí, basta selecionar uma das opções que aparecerem no app. A rota até o posto será calculada pelo Waze.

