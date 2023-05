Qual é o telefone do Nubank? Veja como entrar em contato com o banco

É possível entrar em contato com o Nubank para tratar de assuntos relacionados à conta de algumas formas diferentes. Atualmente, o banco digital permite que clientes se comuniquem com eles via telefone, com ligação gratuita para todo o território nacional, e também via chat do próprio app, que está disponível para Android e iPhone (iOS). Outra possibilidade é pelo e-mail oficial da companhia. Na lista a seguir, veja três formas de conseguir atendimento no Nubank.