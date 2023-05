Qual iPhone comprar em 2023? Veja as opções mais interessantes da Apple

Encontrar o iPhone que mais se encaixa nas necessidades do dia a dia não é uma tarefa tão simples. Apesar de contarem com um design bastante semelhante, há vantagens específicas entre os celulares da Apple – como qualidade das câmeras ou um design mais nostálgico – que podem ser decisivas na hora de bater o martelo. A faixa de preço também é uma delas, uma vez que para levar para casa um aparelho mais básico, como o iPhone SE , ou com configurações mais robustas, como um da geração atual, o iPhone 14 Pro Max , o consumidor precisa desembolsar de R$ 3.799 a R$ 8.776 .

Nas linhas a seguir, o TechTudo separou uma lista com as opções mais interessantes da fabricante em 2023 (até o presente momento) . Vale ressaltar que, atualmente, é possível encontrar modelos a partir do iPhone 12 à venda no site oficial da Apple no Brasil, mas isso não significa que todos estarão nas indicações abaixo.

2 de 6 iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo

3 de 6 iPhone 13 vermelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 vermelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Lançado em setembro de 2021, o iPhone 13 foi o celular da Apple mais vendido do ano passado. O aparelho segue firme e forte na lista de desejo dos fãs da marca, talvez pelo apelo morno da versão tradicional do recente iPhone 14, que não apresentou melhorias significativas com o passar da geração. Outro ponto que pode colaborar com sua popularidade é a diminuição do preço. O telefone chegou ao mercado brasileiro por R$ 7.599, mas é encontrado por R$ 4.249 na Amazon — desconto de R$ 3.350.

Entre os destaques do iPhone 13 está o conjunto fotográfico composto por dois sensores de 12 MP, além da câmera para selfies, mas que entregam recursos como uma maior estabilização ótica por deslocamento do sensor, o que possibilita fotos menos tremidas, além do cobiçado Modo Cinema na hora de gravar vídeos.

Há também a presença do processador A15 Bionic, de fabricação própria da Apple, que permite executar tarefas pesadas sem grande esforço e pode ser um chamariz para quem trabalha com edição de imagens.

Confira o resumão sobre o iPhone 14

2. Desempenho máximo: iPhone 14 Pro Max (R$ 8.776)

4 de 6 iPhone 14 Pro Max tem a câmera mais avançada da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro Max tem a câmera mais avançada da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Para quem busca desempenho máximo entre os celulares da Apple, o modelo mais potente comercializado pela fabricante é, sem dúvidas, o iPhone 14 Pro Max. Com uma tela de 6,7 polegadas – bem maior do que a versão tradicional –, o smartphone trouxe diversas melhorias que surpreenderam os fãs, como a presença da Dynamic Island (ou ilha dinâmica) que projeta animações de sistema ao usar aplicativos no lugar onde ficava apenas o notch da câmera frontal.

O jogo de câmeras do aparelho é um de seus pontos altos. Diferentemente de gerações anteriores, o iPhone 14 Pro Max trouxe um conjunto triplo de lentes, com a principal de 48 MP, vista pela primeira vez em um modelo da marca. Segundo a fabricante, o sensor ganhou uma melhoria de 38% na captura de imagens em ambientes com pouca luz, se comparado com o iPhone 13 Pro Max. Para ter acesso a essas melhorias, porém, é preciso colocar a mão no bolso, já que o modelo mais potente da Apple custa a partir de R$ 8.776 (com 128 GB).

Veja o lançamento do iPhone 14 nos EUA

5 de 6 iPhone 14 e iPhone 14 Plus na sede da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 e iPhone 14 Plus na sede da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Se a dúvida entre os modelos for sobre qual entrega a maior autonomia de bateria, a resposta é o iPhone 14 Plus. A própria Apple revelou que a ele carrega a "melhor bateria de um iPhone". Completamente carregado, ele consegue aguentar 26 horas de reprodução de vídeo contra 20 horas no iPhone 14. Outro ponto de destaque é a tela, que vem no tamanho igual ao iPhone 14 Pro Max, com 6,7 polegadas.

Uma curiosidade sobre o modelo é que ele veio para substituir o iPhone 13 mini, que não estava sendo muito procurado pelos consumidores da Apple. Apesar do apelo pela longevidade do uso, o iPhone 14 Plus tem pontos que precisam ser colocados na balança antes da compra, como uma ficha técnica quase idêntica a seu irmão menor, iPhone 14, mas saindo por R$ 6.399.

4. Economia total: iPhone SE (R$ 3.799)

6 de 6 iPhone SE 2022 — Foto: Divulgação/Apple iPhone SE 2022 — Foto: Divulgação/Apple

Feito para conquistar o coração dos consumidores que sentem falta de um design mais nostálgico, o iPhone SE (2022) traz um visual muito parecido com o já extinto iPhone 8. A tela do celular tem apenas 4,7 polegadas e --- diferente dos outros modelos --- ele traz bordas mais largas, além da presença do botão Touch ID na base do aparelho, similar as gerações mais antigas dos celulares da Apple.

Porém, o ar mais vintage fica apenas na carcaça do smartphone, uma vez que ele oferece uma experiência de software similar aos modelos mais recentes. O iPhone SE, lançado em 2022, segue com o mesmo processador A15 Bionic, presente no iPhone 13, garantindo um bom desempenho no dia a dia, além de compatibilidade com a rede 5G. Ele é o único dos celulares vendidos pela Apple atualmente que inicia em 64 GB de armazenamento e custa a partir de R$ 3.799.

