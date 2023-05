Quantos Apple Watch existem? Veja modelos à venda e preços no Brasil

O Apple Watch , assim como outros relógios inteligentes disponíveis no mercado, se tornou um grande aliado do smartphone no dia a dia. Usuários do iPhone passaram a contar com o smartwatch em 2015, e desde então diversas versões do aparelho foram lançadas, com diferentes recursos e mudanças marcantes no design.

Atualmente, no site da Apple, os consumidores conseguem encontrar apenas os últimos modelos lançados do wearable, embora algumas versões ainda possam ser encontradas no varejo online, caso estejam disponíveis no estoque. O TechTudo separou, a seguir, as opções disponíveis para compra no Brasil.

Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Apple Watch SE (2022) - a partir de R$ 3.399

Apple Watch SE versão 2022 — Foto: Divulgação/Apple

Disponível nas cores meia-noite, estelar e prateado, a segunda geração da família SE chegou com duas variações de tela, de 40 e 44 mm. Com design moderno e caixa produzida com alumínio 100% reciclado, o dispositivo é um aliado para quem gosta de praticar atividades físicas e não quer comprar a geração mais cara da Apple. Em relação a sensores, o Apple Watch SE (2022), tem acelerômetro, giroscópio, batimento cardíaco, barômetro, altímetro e bússola. Com processador dual-core, que promete ser até 50% mais rápido que o seu antecessor, o dispositivo vem com sistema operacional watchOS 9.0 e chipset Apple S8.

No site oficial da Apple, o relógio custa R$ 3.399. Além das opções de parcelamento, a maçã ainda oferece três meses grátis do Apple Fitness+.

2. Apple Watch 8 - a partir de R$ 5.299

Apple Watch 8 traz diversas funções para ajudar na saúde do usuário — Foto: Divulgação/Apple

Em versões com caixa de aço inoxidável e alumínio, o Apple Watch 8 foi apresentado com duas variações de estilo na pulseira: a versão estilo milanês e a já conhecida pulseira esportiva. Na versão com caixa de aço inoxidável, o usuário pode escolher entre as cores dourada, prateada e grafite com a pulseira estilo milanês e prateada com a pulseira esportiva.

A versão com caixa de alumínio vem nas cores meia-noite, estelar, prateada. O dispositivo tem ainda resistência a água e poeira. Além dos sensores presentes no Apple Watch SE, o Apple Watch 8 conta ainda com dois sensores de temperatura — um no cristal na parte de trás, próximo da pele, e outro logo abaixo da tela. No site oficial da fabricante, o relógio custa R$ 5.299.

Apple Watch 7 cores — Foto: Reprodução/Apple

Lançado oficialmente em setembro de 2021, o Apple Watch 7 vinha com um maior leque de opções no quesito acabamento, já que o consumidor podia escolher entre as versões em alumínio, aço inoxidável e titânio. Em relação a cores, o relógio vinha nas opções verde, azul, vermelho, estelar, meia-noite, prata, grafite, dourado e preto-espacial, além das variações de detalhes foscos e brilhantes. Nesta versão, a maçã investiu em uma tela de cristal mais resistente a rachaduras e com resistência a poeira. Em relação ao lançamento anterior da Apple, as telas do dispositivo chegaram às lojas 20% maiores, graças a tecnologia de borda infinita.

Atualmente, o Apple Watch 7 não está mais disponível para compra no site da Apple, mas é possível encontrá-lo na Americanas por cerca de R$ 3.898.

4. Apple Watch Nike - a partir de R$ 3.689

Apple Watch Nike tem mostradores exclusivos e pulseira diferenciada — Foto: Reprodução/Apple

O Apple Watch Nike é uma parceria entre as gigantes Apple e Nike. Lançado pela primeira vez em 2016, o dispositivo foi pensando especialmente para o público que pratica atividades físicas. O relógio vinha com o famoso aplicativo Nike Run Club pré-instalado, além de mostradores e pulseiras exclusivas da marca esportiva. Em 2022, a Apple descontinuou o modelo em parceria com a Nike, mas ainda é possível usar os mostradores e pulseiras frutos dessa colaboração em qualquer modelo.

No site oficial da Apple, o consumidor encontra as pulseiras em parceria com a Nike em nove modelos diferentes por R$ 499. Além disso, o relógio inteligente aparece no varejo nacional por valores a partir de R$ 3.689.

5. Apple Watch Ultra – a partir de R$ 10.299

Apple Watch Ultra foi lançado pensando nos usuários que se aventuram em atividades ao ar livre — Foto: Apple/Divulgação

O Apple Watch Ultra é o lançamento mais recente da Apple. Uma novidade deste modelo é que ele tem três tipos de pulseiras disponíveis: a loop Alpina, a loop Trail e a Oceano. Maior e mais robusto, o Ultra tem caixa de 49 mm e acabamento em titânio, na cor prateada. Falando de bateria, ele tem o dobro da capacidade de todos os outros dispositivos lançados pela maçã, sendo possível ficar longe da tomada por 36 horas. Enquanto os Apple Watch convencionais possuem resistência a água de até 50 m, o Ultra garante certificação para até 100 m. Outra exclusividade do modelo é o Botão de Ação, que fica localizado na parte inferior do relógio e pode ser personalizado.

O Apple Watch Ultra está disponível no site da Apple por R$ 10.299 e o consumidor pode escolher entre pulseiras de tamanho P, M e G.

Qual é o Apple Watch mais barato?

Apple Watch SE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Atualmente, o modelo com melhor preço é o Apple Watch SE (2022). No site oficial da Apple, o consumidor encontra o dispositivo por R$ 3.399.