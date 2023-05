Quantos graus está fazendo hoje? Veja 5 funções úteis de apps de tempo

Os aplicativos de clima para celulares Android e iPhone ( iOS ) podem fornecer informações muito úteis além da previsão do tempo. Com eles, é possível checar, por exemplo, a qualidade do ar durante o dia. Esse dado é calculado a partir do nível de poluição e outras métricas meteorológicas de um determinado local. Outro recurso que vale verificar é a sensação térmica: por mais que a temperatura indique um determinado número, nosso corpo pode sentir o calor ou frio de forma mais intensa.

No iPhone (iOS), essa e outras informações podem ser obtidas pelo aplicativo nativo de clima. Já em dispositivos Android, é possível usar um widget do Google como app de previsão do tempo. Na lista a seguir, conheça cinco métricas de tempo muito úteis que você para o seu dia a dia.

1 de 6 Apps de previsão de tempo podem indicar várias métricas sobre a temperatura — Foto: Clara Fabro/TechTudo Apps de previsão de tempo podem indicar várias métricas sobre a temperatura — Foto: Clara Fabro/TechTudo

📝 Notificações de clima no Android em Fahrenheit: como resolver? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Índice UV

O índice UV aponta qual será o nível das radiação ultravioleta naquele dia. Checar essa métrica é muito importante para se proteger de possíveis queimaduras e demais problemas de pele causados pela exposição ao Sol. Caso os níveis estejam muito altos, é recomendado usar um protetor solar antes de sair de casa. Para verificar o índice UV no iPhone, basta abrir o app Tempo e descer a tela até encontrar a função. É possível clicar nela para obter mais informações. No Android, o processo é o mesmo: o dado estará na seção "Detalhes", logo após a previsão.

2 de 6 Índice UV pode ser conferido em aplicativos de previsão de tempo — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Índice UV pode ser conferido em aplicativos de previsão de tempo — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

2. Pressão atmosférica

A pressão atmosférica indica, basicamente, a força que o ar exerce na atmosfera. Esse cálculo pode ser muito útil para descobrir se o tempo vai sofrer alguma alteração abrupta nos próximos dias. Pressões altas, por exemplo, são causadas por climas amenos e sem muita umidade. Já pressões baixas são um forte indicativo de temperaturas altas e chuvas.

Para verificar a métrica no iPhone, desça a tela do Tempo até encontrar a opção "Pressão". Toque nela para obter mais detalhes e ver o gráfico dos próximos dias. Os números serão exibidos em hectopascais - isso significa que pressões abaixo de 1.009 hPa são consideradas baixas. De 1.022 hPa para cima, são altas. No Android, será preciso clicar em "Weather.com", na aba de "Detalhes", para abrir o site e ver a pressão atmosférica. Os site irá exibir os valores em polegadas de mercúrio. Números acima de 30.20 inHG são altos, e abaixo de 29.80 inHg, baixos.

3 de 6 Saiba porque é importante verificar a pressão atmosférica — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Saiba porque é importante verificar a pressão atmosférica — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

3. Qualidade do ar

Outro dado importante é a qualidade do ar. Ele é obtido, dentre diversas outras informações meteorológicas, a partir do nível de poluição do local. Caso a qualidade seja muito ruim, pessoas com problemas respiratórios podem enfrentar dificuldades. Se esse for o caso, vale a pena checar o índice para levar uma máscara, por exemplo, antes de ir para a rua.

Para visualizar a métrica no iPhone, toque no mapa, no app do Tempo. Em seguida, toque no índice três quadrados, na barra à direita, e escolha "Qualidade do ar". O app deverá mostrar um indicativo se o ar está saudável ou não no seu entorno. No Android, será preciso ir no tocar "Weather.com" e descer a página até encontrar a opção "Air Quality Index". A classificação estará escrita ao lado do gráfico.

4 de 6 Verificando a qualidade do ar — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Verificando a qualidade do ar — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

4. Sensação térmica

Por mais que aplicativos de clima já forneçam a temperatura do ambiente, vale checar também a sensação térmica. Afinal, nosso corpo ganha e perde calor energia com mais facilidade, o que pode fazer com frio ou calor de forma mais intensa. No iPhone, essa informação fica em "Sensação", no Tempo. O app ainda fornece um gráfico e mais detalhes sobre como a sensação térmica pode mudar ao longo do dia. Em dispositivos Android, será necessário ir no Weather por meio do app do Google. Role a tela até ver um box com mais informações. A sensação térmica será a primeira, indicada por "Feels like".

5 de 6 Saiba como ver a sensação térmica em apps de clima — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Saiba como ver a sensação térmica em apps de clima — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

5. Previsão de chuvas e tempestades

Checar a previsão de chuvas e tempestades é uma prática bem útil. Caso você esteja planejando uma viagem, por exemplo, essa informação permite considerar outras datas caso verifique que o tempo não estará bom nos próximos dias. No aplicativo de Tempo no iPhone, é possível checar se terão alterações na aba "Precipitação". Ela exibe as informações como a quantidade de milímetros de que estão previstos para cair, se será chuva ou neve e um gráfico diário com todos os dados.

No Android, cheque a precipitação pelo aplicativo de tempo do Google. Role a página inicial do app para baixo até encontrar a opção "Chuva". Ela mostrará a quantidade de milímetros que deve cair nas próximas horas.

6 de 6 Verificando a precipitação de chuvas e tempestades — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Verificando a precipitação de chuvas e tempestades — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Com informações de IDownloadBlog e HowtoGeek

Veja também: como enviar imagem em alta qualidade no WhatsApp