Quatro coisas que você deve fazer após clicar em um link de phishing

Não é raro encontrar usuários que já caíram em golpes assim. Dados da Cyxtera, empresa segurança digital especializada em fraudes eletrônicas, indicam que cerca de 90% dos ataques começam com algum tipo de campanha de phishing. Felizmente, existem procedimentos que você pode fazer logo após clicar em um link malicioso, como trocar a senha de suas contas e desconectar a Internet do dispositivo invadido. Nas linhas a seguir, confira quatro ações para se proteger após "morder a isca" e cair num golpe de phishing.

A primeira coisa que você deve fazer para preservar a segurança do seu dispositivo após clicar em um link de phishing é desconectar o computador ou celular imediatamente da Internet. Se estiver utilizando uma conexão cabeada, basta desconectar o cabo Ethernet do seu computador; se estiver conectado por Wi-Fi, localize as configurações de Wi-Fi em seu dispositivo e desligue a conexão manualmente — também é possível apenas retirar o roteador da tomada. Essa atitude diminuirá o risco de disseminação do malware para outros dispositivos na sua rede.