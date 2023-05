Quedas, roubos e mais: 8 vezes em que aparelhos Apple salvaram vidas

Os dispositivos da Apple trazem tantas funcionalidades que algumas delas podem passar batidas, exceto se a pessoa se encontra numa situação delicada ou emergencial. Tome como exemplo o Apple Watch , que já ajudou a salvar diversas vidas – de acordo com os próprios usuários. Nas linhas a seguir, o TechTudo te mostra todas as vezes em que a maça foi decisiva para os consumidores.

O texto inclui o próprio smartwatch, mas também o iPhone e os AirTags. Vários destes casos viralizaram nas redes sociais com o passar do tempo.

1. Apple Watch e a detecção de quedas

O Apple Watch provavelmente é o dispositivo que mais salva a vida dos usuários da maçã. O principal recurso utilizado é a detecção de quedas, responsável por monitorar os movimentos da pessoa. Ele é capaz de ligar para a emergência nos Estados (pelo 911) ou no Brasil (pelo 192), entre outros países.

Uma dessas situações aconteceu com o norte-americano Bob Burdett, que caiu de bicicleta e o seu relógio identificou a queda, além de ligar para o serviço de emergência e notificar o seu filho, Gabe Burdett, por mensagem de texto.

Já o médico Thomas Ficho, morador de Glenview, também nos EUA, sofreu uma queda sozinho em casa e perdeu a consciência devido ao impacto do acidente. Graças à notificação enviada pelo Apple Watch, policiais encontraram a sua localização e o resgataram de um vão com cerca de 1,5 metro de profundidade.

2. Apple Watch na detecção de problemas de saúde

Outra vantagem do uso do smartwatch da Apple é a identificação de problemas de saúde a partir do monitoramento cardíaco. Assim como o publicitário brasileiro Jorge Freire identificou sinais de taquicardia a partir dos recursos do relógio, a norte-americana Jesse Kelly percebeu uma frequência cardíaca alta a partir dos alertas do Apple Watch e prontamente procurou os serviços de emergência locais. Como ela estava grávida, rapidamente descobriu que inicio o trabalho de parto, o que justificava as alterações cardíacas.

Já Elaine Thompson descobriu uma doença gravíssima com as informações coletadas pelo Apple Watch. A partir da irregularidade no ritmo cardíaco, além das já existentes convulsões, a britânica de 59 anos foi ao médico, realizou exames e utilizou um monitor cardíaco por um período de tempo. Esse aparelho identificou a ausência dos batimentos cardíacos por 19 segundos durante o sono e ela foi diagnosticada com bloqueio atrioventricular. Thompson teve que colocar um marca-passo devido à gravidade de sua arritmia.

3. Roubos e sequestros

O Apple Watch apresenta recursos de rastreamento que podem ser bastante úteis para encontrar criminosos. Nos Estados Unidos, uma mulher foi sequestrada e conseguiu pedir ajuda pelo relógio, que foi rastreado pelos policiais para encontrar a vítima. Algo similar aconteceu com uma norte-americana de West Milford (Nova Jersey, EUA), mantida como refém após ter a sua casa assaltada. Ela conseguiu se salvar após enviar uma mensagem de emergência para sua mãe e para a polícia, que chegou ao local para prender o assaltante.

No Brasil, o Apple Watch foi utilizado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul para prender um ladrão em flagrante. O caso ocorreu em Santa Maria (RS) e envolveu um roubo a residência seguido de agressões à proprietária. Entre os objetos roubados estava o smartwatch, que foi usado para o rastreamento de um dos criminosos. A vítima reconheceu o homem como um dos autores do roubo e, assim, as autoridades puderam detê-lo.

4. Apple Watch em ligações de emergência

O Apple Watch também apresenta o recurso SOS de emergência via satélite para incidentes com os seus usuários. Um dos casos famosos é de um idoso de de 62 anos, que caiu em um lago congelado nos Estados Unidos. William Rogers estava patinando no gelo do parque Salmon Falls River, no estado de New Hampshire, quando a camada sólida se rompeu e ele caiu diretamente na água gelada. Com isso, ele utilizou o dispositivo para chamar o número de emergência (911) e conseguiu acionar o resgate.

Kacie Anderson e o filho de nove anos também foram salvos após a utilização do Apple Watch. Depois de ter seu carro atingido por um motorista bêbado e sofrer escoriações devido ao impacto, a norte-americana utilizou o relógio para contatar os serviços de emergência e, assim, ter os primeiros socorros prestados de forma ágil.

5. Siri em ligações de emergência

A Siri é a assistente virtual dos dispositivos Apple que permite a realização de ações nesses aparelhos através de comandos de voz. Entre esses comandos, podem ser realizadas ligações de emergência. Foi o caso do australiano de 19 anos Darcy McKay, que utilizou a assistente para pedir socorro após um acidente de moto. 20 minutos após o ocorrido, os socorristas chegaram ao local para resgatá-lo.

Nos Estados Unidos, Christopher Beaucher sofreu um acidente envolvendo uma explosão por vazamento de gás e chamou uma ambulância com o comando do smartwatch. O homem foi vistoriar um chalé vazio de sua mãe e, após acender a luz, a casa explodiu e pegou fogo. Ele foi atingido no rosto e nas mãos e, em instantes, o resgate chegou para retirá-lo do local.

6. Acidentes de carro

O iPhone 14 trouxe uma grande funcionalidade de segurança para os seus usuários. O dispositivo é capaz de detectar acidentes de carro e automaticamente notificar os contatos e o serviço de emergência por meio do recurso “Crash Detection”. Um homem se acidentou após tentar desviar de uma animal em uma estrada escura próxima de Indiatown (Flórida, EUA) e caiu em um canal.

O smartphone enviou uma mensagem automática para a polícia com a localização exata da vítima. Posteriormente, o mesmo aconteceu em um acidente envolvendo cinco pessoas na Ilha da Tasmânia, na Austrália. Mesmo sem sinal de celular ou de Wi-Fi, esse contato é realizado via satélite.

7. iPhone e a conexão de emergência

O SOS Emergência é ativado em iPhones ao pressionar o botão lateral e um dos botões de volume. A partir desse comando, o smartphone entra em contato com algum dos serviços de emergência disponíveis em sua região e notifica os seus contatos selecionados por meio de uma mensagem de texto com a sua localização exata.

Para duas mulheres em British Columbia, no Canadá, se esse recurso não existisse, demoraria mais de uma semana para sua identificação e resgate. De carro, elas seguiram uma rota alternativa após o fechamento de uma rodovia e se depararam com uma grande parede de neve. Sem sinal de celular, elas ativaram o SOS Emergência e foram salvas a cerca de 12 quilômetros na estrada de neve.

8. AirTag em furtos e roubos

O AirTag é um dos dispositivos mais recentes da Apple e já se mostrou bastante útil na recuperação de pertences perdidos. No Canadá, um homem conseguiu recuperar o seu carro, uma Range Rover Autobiography avaliada em R$ 900 mil, após utilizar três desses dispositivos e rastreá-los. Anteriormente, o norte-americano Gene Gorter já havia resgatado sua bicicleta roubada com a ajuda dos policiais e do rastreamento da Air Tag, em Boston.

Outra função bastante utilizada da Tag é para monitorar a localização de bagagens em viagens e aeroportos. Nos Estados Unidos, os policiais prenderam um funcionário de aeroporto após encontrarem duas malas furtadas avaliadas em US$ 16.600 (cerca de R$ 85 mil) em sua casa. Já na França, a polícia recuperou duas malas de uma empresária brasileira, uma delas era um baú Louis Vuitton que guardava mais de R$ 16 milhões em joias.

