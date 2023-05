Rainha Charlotte: 10 curiosidades sobre os bastidores da série Bridgerton

A série Rainha Charlotte estreou no catálogo da Netflix no dia 4 de maio e, desde então, tem sido uma das produções mais assistidas do mês no streaming. Criada por Shonda Rhimes (Grey's Anatomy), a minissérie de época é derivada da série Bridgerton e funciona como um prelúdio da produção, visto que conta a história da personagem-título durante a juventude e seu romance com o Rei George. Estrelado por India Amarteifio e Corey Mylchreest, o projeto promete conquistar os fãs da franquia original.

Pensando nisso, o TechTudo preparou, para os fãs e iniciantes neste universo, uma lista com algumas curiosidades dos bastidores da produção e gravação da minissérie Rainha Charlotte. Confira a seguir.

Série Rainha Charlotte, com India Amarteifio e Corey Mylchreest, é um spin-off de Bridgerton

Gravação simultânea com a terceira temporada de Bridgerton

Em recente entrevista ao BuzzFeed, a atriz Golda Rosheuvel, responsável por interpretar a personagem Rainha Charlotte em sua fase adulta, revelou que as gravações do novo spin-off ocorreram no mesmo período que as da terceira temporada de Bridgerton, no ano passado.

Segundo a artista, graças a esse fato e à série derivada, ela pôde se aprofundar ainda mais dentro do universo da monarca e conhecê-la melhor. "Em Bridgerton, eu criei muita história de fundo com a personagem, como quem eram seus filhos e qual era o relacionamento dela com George naquele momento. Mas então ter Shonda realmente escrevendo 13 filhos e tê-los fisicamente na sua frente, é uma verdadeira joia de camadas para levar para a sequência de Bridgerton".

Cachorros fizeram xixi em Golda durante uma das gravações

Na mesma entrevista, Rosheuvel revelou que, durante as gravações da cena da árvore de Natal no spin-off, os cachorros usados na série, da raça Lulu da Pomerânia, urinaram em seu colo algumas vezes. "Fizeram xixi em mim quatro vezes, para o horror do meu figurinista. Quero dizer, essa é a alegria de trabalhar com animais", brincou ela.

Golda Rosheuvel interpreta a Rainha Charlotte em sua fase adulta

Sam Clemmett fez cinco audições para Bridgerton

O ator inglês Sam Clemmett, que interpreta o jovem mordomo Brimsley, realizou também um teste para dar vida ao rei George na série derivada. Mas antes disso, o astro já havia feito outros cinco testes diferentes para entrar no elenco principal de Bridgerton.

Na época, a produção do seriado até lhe ofereceu um pequeno papel na trama, mas devido a um conselho de seu agente, Clemmett não aceitou o trabalho. "Então, eu confiei nele e esse é o melhor agente que eu poderia ter. Se eu tivesse aceitado esse papel, não estaria fazendo Brimsley agora", revelou o ator.

O ator Sam Clemmett interpreta o mordomo Brimsley

Grande parte das gravações foi feita em locações externas

Com cenários luxuosos e detalhistas, a série Rainha Charlotte exibe locações enormes em suas cenas de bailes e no cotidiano da monarquia. De acordo com o ator Freddie Dennis, que na história dá vida ao mordomo Reynolds, grande parte dessas locações eram externas, apesar da produção ter uma base fixa na capital inglesa.

"Temos um estúdio em Londres, que suponho ser nossa base, mas em grande parte viajamos por todo o país, o que inclui o Palácio de Blenheim, Wilton House, Bath, Bristol, enfim, por toda parte", afirma Freddie.

Vários dos cenários apresentados na trama foram gravados em diversas cidades da Inglaterra

As cenas de sexo tinham coordenadores de intimidade

Assim como em Bridgerton, um dos grandes destaques de Rainha Charlotte são as várias cenas de sexo entre os protagonistas da trama. E a estrela da série, a atriz India Amarteifio, explicou que durante as gravações dessas cenas quentes a produção utilizou o trabalho de coordenadores de intimidade.

Segundo ela, "é muito mais uma colaboração. Nós olhamos para isso em geral como o que a cena está tentando nos dizer. É mapeado como uma façanha ou uma dança. Sabemos exatamente para onde cada mão está indo, ou uma perna [...] é muito coreografado".

As cenas de sexo podem levar horas para serem filmadas, apesar da curta duração delas nos episódios

Arsema ainda não havia assistido Bridgerton quando fez sua primeira audição

Antes de sua primeira audição para atuar no spin-off Rainha Charlotte, a atriz norte-americana Arsema Thomas, que interpreta a jovem Lady Danbury, revelou que nunca havia assistido a série original. Além disso, a artista também contou ao BuzzFeed que nem sequer sabia quem era a sua personagem. Mesmo assim, ela e Adjoa Andoh, atriz que interpreta a personagem em sua fase adulta, se deram bem uma com a outra.

"Quando nos conhecemos inicialmente, eu estava tipo, 'já te conheci antes'. [...] Sei que viemos da mesma base de mulheres que querem fazer parte da revolução de uma forma ativa. O que significava que havia essa paixão que nós duas compartilhamos e colocamos sem esforço na personagem, mas foi assustadoramente original", lembrou ela.

Agatha Danbury é amiga próxima da Rainha Charlotte

Os figurinos tinham todos os acessórios originais por baixo, incluindo corsetes

Um dos grandes destaques da produção de Rainha Charlotte é a variedade de figurinos utilizada pelo elenco. Na trama, eles usavam "todo o equipamento autêntico por baixo" deles, o que incluía o uso de espartilhos. A atriz India Amarteifio revelou que o uso desta última peça íntima "é um desafio [...] é mais uma questão de ajustar e descobrir o que funciona para o seu corpo".

Além disso, a artista contou que não podia comer com a peça de roupa, apenas beber, pois a comida simplesmente não descia, "apenas ficava lá parada". Por fim, a estrela completa: "você tem que aprender a trabalhar com o espartilho, ao invés de tentar lutar contra isso o tempo todo. É preciso deixar seu corpo relaxar".

A história da minissérie Rainha Charlotte antecede os acontecimentos de Bridgerton

Golda demorava cerca de 2h30 para se arrumar todos os dias

Outra curiosidade envolvendo a atriz Golda Rosheuvel no spin-off é o longo tempo de preparo de figurino e maquiagem da personagem Charlotte. Segundo a atriz, a equipe de produção demorava mais ou menos duas horas e meia para prepará-la para as gravações, além de ser levada por uma van ou um carro especial até o local das filmagens, visto que as fantasias e perucas eram "grandes demais" para um carro convencional.

"Essa jornada de duas horas e meia é realmente importante na criação dessa personagem e eu realmente aprendi a amá-la”, disse Golda.

Golda Rosheuvel como a imponente Rainha Charlotte

A série retrata a doença de George sem defini-la, assim como na vida real

Apesar de George ser uma pessoa inteligente, admirar astronomia, música e demais artes e ciências, o personagem, que é inspirado no monarca que existiu na vida real, sofria de alguma doença mental que lhe afetava o comportamento e a razão. Na época, médicos e especialistas não souberam diagnosticar o que o Rei George sofria, apenas que ele tinha alucinações, perda do senso da realidade e estados agressivos, ficando até mesmo impossibilitado por meses de exercer suas funções como rei.

Tudo isso é retratado na minissérie, inclusive o desconhecimento de qual doença afetava George. Segundo Corey Mylchreest, ator que dá vida ao personagem jovem na trama, "há muita pesquisa histórica por aí e há uma riqueza de informações para extrair. No programa não diagnosticamos George, porque a história é contada através da perspectiva de Charlotte. [...] Nunca seremos capazes de diagnosticá-lo – podemos dar uma olhada, podemos ter um palpite, mas não podemos, com certeza, dizer nada". Na época, especulava-se que a doença era porfiria, mas atualmente citam a possibilidade de transtorno bipolar.

Corey Mylchreest interpreta o Rei George na série de época

O figurino de Charlotte no 6º episódio representa a ligação entre ela e George

No último episódio da minissérie, o Rei George e a Rainha Charlotte realizam um baile no palácio para celebrar o nascimento do primeiro filho do casal, que será o próximo monarca na linha de sucessão. Durante o evento, a protagonista usa um vestido imponente, repleto de muito brilho, estrelas e com uma tonalidade de azul claro, o que remete a um céu estrelado.

Esses pequenos detalhes do figurino representam uma ligação entre os dois monarcas e sua história de amor, já que o céu representa um interesse em comum deles. George é fascinado por astronomia, mas quando ele começa a sofrer surtos devido à doença, Charlotte passa a ajudá-lo a cair em si falando sobre a lua, Vênus e as estrelas.

“Ironicamente, o céu é um assunto que ela usa para ajudá-lo a colocar os pés no chão. São esses pequenos detalhes que mostram o compromisso e o amor incondicional que ela sente pelo marido. É um aceno a uma paixão em comum, ao marido e ao mundo, algo que grita: 'Esse é o meu parceiro, meu companheiro, meu homem'", diz India Amarteifio.

Os personagens de Corey Mylchreest e India Amarteifio usam trajes luxuosos durante todos os episódios

