Rainha Charlotte: veja personagens e elenco da série de Bridgerton

A minissérie Rainha Charlotte estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (4) para a felicidade dos fãs de Bridgerton, já que a nova produção é um spin-off do projeto. Criada por Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) e com direção de Tom Verica, a produção é estrelada por India Amarteifio e Corey Mylchreest. Com apenas seis episódios, a trama é narrada por meio de flashbacks, recontando a história de amor entre a Rainha Charlotte e o Rei George, bem como o período regencial da monarca durante os anos.

O TechTudo preparou, para os fãs e iniciantes neste universo, uma lista de quem são os personagens de destaque da minissérie e seus respectivos atores e atrizes. Confira a seguir.

2 de 11 Golda Rosheuvel interpreta a Rainha Charlotte em sua fase adulta — Foto: Divulgação/Netflix Golda Rosheuvel interpreta a Rainha Charlotte em sua fase adulta — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Veja no Fórum do TechTudo

Golda Rosheuvel é Rainha Charlotte

Conhecida como a Rainha Charlotte em Bridgerton, a atriz reprisa o seu papel. A personagem, com o tempo e com a rápida fragilização do estado de saúde do marido, se tornou uma pessoa rígida e o membro mais atrevido e sofisticado da sociedade inglesa, já que precisou ser o rosto da monarquia.

A soberana, faminta por fofocas, tenta a todo custo descobrir quem é Lady Whistledown, enquanto tenta equilibrar as responsabilidades reais com as de ser uma boa mãe. Sempre impondo respeito e lealdade em relação a todos em seu entorno, Charlotte em sua fase adulta já não é mais tão alegre, pois não tem mais o seu antigo marido George ao seu lado, visto que em muitas situações ele não lembra quem ela é.

India Amarteifio é a jovem Rainha Charlotte

Determinada e disposta a mudar a sociedade, a jovem Rainha Charlotte com apenas 17 anos deixa a Alemanha para se casar com o Rei George, da Grã-Bretanha. Ao chegar em Londres, a protagonista acaba descobrindo que ela não era exatamente o que a realeza esperava e precisa quebrar os padrões e mudar de vez a sociedade antes segregada.

Para provar seu valor, a teimosa Charlotte aprende durante os anos como ser uma boa monarca, enquanto vive o romance dos sonhos ao lado do jovem marido.

3 de 11 Na minissérie, a história da jovem Rainha Charlotte (India Ria Amarteifio) é contada — Foto: Divulgação/Netflix Na minissérie, a história da jovem Rainha Charlotte (India Ria Amarteifio) é contada — Foto: Divulgação/Netflix

Corey Mylchreest é o jovem Rei George

Nesta nova série, os fãs de Bridgerton poderão conhecer o Rei George em sua juventude, já que na produção original ele pouco aparece devido ao seu frágil estado de saúde. Bonito e carismático, o jovem monarca é um tanto misterioso e um dos partidos mais cobiçados pelas jovens da alta sociedade. Apesar disso, o personagem sofre com os seus conflitos internos e sempre se curvou às restrições impostas a ele pela coroa, até conhecer Charlotte, por quem se apaixona perdidamente.

4 de 11 Corey Mylchreest interpreta o jovem Rei George na minissérie — Foto: Divulgação/Netflix Corey Mylchreest interpreta o jovem Rei George na minissérie — Foto: Divulgação/Netflix

Adjoa Andoh é Lady Agatha Danbury

Esta também é uma atriz que reprisa seu papel de Bridgerton, só que agora na Era Regencial da Rainha Charlotte. Lady Agatha Danbury teve uma juventude difícil ao lado do marido mais velho, mas soube superar as adversidades e encontrar sua voz e propósito no alto meio social.

Vista como uma das líderes sociais mais confiáveis ​​da época, a personagem aconselha diversas pessoas, inclusive a monarca. Além disso, ela também atua como uma figura materna para Simon Basset, o famoso e cobiçado Duque de Hastings.

5 de 11 Lady Agatha Danbury é uma das pessoas mais confiáveis ​​da sociedade em Bridgerton — Foto: Divulgação/Netflix Lady Agatha Danbury é uma das pessoas mais confiáveis ​​da sociedade em Bridgerton — Foto: Divulgação/Netflix

Arsema Thomas é a jovem Lady Agatha Danbury

Prometida ao Lorde Danbury com apenas três anos de idade, a jovem personagem sente repulsa pelo cônjuge, visto seu desejo constante de ir para a cama com ela, além de ser décadas mais velho que a moça. Apesar disso, ela se mantém leal e obediente. Após perceber que a nova soberana tinha a capacidade de mudar a cena social antes dividida, Agatha passa a encontrar seu próprio caminho e voz na sociedade.

6 de 11 Agatha Danbury é amiga próxima da Rainha Charlotte — Foto: Divulgação/Netflix Agatha Danbury é amiga próxima da Rainha Charlotte — Foto: Divulgação/Netflix

Cyril Nri é Lorde Danbury

Décadas mais velho que sua esposa, Cyril tem um relacionamento extremamente complicado com Agatha Danbury, visto que ela sente repulsa por ele, apesar de se manter fiel. Além disso, por ter vivido em um cenário social segregado durante a maior parte de sua vida, o maior sonho de Lorde Danbury é se sentir incluído e aceito por quem ele verdadeiramente é.

7 de 11 Lorde Danbury é o marido bem mais velho da jovem Agatha Danbury — Foto: Divulgação/Netflix Lorde Danbury é o marido bem mais velho da jovem Agatha Danbury — Foto: Divulgação/Netflix

7. Ruth Gemmell é Lady Violet Ledger Bridgerton

Reprisando seu papel nas duas primeiras temporadas da série original como a matriarca da família Bridgerton, Ruth é Lady Violet, mãe de oito filhos e uma nobre extremamente educada em todas as regras de etiqueta. Após a precoce morte do marido, a viúva passa a ter como meta de vida encontrar um casamento tão amoroso quanto o dela para os seus filhos.

8 de 11 Ruth Gemmell reprisa seu papel como Lady Violet Ledger Bridgerton — Foto: Divulgação/Netflix Ruth Gemmell reprisa seu papel como Lady Violet Ledger Bridgerton — Foto: Divulgação/Netflix

Connie Jenkins-Greig é a jovem Violet Ledger

Com um grande coração, a jovem personagem vem de uma família nobre, apesar de ainda não ser oficialmente uma Bridgerton. Ela também não é tão devotada à Rainha Charlotte como é apresentado na primeira temporada da série original. No entanto, Violet é muito inteligente e uma boa companhia.

9 de 11 Connie Jenkins-Greig interpreta a jovem Violet Ledger na minissérie — Foto: Divulgação/Netflix Connie Jenkins-Greig interpreta a jovem Violet Ledger na minissérie — Foto: Divulgação/Netflix

Hugh Sachs é Brimsley

O ator repete seu papel da produção original e atua como o mordomo fiel que dedicou sua vida a servir à Coroa e principalmente à Rainha Charlotte, sendo seu braço direito. Fofoqueiro e engaçado, ele também ajuda a monarca em sua busca pela identidade de Lady Whistledown. Além disso, o jovem Brimsley também aparece na minissérie por meio de flashbacks e é interpretado por Sam Clemmett.

10 de 11 Extremamente fiel, Brimsley é o braço direito da Rainha Charlotte — Foto: Divulgação/Netflix Extremamente fiel, Brimsley é o braço direito da Rainha Charlotte — Foto: Divulgação/Netflix

Michelle Fairley é Princesa Augusta

Extremamente intrometida e rígida, a personagem é mãe do príncipe George e quem realmente chefia a monarquia, já que ela ficou viúva muito cedo. Determinada a manter o poder de sua família, bem como fazer o que for preciso para garantir que o herdeiro ocupe seu lugar como o verdadeiro soberano da Grã-Bretanha, a Princesa Augusta terá que enfrentar uma sociedade em transformação.