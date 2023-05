Relembre 10 animes que fizeram sucesso na TV aberta brasileira

Se você foi criança ou adolescente entre os anos 90 e 2000, provavelmente assistiu várias animações que estão na memória de muita gente até hoje. Entre as atrações dos programas infantis, um tipo de produção chamava a atenção do público e alcançou imensa popularidade: o anime. É possível afirmar que o estouro dos animes no Brasil veio pela influência do gênero tokusatsu – produção que mistura live-action com efeitos especiais –, com desenhos como Jaspion, Jiraiya e Ultraman.

Apesar de começarem a ter sucesso no país entre os anos 70 e 80, as animações japonesas ganharam ainda mais força na década de 90 e são sucesso até hoje. Por isso, o TechTudo preparou um lista de animes, como Naruto e Digimon, que se tornaram hit na TV aberta brasileira.

Os Cavaleiros do Zodíaco

Se há uma história para contar sobre os animes no Brasil, ela só existe por causa de Os Cavaleiros do Zodíaco, que abriu as portas para outras animações serem exibidas na televisão aberta brasileira. Antes de ser transmitida em outros canais abertos, a série fez um sucesso estrondoso no país com a sua estreia pela Rede Manchete, em 1994. Nos dias atuais, o anime pode ser assistido no Crunchyroll, HBO Max e Amazon Prime Video.

Com inspirações na mitologia grega, Os Cavaleiros do Zodíaco traz a jornada de cinco jovens cavaleiros que utilizam armaduras sagradas baseadas em constelações para proteger a reencarnação de Atena, a deusa da sabedoria. Nas batalhas, Seiya de Pégaso e outros guerreiros utilizam o Cosmo, uma energia espiritual interna que é despertada pelos Cavaleiros.

Sailor Moon

Para pegar carona no sucesso de Os Cavaleiros do Zodíaco, a Rede Manchete começou a procurar por outros animes que poderiam garantir a audiência da emissora. Diante disso, Sailor Moon chegou ao canal em 1996, sem obter a mesma repercussão da saga dos Cavaleiros, mas ainda assim, conquistando diversos fãs pelo Brasil - antes de ser exibido em outros canais abertos. Atualmente, a série está disponível no Crunchyroll e Netflix.

O anime conta a história de Usagi Tsukino (ou Serena Tsukino, no Brasil), uma adolescente de 14 anos que encontra uma gata falante chamada Luna e descobre ser uma das guerreiras do reino da Lua. Assim, ao citar palavras mágicas, a garota se transformaria em Sailor Moon, uma heroína destinada a salvar a Terra de vários inimigos poderosos.

Dragon Ball

Enquanto a Rede Manchete tentava captar a atenção dos telespectadores, o SBT apostou em Dragon Ball para alavancar a audiência do Bom Dia & Cia em 1996. O anime não demorou para conquistar um público fiel, e as continuações Dragon Ball Z e Dragon Ball GT chegaram anos depois na Band e na TV Globinho, da Rede Globo. No momento, a série pode ser acompanhada nas plataformas Crunchyroll e Globoplay.

Em todas as fases da franquia, o personagem principal é Son Goku, que começa a história sendo um garoto com cauda de macaco e anos depois, na fase Z, descobre ser um guerreiro da raça alienígena saiyajin. Durante a série, Goku passa por inúmeras lutas e batalhas com seus companheiros contra inimigos que ameaçam todo o universo. O protagonista e seus amigos utilizam várias vezes as esferas do dragão, que servem para convocar o dragão Shen Long e conceder um desejo para o portador dos artefatos.

Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho foi mais uma tentativa da Rede Manchete de estabalecer seu público otaku. A produção chegou em 1997, sendo o anime que mais fez sucesso no canal após Os Cavaleiros dos Zodíaco. Depois disso, a série passou pela RedeTV! e Band. Hoje, é possível acompanhá-la pelo Crunchyroll.

O enredo segue os passos de Yusuke Urameshi, um adolescente baderneiro de 14 anos que acaba morrendo em um acidente de carro para salvar uma criança. No entanto, o fantasma do garoto fica sabendo que o ato de bondade surpreendeu o submundo, e com isso, ele recebe uma nova chance de vida e se torna um detetive espiritual que investiga atividades sobrenaturais no mundo dos humanos.

Super Campeões

Com a aproximação da Copa do Mundo de 1998, a Rede Manchete resolveu trazer no ano anterior um anime bem inusitado para sua grade: Super Campeões. A série de futebol ajudou a alavancar o esporte pelo Japão no anos 80 e 90. Na TV aberta brasileira, a repercussão foi maior com a transmissão na TV Kids, programa infantil da RedeTV!, em 2006. Na atualidade, a produção está presente nos catálogos do Amazon Prime Video e Crunchyroll.

A franquia possui várias adaptações derivadas do mangá, lançado na década de 80, com versões distintas sendo exibidas no Brasil. Independente disso, a essência da história permanece a mesma: Oliver Tsubasa (Tsubasa Ozora, no original) é um talentoso jogador de futebol, que junto de seus amigos da escola Nankatsu, passa por inúmeros desafios até atingir uma carreira profissional no esporte.

Pokémon

Apesar da extinção da Rede Manchete no fim dos anos 90, outros canais abertos continuaram com a prática de transmitir animes na grade televisiva. É o caso da Record, que exibiu Pokémon no programa infantil Eliana & Alegria, em 1999, e encontrou um fenômeno da cultura pop que desbancou a audiência de outras emissoras. Atualmente, o anime pode ser visto na Netflix, Amazon Prime Video e TV Pokémon, site e app desenvolvido para divulgar novidades e temporadas da franquia.

Diferente do jogo produzido anos antes, o anime traz um protagonista distinto. Ash Ketchum é um garoto de 10 anos que inicia uma jornada ao lado do seu Pikachu em busca de um grande sonho: se tornar um Mestre Pokémon. As aventuras de Ash fizeram tanto sucesso ao ponto de serem encerradas somente em março de 2023, quando a nova personagem principal, Liko, foi apresentada.

Digimon

Devido ao sucesso de Pokémon, a Rede Globo buscava um produto que poderia competir com o anime dos monstrinhos de bolso. Assim, Digimon estreou em 2000 na TV Globinho e mais tarde, a saga Digimon Frontier seria exibida na RedeTV! - pela TV Kids. A série atualmente está disponível nos serviços Globoplay e Crunchyroll.

Embora o anime seja costumeiramente comparado com Pokémon, a semelhança entre as produções passa somente pelo conceito de "monstrinhos que evoluem a cada batalha". Em suas características únicas, Digimon apresenta várias versões de um universo com mundo real e o Digimundo, onde as criaturinhas são digitais, desenvolvidas por dados de computador. Além disso, a cada temporada, há mudanças no enredo e nos personagens principais da série.

Sakura Card Captors

No início dos anos 2000, a TV Globinho buscava cada vez mais estabelecer seu nome entre os programas infantis da TV aberta brasileira. Dessa maneira, Sakura Card Captors estreou na grade da Rede Globo em 2001 e deixaria uma marca nas atrações matinais desse período. Hoje em dia, o anime é mais uma das produções disponíveis no Crunchyroll.

Sakura Card Captors gira em torno de Sakura Kinomoto, que acidentalmente liberta uma coleção de cartas mágicas pela cidade de Tomoeda. Uma criatura amarela chamada Kerberos, o guardião das cartas, alerta a garota sobre o perigo que esse acidente pode causar, e assim, Sakura se torna uma "caça-cartas" e inicia sua busca pelos artefatos mágicos.

Yu-Gi-Oh!

Em 2003, após alguns anos de estrada, a TV Globinho começou a transmitir Yu-Gi-Oh!, que também seria um hit do programa infantil. Além do sucesso nas telas, o anime também se destacou pelo jogo de cartas, uma febre entre as crianças e adolescentes na primeira década dos anos 2000. As plataformas Crunchyroll e Netflix possuem a série em seus catálogos nos dias atuais.

O enredo de Yu-Gi-Oh! segue Yugi Muto, um tímido adolescente do ensino médio que encontra uma antiga relíquia egípcia conhecida como Enigma do Milênio. Ao montar o quebra-cabeça do artefato, um poder é liberado e Yugi herda o espírito denominado Faraó - assumindo a personalidade Yami Yugi. Nesse contexto, o garoto passa a participar dos jogos de cartas, o Duelo de Monstros, e busca salvar o mundo em meio à ameaça do Jogo das Trevas.

Naruto

Depois de Dragon Ball, o programa Bom Dia & Cia só voltaria a exibir um anime de forte popularidade em 2007, com a transmissão de Naruto. Apesar de chegar em um período de queda dos animes na TV aberta brasileira, devido ao avanço da Internet, a série conseguiu marcar seu nome e se tornou uma das animações mais badaladas do país até hoje. Atualmente, a produção está disponível nas plataformas Crunchyroll, HBO Max e Netflix.

O anime traz a história de Naruto Uzumaki, um jovem ninja da Aldeia de Konoha que é constantemente desprezado pelo seu povo por carregar dentro de si a Raposa de Nove Caudas, uma criatura que anteriormente havia atacado a vila. Diante deste cenário, Naruto tem o sonho de ser Hokage, o líder máximo da aldeia, e assim, ser reconhecido por todos no universo shinobi.

