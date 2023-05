Relembre 15 mães que marcaram filmes e séries de sucesso

Mãe só tem uma, mas no cinema e TV são várias as mulheres que conquistam a atenção do público. Seja pela ação futurista em O Exterminador do Futuro 2 (1991) e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022), ou na comédia familiar de Modern Family (2009 - 2020) e Gilmore Girls (2000 - 2007), essas mães nunca perdem a chance de cuidar dos herdeiros, e muito menos deixar de emocionar a audiência com suas personalidades hilárias ou dramáticas.

Para homenagear essas persongens da ficção que poderiam existir na vida real, o TechTudo preparou uma lista com as 15 mães mais lembradas do cinema e televisão neste Dia das Mães. Todas as obras citadas estão disponíveis no streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Globoplay.

Marge Simpson (Os Simpsons)

A dona de casa mais atenciosa de Springfield está sempre ao lado dos três filhos - além do marido infantilizado - na solução dos mais variados problemas. Mesmo com todo o absurdo acontecendo em casa ou pela cidade, Marge nunca deixa de lado seu amor por Bart, Lisa e Maggie. Tanto que mal aproveita o tempo para atividades próprias. Quando não está cuidando dos filhos, arruma tempo para pôr Homer na linha.

Todas as temporadas de Os Simpsons podem ser vistas no Star+. Nos EUA, a personagem é dublada pela atriz e comediante Julie Kavner desde os primórdios da série. Já no Brasil, Marge já foi dublada por Selma Lopes (Cinderela Pop), Mariângela Cantú, Nelly Amaral e Miriam Teresa.

Rochelle Rock (Todo Mundo Odeia o Chris)

A mãe do futuro comediante Chris Rock (aqui representado por Tyler James Williams) é uma mulher orgulhosa por ter um marido que trabalha em dois empregos e três filhos que não andam esculhambados. O jeito rigoroso e ao mesmo tempo debochado de Rochelle é um dos pontos fortes da comédia Todo Mundo Odeia o Chris, disponível no Amazon Prime Video, Globoplay e HBO Max.

Mesmo com seu jeito engraçado, a personagem da atriz Tichina Arnold (A Boa Vizinhança) não aceita levar desaforo de ninguém, muito menos dos demais filhos Tonia (Imani Hakim) e Drew (Tequan Richmond) ou do marido Julius (Terry Crews). Graças ao papel, Tichina foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz nas cerimônias BET Awards e Teen Choice Awards.

Joyce Byers (Stranger Things)

Existem mães que não desistem dos filhos nem se eles estiverem em outro mundo. É o caso de Joyce Byers, a personagem de Winona Rider (Garota, Interrompida) em Stranger Things. Na série da Netflix, Joyce é uma mãe solteira que vive o drama de ter o filho Will (Noah Schnapp) desaparecido misteriosamente. Quando ela descobre seu paradeiro em uma realidade alternativa conhecida como "mundo invertido", não pensa duas vezes em ir resgatá-lo.

O papel rendeu uma indicação a Winona no Globo de Ouro em 2017. Vale lembrar que a série marcou a retomada da atriz ao entretenimento, pois até 2015 Winona andava distante de grandes produções de cinema.

Lorelai Gilmore (Gilmore Girls)

Em Gilmore Girls, série disponível na Netflix, a rotina de Lorelai (Lauren Graham) e sua filha Rory (Alexis Bledel) passa por altos e baixos quando as duas tentam realizar seus sonhos. Enquanto Lorelai é uma mãe solteira na casa dos 30 anos que deseja ter uma pousada, sua filha adolescente quer entrar para a Universidade de Harvard. No meio do caminho, as duas descobrem novos amores, amizades e problemas na família.

A comédia dramática ficou marcada pelo relacionamento quase juvenil entre mãe e filha que mais pareciam irmãs. O show foi considerado em 2007 pela revista Time um dos 100 melhores seriados da televisão americana. Já a personagem Lorelai Gilmore entrou na lista de 100 Melhores Personagens dos últimos 20 anos, organizada em junho de 2010 pelo site Entertainment Weekly.

Dona Nenê (A Grande Família)

A família mais unida - e também muito ouriçada - da televisão brasileira tem como verdadeira líder a dona de casa Irene Souza Silva, mais conhecida como Dona Nenê. A personagem de Marieta Severo (Verdades Secretas) foi responsável não só por unir um grupo familiar tão diferente entre si, mas também por engajar o público por 14 temporadas na Rede Globo, de 2001 a 2014. Atualmente, todos os episódios podem ser vistos de graça no Globoplay.

As aventuras da Dona Nenê em apaziguar os problemas de Lineu (Marco Nanini), Bebel (Guta Stresser), Tuco (Lúcio Mauro Filho) e Agostinho (Pedro Cardoso) ainda rendeu o longa A Grande Família: O Filme (2007) e o especial O Álbum da Grande Família, em 2017. Marieta Severo ainda recebeu prêmios e indicações pelo papel em cerimônias como Prêmio Qualidade Brasil e Prêmio Contigo! de TV.

Catelyn Stark (Game of Thrones)

A senhora de Winterfell é uma mãe amorosa com seus cinco filhos Robb (Richard Madden), Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams), Bran (Isaac Hempstead Wright) e Rickon (Art Parkinson) - menos com o enteado bastardo Jon Snow (Kit Harington). Interpretada por Michelle Fairley (Gangs of London), Catelyn é completamente devota ao seu marido Eddard "Ned" Stark (Sean Bean), fruto de uma aliança real.

Durante os episódios de Game of Thrones (disponíveis no HBO Max), vemos a luta da personagem para manter sua família - e Winterfell - unida depois da escolha de Ned como conselheiro real do Rei Robert Baratheon (Mark Addy) em Porto Real. Os conflitos de poder e território, entretanto, dificultam a vida dos Stark por Westeros; em especial, a de Catelyn.

Gloria Delgado-Pritchett (Modern Family)

A espontaneidade com sotaque tipicamente latino de Gloria Delgado-Pritchett (Sofia Vergara) é um dos maiores atrativos de Modern Family, sitcom disponível no Star+. A colombiana é casada com o americano Jay Pritchett (Ed O'Neill) e é mãe de Manny Delgado (Rico Rodriguez) e Joe Pritchett (Jeremy Maguire).

Sem filtros na hora de dizer o que pensa, Gloria não esconde dos demais que seu bairro natal na Colômbia era povoado por prostitutas, que sabe atirar muito bem e que é uma péssima motorista. No entanto, a proteção aos filhos, vontade de manter a cultura de seu povo na família e sua relação com os enteados são marcas da personagem. Sofia Vergara recebeu indicações de Melhor Atriz Coadjuvante no Globo de Ouro, Primetime Awards e Satellite Awards.

Evelyn Abbott (franquia Um Lugar Silencioso)

Mais do que qualquer outra mãe desta lista, Evelyn Abbott sabe como deixar os filhos calados quando precisa. No mundo pós-apocalíptico de Um Lugar Silencioso (disponível na Netflix, Globoplay e Star+), a relação maternal de Evelyn com os três filhos acontece por meio de sinais para que não sejam percebidos por criaturas alienígenas de audição aguçada.

A personagem de Emily Blunt (O Diabo veste Prada) ganha maior destaque no segundo filme da franquia (na Netflix), onde sua saga por sobrevivência com os filhos passa pelo caminho de outras famílias e viajantes. Em 2019, Blunt ganhou a estatueta de Melhor Performance Feminina como Atriz Coadjuvante no Screen Actors Guild Awards.

Helena Pêra/Mulher-Elástica (franquia Os Incríveis)

Quando a heroína Mulher-Elástica (Holly Hunter) conheceu o Sr. Fantástico (Craig T. Nelson) em uma missão de salvamento, mal podia imaginar que constituiria com ele uma família de três pequenos heróis: Violeta (Sarah Vowell), Zezé (Eli Fucile) e Flecha (Spencer Fox). Na franquia da Pixar, disponível no Disney+, Helena mantém o trabalho dobrado de educar os filhos sobre seus poderes, assim como as coisas normais da vida, como atividades escolares e namoro.

Mesmo que seja dedicada à vida familiar, ainda pulsa em Helena a vontade de salvar pessoas através de seus poderes. O problema são os supervilões que sempre envolvem a família da heroína no meio. Vale lembrar que o primeiro filme da franquia, lançado em 2004, recebeu o Oscar de Melhor Animação em fevereiro de 2005.

Evelyn Wong (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Em todos os multiversos possíveis a sino-americana Evelyn Wong (Michelle Yeoh) não vai desistir de encontrar significado para a vida da filha Joy (Stephanie Hsu). Na aventura interdimensional Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, disponível no Amazon Prime Video, a dona de lavanderia embarca numa viagem existencial e científica para descobrir como se conectar com sua família e aceitar suas emoções.

O multiverso de gêneros praticados por Yeoh no longa lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz na recente cerimônia da Academia, em março de 2023, sendo a primeira atriz de origem asiática a conquistar o prêmio.

Dona Hermínia (franquia Minha Mãe é Uma Peça)

Inspirado na própria mãe, o ator e comediante Paulo Gustavo (Vai que Cola) criou a personagem Dona Hermínia, uma dona de casa e mãe de dois filhos adolescentes que não tem papas na língua na hora de educá-los. O sucesso de Hermínia no teatro rendeu nos cinemas a trilogia Minha Mãe é Uma Peça, com todos os filmes disponíveis no Globoplay.

Divorciada desde que o ex-marido a trocou por uma mulher mais nova, Hermínia ficou responsável pela criação de Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier). Ao lado do casal de filhos, a protagonista aprende lições importantes, como melhorar a autoestima de Marcelina e na aceitação do relacionamento homoafetivo de Juliano. Minha Mãe é Uma Peça 3 está no topo da lista de filmes brasileiros mais assistidos do país, com arrecadação de R$ 143,9 milhões, de acordo com a Agência Nacional do Cinema (ANCINE).

Rose Lee Maxson (Um Limite entre Nós)

Em um ambiente manchado pela pobreza e o racismo na década de 1950, conforme mostrado no longa Um Limite Entre Nós, a personagem da atriz Viola Davis (A Mulher-Rei) é o ponto de equilíbrio entre o ressentimento do marido Troy Maxson (Denzel Washington), um lixeiro que tinha o sonho de ser jogador de beisebol, e a meta do filho Cory Maxson, que almeja entrar na liga de futebol americano.

Disponível na Netflix e Globoplay, o drama descreve uma família que está na dúvida sobre sonhar ou não com dias melhores. A atuação de Davis lhe rendeu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em fevereiro de 2017.

Morticia Addams (franquia Familia Addams)

A atração pelo mórbido nutrido pela Família Addams não altera o sentimento materno de Mortícia pelos filhos Wandinha e Feioso. A matriarca gótica teve recente adaptação na série da Netflix Wandinha, com a personagem sendo interpretada por Catherine Zeta-Jones (A Máscara de Zorro). Porém, muitos fãs já conheciam a personagem pela adaptação nos cinemas nos anos 1990, com Anjelica Huston (Convenção das Bruxas) no papel.

Morticia é uma mulher pálida e de humor sombrio que está sempre atenta às travessuras letais praticadas pelos filhos, como lutas de espadas e eletrochoques. Além do amor pelos filhos, ela também é uma esposa devota a Gomez, o patriarca da família que não cansa de bajulá-la.

Sra. Gump (Forrest Gump: O Contador de Histórias)

Seguindo os ensinamentos da mãe, Forrest Gump sempre acreditou que a vida é "como uma caixa de chocolates. Você nunca saberá o que vem dentro". Após correr pelos Estados Unidos e participar de inúmeros eventos históricos (como a Guerra do Vietnã e o Escândalo de Watergate), o personagem de Tom Hanks (O Pior Vizinho do Mundo) ainda mantém na Sra. Gump (Sally Field) a maior inspiração para a formação de sua personalidade ingênua, porém genuína e solidária.

No longa disponível no Claro TV+, Globoplay e Paramount+ , Sra. Gump (seu primeiro nome não é revelado no filme) é uma mãe viúva do Alabama que ama incondicionalmente o filho, que nasceu com baixo QI e com problemas na coluna. Apesar de todos os problemas, faz de tudo para que ele possua uma vida normal, longe dos preconceitos dos demais moradores.

Sarah Connor (O Exterminador do Futuro 2)

Para defender o filho da ameaça futurista das máquinas, a jovem Sarah Connor pega em armas e se alia com robôs em O Exterminador do Futuro 2, disponível para aluguel na loja da Microsoft (R$ 4,90), Google Play Filmes (R$ 9,90) e Apple TV+ (R$ 14,90). A personagem de Linda Hamilton (O Inferno de Dante) é mãe de John Connor (Edward Furlong), futuro líder da resistência contra as máquinas inteligentes que querem aniquilar os humanos.

Para auxiliar na missão de proteger John, Sarah tem ao seu lado o robô humanoide T-800 (Arnold Schwarzenegger). A missão para os dois fica complicada quando o inimigo é uma avançada máquina de metal líquido chamada T-1000 (Robert Patrick), um adversário implacável na tentativa de matar John.