Seis ferramentas para criar músicas com inteligência artificial

Com a popularização de plataformas como ChatGPT e MidJourney, têm se tornado comum gerar imagens e textos usando inteligência artificial. No entanto, o que muitos usuários não sabem é que também existem diversas ferramentas que possibilitam criar músicas. Um exemplo é o Ecrett Music, que analisa os gostos pessoais dos usuários para gerar trilhas de acordo com as suas preferências. Outra opção é o AIVA que, além de oferecer produções do zero, também possibilita a criação de novos sons a partir do remix de outros já existentes. Confira, a seguir, seis plataformas de inteligência artificial para criar músicas.